ギャラリー キャバン ニュウマン横浜店とキャバン 福岡店では、東京・清澄白河のコミュニケーションコンセプトストア Atelier Macri（アトリエ マクリ）のポップアップショップを初開催。

株式会社 トゥモローランド

ギャラリー キャバン ニュウマン横浜店とキャバン 福岡店では、東京・清澄白河のコミュニケーションコンセプトストア Atelier Macri（アトリエ マクリ）のポップアップショップを期間限定で開催いたします。

今回のポップアップショップでは、東京・清澄白河を拠点とするメガネと香水のコンセプトストア、

Atelier Macri（アトリエ マクリ）の世界観を横浜と福岡で体感頂けるイベントとなっております。

期間中は＜アトリエ マクリ＞独自の視点で再構築したオリジナルプロジェクト「RIMLESS TOKYO」のアイウェアを豊富なラインナップでご用意。

また横浜会期中の6月19日(金)と20日(土)、福岡会期中の7月3日(金)4日(土)5日(日)は、アトリエ マクリのスタイリストが在店し、フィッティングやメンテナンスをご案内いたします。

さらに本イベントでは、コンテンポラリーなヴィジョンと職人技を兼ね備え、2019年に創設された

ハイラグジュアリーパルファン、アトリエマテリ（ATELIER MATERI）や香港のデザインコレクティブが率いるコンテンポラリーパフュームハウス、Oddity（オディティ）もご覧いただけます。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

About Atelier Macri

2022年から清澄白河に店舗を構える〈Atelier Macri〉は、アイウェアやフレグランスを中心に、

アートやデザイン、ライフスタイルを横断した独自の視点で提案を行うコンセプトストア。

商品を販売する場にとどまらず、コミュニケーションスペースとして、

多様な展示やイベントも開催している。

<開催期間/店舗>

6月19日(金)から6月30日(火)

ギャラリー キャバン ニュウマン横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1 NEWoMan 横浜1F

営業時間 平日 : 11:00～20:00／土日祝 : 10:00～20:00 TEL 045-534-4823

アトリエ マクリ スタイリスト在店日：6月19日(金)/20日(土)



7月3日(金)から7月26日(日)

キャバン 福岡店

福岡県福岡市中央区大名1-14-6 1F・2F

営業時間 11：00～20：00 TEL 092-739-8820

アトリエ マクリ スタイリスト在店日：7月3日(金)/4日(土)/5日(日)