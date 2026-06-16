スマートウォッチ「からだメイト Watch」を発売

シャープ株式会社

シャープは、当社初となるスマートウォッチ「からだメイト Watch」＜MH-W01＞を、本年7月9日に発売します。摂取カロリーの自動測定を実現し、消費カロリーとの収支を可視化（※1）。時刻を確認するような自然な動作の中で各種バイタルデータを把握でき、生活習慣の見直しにつなげられます。

「からだメイト Watch」（左から、ゴールド、シルバー）

本機は、生体データの解析に強みをもつHEALBE Corporation（※2）の特許技術「FLOW(TM)テクノロジー」を活用して開発しました。体内における水分の移動や糖の変化から、摂取カロリーを自動で測定・記録可能です。活動量などから消費カロリーも算出。日々のカロリー収支を簡単に把握できます。また、体内の水分バランスもモニタリング（※1）。水分補給が必要なときには、音（※3）と振動でアラートします。さらに、心拍数などのバイタルデータ、歩数などの活動量をはじめとしたさまざまなデータを計測できます。

加えて、当社独自のUX（ユーザーエクスペリエンス）「サーキットビュー」を搭載しました。起床時には睡眠時間やその日の天気・予定、日中は歩数や心拍数・消費カロリー、就寝前には翌日の天気や予定など、自動で切り替えて表示します。そのときどきに適した情報が自然と目に入ることで、行動変容のきっかけとなり、生活習慣の見直しにつながります。

本機は、ハンドソープでの洗浄に対応（※4）しています。シンプルなフォルムを採用し、ビジネスからカジュアルまで、さまざまなシーンで活用いただけます。なお本機は、「2026年iFデザインアワード」を受賞しています。

■ 主な特長

1．HEALBE Corporationの技術活用により、摂取カロリー測定を実現。消費カロリーとの収支を可視化

2．水分バランスもモニタリング。適切な水分補給をサポート

3．自然な動作の中でバイタルデータや各種情報を確認できる独自UX「サーキットビュー」

4．使いやすさにも配慮したシンプルなデザイン

※1 摂取カロリーおよび水分バランスの測定は、HEALBE Corporationの提供するFLOW(TM)テクノロジーを使用しています。摂取カロリーの測定および消費カロリーの算出には、本体を22～23時間/日（食事中、睡眠中含む）装着することをおすすめします。摂取カロリーは推定値であり、体質や使用状況などにより、実際の摂取量とは異なる場合があります。

※2 本社：アメリカ合衆国・カリフォルニア州レッドウッドシティ、代表取締役：Artem Shipitsin。

※3 事前に設定が必要です。

※4 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができます。当社試験条件において確認。その他の洗剤（アルカリ性のハンドソープ、食器用洗剤、固形せっけん、粉末せっけんなど）は使用しないでください。本体の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープで洗えることを保証するものではありません。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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【ニュースリリース全文】

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