【夏合宿のパフォーマンスを最大化】今年もBULLトレーニングブースが菅平高原に上陸！チーム、学生、個人利用OK！ご予約受付中。

株式会社ザオバ

株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、8月13日(木)から8月26日（水）まで、アンダーアーマー菅平サニアパークに”BULLトレーニングブース”を設置いたします。

昨年に引き続き、スポーツ合宿の聖地・菅平高原に9度目の設置となります。

基幹ブランド”BULL“の機器を中心に豊富なラインナップを取り揃え、

数多くの学生アスリートに充実したトレーニング環境を提供致します！

他にも、高地トレーニング環境を再現する低酸素ブースも設置。

この機会にぜひ体験してみてください！

“BULL”は、「超えていく人とともに創る」をコンセプトとする株式会社ザオバのオリジナルトレーニング機器ブランドです。

「安全・堅牢・機能的」の三原則を掲げ、数々のスポーツチーム・学校・ジムなどから厚く支持されてきました。

2019年のRWC日本大会では、大会組織委員会との契約により、全国50か所以上のキャンプ地に”BULL”のトレーニング機器を設置し、全20か国の出場選手のトレーニングをサポートさせて頂きました。

”BULLトレーニングブース”では、そんな”BULL”の最新機器を贅沢に取り揃えています。

なお、ご利用は有料となります。

【概要】

■場所

アンダーアーマー菅平サニアパーク

〒386-2204 長野県上田市菅平高原1278-244

■期間

8月13日(木)～26日(水)

1枠：9:00～10:30

2枠：10:30～12:00

3枠：13:00～14:30

4枠：14:30～16:00

5枠：16:00～17:30

■利用料金

チーム利用：10,000円/1枠90分

個人利用：500円/1枠90分

■定員

約30名 / 1回

■設置マシン

パワーラック4台、オリンピックベンチ2台、デュアルアジャスタブルプーリー、リフティング用スペース、ダンベル12～50kg、Wattbike 4台他

■お問い合わせ

株式会社ザオバ マーケティンググループ・榎宮宛

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町576-1

電話：043-305-0212

メール：enomiya@zaoba.co.jp

SNSからも受け付けております！

X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA

instagram：https://www.instagram.com/bull_training/

＜株式会社ザオバについて＞

事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。

プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。

取扱いブランド：BULL / M TORTURE / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine



会社名：株式会社ザオバ

本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1

TEL：043-305-0212

オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/

公式X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA

公式instagram：https://www.instagram.com/bull_training/