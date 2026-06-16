【夏合宿のパフォーマンスを最大化】今年もBULLトレーニングブースが菅平高原に上陸！チーム、学生、個人利用OK！ご予約受付中。

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株式会社ザオバ


株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、8月13日(木)から8月26日（水）まで、アンダーアーマー菅平サニアパークに”BULLトレーニングブース”を設置いたします。




昨年に引き続き、スポーツ合宿の聖地・菅平高原に9度目の設置となります。


基幹ブランド”BULL“の機器を中心に豊富なラインナップを取り揃え、


数多くの学生アスリートに充実したトレーニング環境を提供致します！



他にも、高地トレーニング環境を再現する低酸素ブースも設置。


この機会にぜひ体験してみてください！









“BULL”は、「超えていく人とともに創る」をコンセプトとする株式会社ザオバのオリジナルトレーニング機器ブランドです。


「安全・堅牢・機能的」の三原則を掲げ、数々のスポーツチーム・学校・ジムなどから厚く支持されてきました。



2019年のRWC日本大会では、大会組織委員会との契約により、全国50か所以上のキャンプ地に”BULL”のトレーニング機器を設置し、全20か国の出場選手のトレーニングをサポートさせて頂きました。


”BULLトレーニングブース”では、そんな”BULL”の最新機器を贅沢に取り揃えています。


なお、ご利用は有料となります。




【概要】


■場所


アンダーアーマー菅平サニアパーク


〒386-2204　長野県上田市菅平高原1278-244




■期間


8月13日(木)～26日(水)　


1枠：9:00～10:30


2枠：10:30～12:00


3枠：13:00～14:30


4枠：14:30～16:00


5枠：16:00～17:30



■利用料金


チーム利用：10,000円/1枠90分　


個人利用：500円/1枠90分



■定員


約30名 / 1回



■設置マシン


パワーラック4台、オリンピックベンチ2台、デュアルアジャスタブルプーリー、リフティング用スペース、ダンベル12～50kg、Wattbike 4台他



■お問い合わせ
株式会社ザオバ マーケティンググループ・榎宮宛
〒260-0824　千葉県千葉市中央区浜野町576-1
電話：043-305-0212
メール：enomiya@zaoba.co.jp


SNSからも受け付けております！


X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA


instagram：https://www.instagram.com/bull_training/




＜株式会社ザオバについて＞
事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。


プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。



取扱いブランド：BULL / M TORTURE / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine

会社名：株式会社ザオバ


本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1


TEL：043-305-0212


オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/


公式X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA


公式instagram：https://www.instagram.com/bull_training/