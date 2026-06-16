赤福が手がける五十鈴茶屋の「わらび餅氷」が大阪初登場　阪神梅田本店で6月27日（土）より夏限定販売

株式会社 赤福五十鈴茶屋オリジナルの夏限定かき氷『わらび餅氷』

株式会社 赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、阪神梅田本店にて、同社が展開する和洋菓子店「五十鈴茶屋」の夏季限定商品「わらび餅氷」を、2026年6月27日（土）より販売いたします。

「わらび餅氷」は、五十鈴茶屋オリジナルの夏のかき氷です。今回、大阪では初めて阪神梅田本店に登場いたします。現在、五十鈴茶屋本店以外で同商品をお楽しみいただけるのは、阪神梅田本店のみです。



「わらび餅氷」は、ふんわりと削った氷に、やわらかなわらび餅をのせ、五十鈴茶屋特製の黒糖蜜を合わせた一品です。

黒糖蜜のやさしい甘みと、つるりとしたわらび餅の食感が重なり、暑い季節にもさっぱりとお召し上がりいただけます。ほうじ茶とともに、涼やかなひとときをお楽しみください。

黒糖蜜のやさしい甘みと、きなこの香ばしさが広がる「わらび餅氷」夏限定「わらび餅氷」（手前）と、定番の「赤福氷」（奥）。2種類を同時に楽しめるのは阪神梅田本店だけ

五十鈴茶屋では、伊勢の風土や季節感を大切にしながら、和菓子の素材や味わいを生かした菓子づくりに取り組んでいます。夏のひとときに寄り添う涼菓として、大阪のお客様にもお届けいたします。

販売概要

商品名：わらび餅氷

販売期間：2026年6月27日（土）～

販売店舗：阪神梅田本店 1階「五十鈴茶屋」

価格：1,000円（税込）

※ほうじ茶付き

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

公式サイト： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/