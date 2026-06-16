Aitane、Sテクノロジーより3,000万円のCVC出資を受け、対面営業まで支援するAIグラスの社会実装を加速

株式会社Aitane

株式会社Aitane（本社：東京都千代田区、代表取締役：會田純一朗、以下「Aitane」）はこのたび、モバイル通信・IoT・AI技術に強みを持つSテクノロジー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：金澤 実、以下「Sテクノロジー」）より、CVCを通じた3,000万円の出資を受けました。

今回の戦略的提携により、Aitaneが提供する営業の事務作業を代替するAIエージェントに、SテクノロジーのIoT・デバイス制御技術を融合します。これにより、オンラインのみならず対面営業における「AIグラス」等の活用を本格化し、現場環境に最適化された「次世代の営業AI」の社会実装を両社で推進してまいります。

提携の背景：営業担当者を事務作業から解放し、「売ること」に集中できる構造の構築

現在、多くの営業現場では商談の準備や議事録作成、SFA（営業支援システム）への入力といった事務作業が重い負担となっています。その結果、本来注力すべき「顧客との対話」に十分な時間を割けていないという営業現場の共通課題があります。

Aitaneは、これまでAI受託開発で培った深い業務理解をベースに、商談前・商談中・商談後を一気通貫で支援する「AIエージェント」を独自開発しました。さらに、オンライン商談だけでなく、対面営業シーンでもAIのサポートをリアルタイムに受けられるよう、「AIグラス」の自社開発と各種デバイス連携を進めています。

本提携の意義：「机上」ではなく「現場」で動く技術的裏付けを強化

対面営業でAIグラスなどのウェアラブルデバイスを活用するためには、通信環境が不安定な屋外や、騒音のある現場環境下でも安定して動作するインフラ技術が不可欠です。

Sテクノロジーは、長年にわたりモバイル通信関連のシステム開発や、スマート農業・工場向けのIoT制御を最前線で支援してきた実績を持つプロフェッショナル集団です。本提携により、AitaneのAIアルゴリズムにSテクノロジーの「通信・IoT知見」が加わることで、机上の空論ではない「現場で本当に動く営業AI」の社会実装が一気に加速させます。

両社代表からのコメント

Sテクノロジー株式会社 代表取締役 金澤 実氏

弊社は創業以来、「人々に安心と喜び、そして豊かさを」という想いを胸に、通信インフラやIoT制御といった"社会の土台"を支える技術開発に取り組んでまいりました。

その中で、AIというテクノロジーが真に社会へ浸透するためには、「動く理論」だけでなく「使われる現場」への深い理解が不可欠であると痛感しています。

私自身、エンジニアとしてキャリアを歩んできた一人として、Aitane社の會田代表をはじめとするチームの技術への真摯な姿勢と、若い世代ならではの勢い・発想力に強く惹かれました。

自らの手で新しい技術を社会に実装しようと挑戦する次世代の起業家・エンジニアを、先達として全力で応援したい。

そうした想いは、私一人のものではありません。今回の出資は、弊社取締役陣が一致団結し、「この挑戦をともに支えたい」という想いのもとで決断に至ったものです。

Aitane社が目指す「営業担当者が、人と向き合うことに集中できる世界」は、まさに私たちが掲げる"安心と喜び"の理念と重なります。

弊社が培ってきた通信・IoTの知見と、グループ会社を通じた製造現場起点の実装経験を活かし、単なる出資元ではなく"共創パートナー"として、現場で本当に使われるAIの社会実装を全社一丸となって支えてまいります。

株式会社Aitane 代表取締役 會田純一朗

Sテクノロジーの金澤代表をはじめ、今回の出資をご決断いただいた皆様からの力強いご支援とご期待に、心より感謝申し上げます。

私たちAitaneは、「営業担当者が本来の業務である『顧客と向き合うこと』に全力を注げる世界」を目指し、自社プロダクトの開発に邁進して参りました。

しかし、オンライン商談とは異なり、対面営業の現場では、通信環境の不安定さやノイズなど、ソフトウェア単体では解決しきれないインフラやハードウェアの壁が必ず立ちはだかります。

そのため、今回の提携は私たちにとって単なる資金調達以上の、極めて重要な意味を持ちます。

Sテクノロジー様が長年、過酷な現場の最前線で培われてきたモバイル通信やIoTデバイス制御の確かな技術力は、私たちのAIを現場で本当に動くシステムへと昇華させるための不可欠な鍵です。

金澤代表からいただいた「次世代の挑戦を全力で応援したい」という熱いお言葉、そしてSテクノロジーの皆様の力強いバックアップを胸に、両社の知見を融合させた「次世代の営業AI」の社会実装をさらに加速させて参ります。

テクノロジーの力で営業のあり方を根本から変革し、人が人ならではの価値を生み出せる社会の実現に向けて、スピード感をもって挑戦を続けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社Aitane

代表者：代表取締役 會田 純一朗

所在地：東京都千代田区九段北一丁目３番３号九段下東急真サクラビル６階

事業：AI開発、データ分析、SaaS、DX支援

URL：https://aitane.co.jp/