木製軽量敷板「ハイパーCLT敷板」がNNTD（農業農村整備民間技術情報データベース）に登録

株式会社カイタク

株式会社カイタク（本社：岡山県岡山市北区）は、当社が展開する木製軽量敷板「ハイパーCLT敷板」(NETIS登録番号：TH-250021-A)が、NNTD（農業農村整備民間技術情報データベース）に登録されたことをお知らせします。

NNTDは、民間企業等が開発した「農業農村整備の推進に資する技術」の情報を登録し、発注・設計・施工等の段階で比較参照できる技術データベースです。本登録により、農業農村整備分野における仮設資材の選択肢として、現場条件に応じた導入検討を行いやすくなります。

NNTD登録の概要

NNTDとは

ハイパーCLT敷板。大型重機が乗っても問題ありません。- 登録先：NNTD（農業農村整備民間技術情報データベース）- 技術名称：ハイパーCLT敷板 (NETIS登録番号：TH-250021-A)- 掲載（技術情報ID）：1460- 技術情報の新規登録日：2026年4月20日（掲載情報）- 掲載カテゴリ：土木工事（仮設）等（NNTD内カテゴリ）

NNTD（農業農村整備民間技術情報データベース）は、一般社団法人 農業農村整備情報総合センターが運営する技術データベースで、民間企業等が開発した農業農村整備に資する技術情報を登録し、発注・設計・施工等の段階で技術を比較参照できる仕組みです。

登録技術「ハイパーCLT敷板」について(NETIS登録番号：TH-250021-A)

ハイパーCLT敷板は、従来、工事現場の仮設道路や作業ヤード等で使用されてきた敷鉄板に代わり、CLT（直交集成板）を用いた木製軽量敷板を使用する技術です。

NNTD掲載情報では、農業農村整備事業における活用場面として、農道、用排水路改修工事、ほ場整備、圃場出入口、出荷ヤード、ハウス周辺、資材置場、仮設通路などが示されており、雨天後のぬかるみ対策、作業動線の確保、地盤養生、搬入路整備に有効とされています。

また、当社では本製品を「仮設資材の新たな選択肢」と位置づけ、NETIS登録商品（NETIS登録番号：TH-250021-A）として展開しています。

材料の環境性”だけでなく「現場での直接効果」まで落として提案

5×20版を設置した現場多数の公共工事の現場での使用実績

近年、公共工事・インフラ整備の分野ではSDGsや脱炭素の重要性が高まり、資材選定においても「環境配慮」をどう現場成果に結び付けるかが問われています。

ハイパーCLT敷板は、木質材料であることに加えて、現場条件に応じて以下のような“直接効果”を狙った提案が可能です。

想定される活用シーン

製品概要

- 輸送効率：敷鉄板と比べ軽量（敷鉄板の約1/4の重量を目安）で、輸送コストを削減できる。- 設置・撤去の施工性：軽量性による作業員負担の軽減や施工性向上を期待- 作業環境：照り返し低減により、夏場の作業環境（熱中症対策等）への配慮として活用- 周辺配慮：重機走行時の騒音低減や景観・周辺環境への配慮に資する仮設資材としての位置づけハイパーCLT敷板設置状況ハイパーCLT敷板設置状況- 農道・ほ場整備の仮設通路、搬入路の整備- 用排水路改修工事の仮設ヤード・動線確保- 雨天後のぬかるみ対策、地盤養生、出入口の安定化 ハウス周辺- 出荷ヤード・資材置場など、農業関連施設周りの仮設路盤用途 など

製品名：ハイパーCLT敷板(NETIS登録番号：TH-250021-A)

取り扱いサイズ：5×10版(1.5ｍ×3ｍ)、5×20版(1.5ｍ×6ｍ)

用途：仮設通路／作業ヤード／重機走行路／資材置場 等

特徴：軽量・高強度・照り返しの少なさ・滑りにくさ。

販売形態：リース・販売

在庫場所：岡山県岡山市

提供地域：全国どこでも可能。会社概要

ハイパーCLT敷板(5×20版)- 会社名：株式会社カイタク- 所在地：岡山県岡山市北区東古松3丁目12-14- 電話番号：086-201-9970- 設立：2003年8月21日- Web：https://kaitaku-okayama.co.jp

弊社では、ハイパーCLT敷板を全国に広げていただける販売代理店・営業委託パートナーを募集しています。

ハイパーCLT敷板は、建設現場・土木現場・森林土木工事などで使用できる木製の仮設敷板です。敷鉄板に代わる新しい選択肢として、現場の安全性向上、熱中症対策、環境配慮、創意工夫への活用など、さまざまな場面で提案できます。

ハイパーCLT敷板は、NETIS登録技術(NETIS登録番号：TH-250021-A)として公共工事での提案にも活用できます。また、木製資材ならではの照り返し抑制、騒音低減、CO2固定化など、現場改善につながる特徴があります。

販売代理店・営業委託パートナーの皆様には、製品資料や提案資料など、営業活動に必要な資料もご用意いたします。

地域で新しい建設資材を広げたい企業様、既存のお客様へ新しい提案をしたい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社カイタク （ハイパーCLT敷板 担当）

TEL：086-201-9970

お問い合わせ：当社ウェブサイト「お問い合わせ」より

MAIL：t.sakate@sakate.co.jp

Web：https://kaitaku-okayama.co.jp