セキュリティー評価制度「JC-STAR」★1に適合し、安心・手軽に高速通信を楽しめるWi-Fi 6ルーターエントリーモデル「WSR-3000AX4Lシリーズ」を出荷開始

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」の★1に適合したWi-Fi 6(11ax)対応デュアルバンドルーターエントリーモデル「WSR-3000AX4Lシリーズ」の出荷を開始いたしました。全国の家電量販店や各ECストア等にて順次発売いたします。

Wi-Fi 6対応のスマートフォンやパソコンが普及し、大容量の動画配信サービスやオンラインゲームを快適に楽しむための高速通信環境へのニーズが高まっています。本商品は、大容量データをまとめて転送できる「ワイドバンド5GHz(160MHz)」に対応した新エントリーモデルです。5GHz最大2,401Mbps（理論値）、2.4GHz最大573Mbps（理論値）の高速通信を実現し、手軽に快適なWi-Fi環境を導入いただけます。

ワイドバンド5GHz(160MHz)に対応

5GHz帯において、従来の80MHzチャネルの2倍の通信帯域幅となる「160MHzチャネル」に対応。これにより、動画配信のような大きなデータもより安定して通信することが可能です。

※ワイドバンド5GHz(160MHz)での通信には、お使いの機器側も対応している必要があります。

「JC-STAR」★1に適合

本商品は、経済産業省の主導のもと独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運用するセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」に適合しています。ファームウェア自動更新機能やログインパスワードの初期値の固有化などのセキュリティー仕様を実装しており、安心してご利用いただけます。

・適合ラベル登録番号 2026060100002432

・適合評価レベル ★1（レベル１）

・適合ラベル取得製品情報ページ https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF_019e0118-40d3-70ab-83f1-0ca50839bacb.html?lang=ja

Wi-Fi EasyMesh(TM)対応

Wi-Fi Alliance(R)の標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応しており、同じく「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応したWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機と本商品を自由に組み合わせることで、家じゅうすみずみまで電波を届け、快適なWi-Fi環境を構築することが可能です。

※接続するWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機も「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応している必要があります。ご利用中のWi-Fiルーター（無線LAN親機・中継機）の仕様は、各メーカーにお問い合わせください。

スマホアプリで簡単セットアップ

スマートフォンに「AirStationアプリ」をインストールすることで、画面の案内に沿って進むだけで簡単にセットアップが可能です。また各種設定の確認や変更、ファームウェア更新などもアプリ上で行うことができます。バッファロー製Wi-Fiルーターからの買い替えであれば、「AirStationアプリ」を経由してプロバイダー情報を含む設定を簡単に引き継ぐことができる「スマート引っ越し」にも対応しています。煩わしい設定をし直す必要がなく、買い替え前のWi-Fi環境を簡単に再現することが可能です。

商品詳細

WSR-3000AX4L(https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4l.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=WSR-3000AX4L)

関連ページ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/472_1_8daa340ade415abbe0ebf9fa4394757a.jpg?v=202606160352 ]

●商品ページ(https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4l.html)

●Wi-Fiルーター商品一覧(https://www.buffalo.jp/product/category_search/ap.html)

●AirStationアプリとは(https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/airstation-app.html)

●バッファロー「JC-STAR」制度 適合製品一覧(https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html#a05)

JC-STARとは？新しく運用が開始されたIoT製品セキュリティー制度を紹介(https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html)経済産業省、横浜国立大学、バッファローが語る、IoT セキュリティー課題と「JC-STAR」制度の概念と意義、今後の展望(https://www.buffalo.jp/media/jc-star-seminar/)

※To Overseas Press People

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.