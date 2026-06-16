株式会社NALU、プロフリーサーファー・松本浬空 氏とスポンサー契約を締結 ～利益の一部をビジョン実現に投資する活動の第一歩～

株式会社NALU

このたび株式会社NALU（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：木元 豪、以下NALU）は、フリーサーファーの松本浬空（まつもと りく）氏とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。

本契約は、NALUが掲げるビジョン「志を叶え合い、誇りの波及を生み続ける」の実現に向けた活動の一環であり、当社にとって初めての選手スポンサー契約となります。

株式会社NALUについて

NALUは「志を叶え合い、誇りの波及を生み続ける」をビジョンに、人事領域特化の人材紹介事業「HR Climbers」、人事のスキルシェアリングサービス「HR Partners」、エンジニアのスキルシェアリングサービス「TERRACE」などを展開する事業会社です。

2020年の創業以来、累計数百社を超える採用・組織づくりのご支援を行ってまいりました。

現在は新規事業への投資を加速させる第二創業期にあり、その一環として「事業活動で得た利益の一部を、ビジョン実現のための活動に充てる」方針を掲げています。

今回のスポンサー契約は、その方針に基づく最初の具体的な活動です。

スポンサー契約締結の背景

一般に、企業による選手スポンサー契約は、広告効果やマーケティング上の成果を見込んで行われます。一方、NALUはtoC（一般消費者）向けの商材を持たないため、選手への支援による直接的なマーケティング効果は限定的です。

それでも本契約に踏み切ったのは、これがNALUのビジョンの実現そのものだと考えたからです。

結果が出るかも分からないなかで、自らの志に向かって愚直に努力を続ける--その姿は、NALUが「志人材」と呼んで大切にしている人物像と重なります。

志を持って前例のない道を歩む人を応援すること自体が、ビジョンの体現であると捉えています。

NALU自身もまた、既存の枠組みや前例にとらわれず、独自の発想で新しい事業や価値を生み出していくことを大切にしてきた会社です。競技（コンペティション）ではなく「フリーサーファー」という、日本ではまだ前例の少ない道を自らの意志で切り拓こうとする松本浬空の生き方は、その当社の姿勢と深く重なります。これが、今回の契約に至った理由です。

関連リンク

▶ 契約に込めた想い・詳細な経緯（代表・木元note）：https://note.com/go_kimoto/n/nb5cf18cc1009

▶ 松本浬空 プロフィール・インタビュー（NALU公式サイト News）：https://www.nalu-inc.co.jp/surferriku/

プロフリーサーファー 松本浬空について

photo by 柴田奈津子

静岡県出身のフリーサーファー。15歳でJPSA公認プロサーファーの資格を取得しながらも、競技ではなく「フリーサーファー」として生きる道を選び、16歳で単身インドネシア・メンタワイへ。

世界有数の波を拠点に、サーフガイドとして活動しながら、自身のサーフィンを映像や写真で表現し、発信を続けている。

コンペティションで培った技術とフリーサーフィンの表現力を掛け合わせた独自のスタイルを持ち、こだわりは「人とは違うライン取り」。意識的に作り込むのではなく、さまざまな経験と環境のなかで自然に確立されたそのスタイルは、国内外から注目を集めている。

主な実績：「KNOT Online Contest 2022」優勝、「Da Hui Backdoor Shootout 2025」 日本チーム優勝 ほか

スポンサー：JULY WETSUITS、HAYDENSHAPES SURFBOARDS ほか

SNS ：https://www.instagram.com/matsu_riku119/?hl=ja

代表取締役 木元 豪 コメント

NALUは、ビジョンを「耳触りのいい言葉」で終わらせたくないと考えています。

利益が出たとき、それを何に使うか--そこにこそ、会社の意思が表れると思っています。

松本選手のように、前例のない道を自分の意志で選び、挑み続ける人を応援することは、私たちのビジョンそのものです。

短期的な事業メリットでは測れない、長期の投資として、彼の挑戦を応援していきます。

プロフリーサーファー松本浬空 氏 コメント

木元さんとお話しした中で、結果だけを追い求めるのではなく、人とのつながりや新しいことへの挑戦を大切にされていることが、すごく伝わってきました。自分もコンテストから離れて、フリーサーファーという新しい道に挑戦している最中です。

周りと違う道を選ぶことに不安を感じることもありますが、自分のやりたいことを信じて挑戦し続けることを大切にしています。そうした部分が、NALUさんの考え方と重なると感じました。

自分の目標やこれからの挑戦を応援したいと言ってくださった言葉に背中を押してもらえたことで、NALUさんと一緒に頑張っていきたいと強く思いました。

これからは、NALUの皆さんと一緒に成長しながら、自分だけでは経験できないことにも挑戦していきたいです。

今後の展望

NALUは今後も、志を持って挑戦する人を、スポンサー支援をはじめとするさまざまな形で応援してまいります。そして、今回の取り組みにとどまらず、ビジョンの実現に向けて、これからも新しい事業や活動を生み出し続けてまいります。

NALUのビジョンと、今回のスポンサー契約に込めた想いの詳細は、こちらのnoteをご覧ください。

詳細はこちら：［木元note 公開後にURLを挿入］

会社概要・本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社NALU

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい WeWork 8F

代表者：代表取締役 木元 豪

設立：2020年2月

事業内容：人材紹介／人材採用・組織設計支援／クリエイティブ制作／

URL：https://www.nalu-inc.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社NALU

E-mail：info@nalu-inc.co.jp