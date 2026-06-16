【月間3,000万再生の実績】映像がない企業でも100万再生を狙える！日本唯一の特化企業CLIPが「切り抜き動画前提の映像制作パッケージ」を提供開始

株式会社CLIP

月間3,000万回再生、累計7万本以上の制作実績を持つ切り抜き動画特化企業である株式会社CLIPは、企画段階からショート動画での拡散を逆算して制作する「切り抜き前提の映像制作パッケージ」の提供を開始しました。

従来のテレビ型のような「莫大な費用、長い制作期間、多くの工数」がかかる番組制作とは異なり、最近のトレンドである「対談・ビデオポッドキャスト」形式を採用。

撮影前から切り抜きでのバズを想定して動画を作るため、現時点で動画素材を一切持っていない企業であっても、低コストかつスピーディーに始められ、自社や事業への理解が深く伝わる確実な認知獲得と本編への送客を可能にします。

1. 背景：すべての「出会い」はショート動画から始まる時代へ

昨今、スマホでの動画視聴が当たり前になり、SNS上における新しい商品やコンテンツとの「出会い」は、そのほとんどがショート動画から始まっています。

まずショート動画で存在を知り、興味を持った後にYouTubeなどの本編動画を見てファンになるという流れが主流です。これまでの動画マーケティングは「すでに自社で動画素材を持っている企業だけが取り組むもの」と考えられてきました。

また、一般的な制作会社では「長尺動画を作った後に、適当な箇所を選んで切り抜く」という後付けのやり方が中心です。そのため、「ショート動画から本編へユーザーが流れない」「バズる見どころが足りない」という大きな課題がありました。

株式会社CLIPは、この課題を解決するため、これまでの常識を根本から変える「切り抜きを前提とした長尺動画の企画・構成」という新しい制作メソッドを確立いたしました。

2. 新メソッドの特徴：なぜCLIPの動画はバズるのか

本手法では、撮影前の段階から「どこを30～60秒の切り抜きにするか」を明確に設計します。ただ動画を短くカットするだけの制作会社とは異なり、以下のマーケティング施策を事前に仕込みます。

STEP1 認知：ゼロから企画・設計

切り抜き動画の元となる本編動画が現在ない企業であっても、CLIPが企画・構成の段階からサポートします。最初から切り抜いて拡散することを前提に動画を組み立てるため、従来の「後付け切り抜き」よりも圧倒的に拡散・切り抜きに特化した、伸びやすい動画を作ることが可能です。撮影前に視聴者が思わず手を止める「フック」や、本音の暴露、対立構造といった「オチ」を事前に仕込みます。

STEP2 バズ：高速ABテスト

事前に当たりを決め打ちせず、7万本の膨大なUGCデータから最適なシーンやクリエイティブ（テロップ・フォント・見せ方など）を特定します。「ターゲット×クリエイティブ×シーン」の検証を短期間で繰り返すことで、再現性の高いバズを生み出します。

STEP3 ファン化：100万再生保証・圧倒的な本編送客

ショート動画の最後に、ユーザーが「続きがどうしても気になる」という心理的フックをあらかじめ演出として仕込みます。これにより、使い捨てのバズ動画で終わらせず、公式の本編動画や自社サイトへ熱量の高いユーザーを確実に誘導します。

3. 期待される効果

１.認知拡大の効率化

ショート動画の拡散力を活かし、これまで接点のなかった潜在顧客への接触機会を最大化します。

２.バズの再現性の向上

最初からバズる仕組みを組み込んで制作するため、狙って成果を出すプロモーションが可能です。

３.深いファンの獲得

短尺動画で興味を持った熱量の高い層を確実に本編へ誘導し、ブランドへの深い理解を促します。

株式会社CLIPについて

月間3,000万回再生、累計7万本以上の実績を持つ、切り抜き動画特化企業です。

単なる動画の編集・切り抜きではなく、売上や認知につなげるプロモーション集団として、以下の強みを持っています。

企画段階からの逆算：動画素材がない企業でも安心の、ゼロからの動画企画・撮影サポート。

圧倒的なデータ量：テレビ局や新聞社をはじめとする、幅広い業界で7万本以上を運用してきた知見。

100万再生保証：事前に当たりを決め打ちせず、高速ABテストで確実に成果を狙う仕組み。

会社名：株式会社CLIP

代表取締役：山本 真司

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-21 KURKKUHOME ROOM6

設立：2021年12月7日

事業内容：切り抜き動画プラットフォーム「CLIPTV」の開発・運営、切り抜き動画ツールの開発、切り抜き動画を活用したマーケティング事業、著作権・ライセンス管理支援

公式HP :https://clip.dev/