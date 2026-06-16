スポーツ・エンターテインメント向け写真販売システムの開発事例を公開 | 共同開発サービス『StarFrame』の構築背景と運用の工夫を紹介

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株式会社セルバ

株式会社セルバ（所在地：大阪市北区/東京都中央区、代表取締役：中山 健）は、株式会社リコー様と共同開発しているスポーツ・エンターテインメント向け写真販売システム『StarFrame』の開発事例を公開しました。


長年培われてきたリコー様のプリンティング技術・光学技術・画像処理技術と、セルバのポータルサイト開発の知見を組み合わせて実現したサービスとして、開発の背景や担当範囲、今後の展開まで紹介しています。




背景

スポーツやエンターテインメント領域における写真販売では、イベント終了後の公開までに時間がかかることや、販売・決済の運用負荷が大きいことが課題になりやすくあります。


また、ファンが「今見たい」「今買いたい」と思うタイミングを逃さずに写真を届ける仕組みづくりは、ファンエンゲージメントの向上や継続的な売上づくりの観点からも重要です。


こうした課題に対応する取り組みとして、株式会社リコー様とセルバが共同開発している写真販売システム『StarFrame』の事例を公開しました。


公開した事例のポイント

- 『そだちえ』をベースにしながら、スポーツ・エンターテインメント業界向けに発展させた開発経緯
- 決済機能・検索機能・外部サービス連携など、写真販売を支える主要機能
- パフォーマンス向上や継続的な改善を通じて、ユーザー体験を高めるための工夫
- リリース後も機能追加を続けながら、より探しやすく・購入しやすいサービスを目指す運用体制

今後の展開

セルバは今後も、写真販売システムやデジタルコンテンツ販売プラットフォームの開発事例を発信し、発注企業が自社に合う開発パートナーを判断しやすい情報提供に取り組んでまいります。


また、リリースして終わりではなく、売上向上や継続利用まで見据えたシステム開発・保守運用・機能改善を通じて、あらゆる業界の課題解決に寄与していく予定です。


関連URL

【セルバ開発事例】株式会社リコー様 | 写真販売システム『StarFrame』


https://www.selva-i.co.jp/portalsite/archives/2827


株式会社セルバについて

株式会社セルバは、WEBシステムの受託開発やWEBサイトの企画、補助金の申請サポートを中心に事業を行っています。


近年はHR領域での事業拡大にも力を入れており、人材会社の集客支援や求人サイトの開発・運営、キャリアに関するWEBメディアの企画・制作も行っています。


代表取締役社長： 中山 健


設立年月： 2003年7月17日


コーポレートサイト： https://www.selva-i.co.jp


所在地：


【東京本社】 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7階


【大阪本社】 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2-5 大阪JAビル 14階



関連会社

セルバコンサルティング https://selva-consulting.jp/


セルバ運営サービス

システム開発・集客支援・補助金申請支援

ポータルサイト構築・集客支援　https://www.selva-i.co.jp/portalsite/


業者選定代行サービスSELECTO　https://www.selva-i.co.jp/selecto/


人材会社向け 求職者集客支援　https://www.selva-i.co.jp/agent_support/


WEB集客・マーケティング支援　https://www.selva-i.co.jp/grant_sales/


補助金申請支援　https://www.selva-i.co.jp/tecconnect/


求人サイト・メディア

セルワーク薬剤師　https://phama.selva-i.co.jp/


セルワーク看護師　https://kango.selva-i.co.jp/


セルワークITフリーランス　https://selwork.jp/tecgate-freelance/


セルワーク20代転職　https://20s.selva-i.co.jp/


関西スタートアップ通信　https://kstartup.info/


キャリアクラフト　https://www.selva-i.co.jp/career_craft/


セルワークIT転職チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCc30SpOS-vEgoxrE9DaQl_A