スポーツ・エンターテインメント向け写真販売システムの開発事例を公開 | 共同開発サービス『StarFrame』の構築背景と運用の工夫を紹介

株式会社セルバ

株式会社セルバ（所在地：大阪市北区/東京都中央区、代表取締役：中山 健）は、株式会社リコー様と共同開発しているスポーツ・エンターテインメント向け写真販売システム『StarFrame』の開発事例を公開しました。

長年培われてきたリコー様のプリンティング技術・光学技術・画像処理技術と、セルバのポータルサイト開発の知見を組み合わせて実現したサービスとして、開発の背景や担当範囲、今後の展開まで紹介しています。

背景

スポーツやエンターテインメント領域における写真販売では、イベント終了後の公開までに時間がかかることや、販売・決済の運用負荷が大きいことが課題になりやすくあります。

また、ファンが「今見たい」「今買いたい」と思うタイミングを逃さずに写真を届ける仕組みづくりは、ファンエンゲージメントの向上や継続的な売上づくりの観点からも重要です。

こうした課題に対応する取り組みとして、株式会社リコー様とセルバが共同開発している写真販売システム『StarFrame』の事例を公開しました。

公開した事例のポイント

今後の展開

- 『そだちえ』をベースにしながら、スポーツ・エンターテインメント業界向けに発展させた開発経緯- 決済機能・検索機能・外部サービス連携など、写真販売を支える主要機能- パフォーマンス向上や継続的な改善を通じて、ユーザー体験を高めるための工夫- リリース後も機能追加を続けながら、より探しやすく・購入しやすいサービスを目指す運用体制

セルバは今後も、写真販売システムやデジタルコンテンツ販売プラットフォームの開発事例を発信し、発注企業が自社に合う開発パートナーを判断しやすい情報提供に取り組んでまいります。

また、リリースして終わりではなく、売上向上や継続利用まで見据えたシステム開発・保守運用・機能改善を通じて、あらゆる業界の課題解決に寄与していく予定です。

関連URL

【セルバ開発事例】株式会社リコー様 | 写真販売システム『StarFrame』

https://www.selva-i.co.jp/portalsite/archives/2827

株式会社セルバについて

株式会社セルバは、WEBシステムの受託開発やWEBサイトの企画、補助金の申請サポートを中心に事業を行っています。

近年はHR領域での事業拡大にも力を入れており、人材会社の集客支援や求人サイトの開発・運営、キャリアに関するWEBメディアの企画・制作も行っています。

代表取締役社長： 中山 健

設立年月： 2003年7月17日

コーポレートサイト： https://www.selva-i.co.jp

所在地：

【東京本社】 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7階

【大阪本社】 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2-5 大阪JAビル 14階

関連会社

セルバコンサルティング https://selva-consulting.jp/

セルバ運営サービス

システム開発・集客支援・補助金申請支援

ポータルサイト構築・集客支援 https://www.selva-i.co.jp/portalsite/

業者選定代行サービスSELECTO https://www.selva-i.co.jp/selecto/

人材会社向け 求職者集客支援 https://www.selva-i.co.jp/agent_support/

WEB集客・マーケティング支援 https://www.selva-i.co.jp/grant_sales/

補助金申請支援 https://www.selva-i.co.jp/tecconnect/

求人サイト・メディア

セルワーク薬剤師 https://phama.selva-i.co.jp/

セルワーク看護師 https://kango.selva-i.co.jp/

セルワークITフリーランス https://selwork.jp/tecgate-freelance/

セルワーク20代転職 https://20s.selva-i.co.jp/

関西スタートアップ通信 https://kstartup.info/

キャリアクラフト https://www.selva-i.co.jp/career_craft/

セルワークIT転職チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCc30SpOS-vEgoxrE9DaQl_A