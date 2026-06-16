【かごの屋】この夏、美味しさ大リニューアル！7月1日(水)より、「ご飯」と「出汁」とともに一段と磨きをかけた夏メニューを販売開始。

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社、株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）が運営する「和食しゃぶしゃぶ かごの屋」では、2026年7月1日（水）より、全店舗にて夏メニューの販売を開始いたします。

今年の夏は、かごの屋のこだわりである「出汁」と「ご飯」の美味しさにさらに磨きをかけ、さらなる美味しさを追求したリニューアルをいたしました。ふっくらと炊き上がったこだわりのご飯と、洗練された出汁の旨味が、すべてのお料理を一段上の味わいへと引き立てます。

この進化した「ご飯」の美味しさを心ゆくまでご堪能いただくべく、今夏の目玉として新登場するのが「国産豚のロースとんかつ定食」です。店内で一枚一枚丁寧に衣を手付けした「とんかつ」は、とろけるような脂の甘みとジューシーな味わいが特徴で、自慢のご飯の美味しさを一層引き立てる相性抜群の逸品です。さらに、新しくなった「出汁」の奥深い風味を味わう定番の御膳も、夏を感じる彩り豊かな季節の素材へと内容を一新いたしました。猛暑が予想されるこの夏、ご家族やご友人とのお集まりの席に、かごの屋が自信を持ってお届けする進化した夏の美味しさをぜひご堪能ください。

かごの屋のこだわりが進化。さらに美味しくなった「ご飯と出汁」

和食の命ともいえる「ご飯」と「出汁」を一から見直し、職人のこだわりを結集させました。磨きをかけた本物の旨味と炊きたての美味しさが、この夏のすべてのお料理の土台となります。

～厳選されたブランド米「つや姫」を、いつでも炊き立てで～

主役である白ご飯には、際立つ「粒の大きさ」「白い輝き」「旨味」が特徴のブランド米「つや姫」を使用。いつでも一番美味しい状態で召し上がっていただけるよう、手間を惜しまずこまめに炊き上げることで、すべてのお客様に、ふっくらと艶やかな「炊き立ての美味しさ」をお届けいたします。

～和食の基本「出汁」が美味しくリニューアル～

香りと旨味に優れた「鹿児島県産 荒本節」に四国・九州のサバ節・イワシ節を独自ブレンド、そこへ「北海道産 真昆布」の豊かな味わいを贅沢に掛け合わせた、本格的な出汁へと生まれ変わりました。 国産素材にこだわり、毎日店舗で丁寧にとったお出汁は、しっかりとした出汁感と上品な香りが格別。すべてのお料理をいっそう味わい深く引き立てるこだわりの出汁に仕上げました。

今夏の注目メニュー！ご飯が進む、かごの屋自慢の本格とんかつ＆フライ

店内で一枚一枚丁寧に衣を手付けした「とんかつ」をはじめ、夏にぴったりの創作かつや、カラッと香ばしく仕上げた自慢の揚げ物が新登場。サクサクの軽い衣と溢れる旨味が、こだわりの「ご飯」を主役に引き立てます。進化した炊きたてご飯とともに、かごの屋自慢の贅沢な組み合わせをお楽しみください。

■国産豚ロースとんかつ定食

価格：1,800円（税込 1,980円）

厳選した国産豚のロース肉を使用し、店内で丁寧に衣を手付けしてカラッと揚げ上げました。香ばしいすりごまと特製ソースで味わっていただくかごの屋自慢のメニューです。

■さっぱり梅おろしで食べる甘酢生姜の香味巻きかつ定食

価格：1,800円（税込 1,980円）

風味豊かな甘酢生姜と爽やかな大葉を丁寧に巻き込んだ創作かつです。特製の「さっぱり梅おろし」が揚げ物のジューシーさを引き立てつつ、この夏ならではの清涼感あふれる美味しさです。

こちらのこだわりメニューのおすすめ！

■国産豚ロースかつとじ定食

価格：1,800円（税込 1,980円）

店内で丁寧に衣を手付けしたロースかつを、こだわりの出汁ととろとろの卵でふんわりとじ上げました。出汁の風味とお肉のジューシーな旨味が口いっぱいに広がり、ご飯の美味しさをいっそう引き立てます。

■牡蠣フライ定食

価格：1,800円（税込 1,980円）

海の旨味をギュッと凝縮した、大粒でジューシーな牡蠣フライ。さっぱりとした「たっぷりしば漬けタルタルソース」を絡めて食べる、夏に嬉しい美味しさです。

和のごちそう「特選御膳」が夏色にリニューアル！

定番の人気御膳が、涼やかな夏の味覚をまとってリニューアル。旬の素材を愉しめる華やかな籠盛りをはじめ、自慢の国産牛しゃぶしゃぶや土鍋すき焼きなど、かごの屋ならではの和のごちそうを大満足のボリュームでお届けします。

■かごの屋御膳

・鰻せいろご飯付：2,600円（税込2,860円）

季節の味覚を楽しめる「かごの屋御膳」。

夏のごちそう「鱧」やみずみずしい「夏野菜」を楽しめる、彩り豊かな籠盛りに仕上げました。ご飯ものはお好みで選べる、この夏一押しの御膳です。

■国産牛しゃぶしゃぶ御膳

・鰻せいろご飯付：3,600円（税込3,960円）

厳選された国産牛を贅沢に味わう「国産牛しゃぶしゃぶ御膳」。 旨味引き立つお肉をさっぱりと愉しめるしゃぶしゃぶに、夏のごちそうを詰め込んだ彩り豊かな籠盛りをセットにしました。

■国産牛土鍋すき焼き御膳

・鰻せいろご飯付：3,600円（税込3,960円）

かごの屋こだわりの「すき焼き」は、「マルキン醤油」を使用したオリジナルの割り下で、お肉・お野菜との相性抜群です。 夏のごちそうを詰め込んだ彩り豊かな籠盛りとセットで、お腹も心も満たされる大満足の御膳です。

＜販売概要＞

■販売期間：2026年7月1日（水）～9月末終了予定

■販売店舗：和食しゃぶしゃぶ かごの屋 全76店舗

※販売状況により売り切れの場合もございますのでご了承ください。

※メニューの内容や食材は、予告なく終了する場合がございます。

「和食しゃぶしゃぶ かごの屋」とは

ー「最高のごちそうさま」をお届けするために。ー

家庭ではなかなかできない、ひと手間かけた和食をお楽しみいただけるよう、多彩な和の献立をご用意しております。 四季折々の素材を活かした本格的な和食や、厳選したお肉で味わうしゃぶしゃぶをゆったりとした和の空間でお召し上がりいただき、そうした料理とおもてなしを通じて、お客様お一人おひとりに心からの満足をお届けすることが、かごの屋の理念です。

これまでの歩みを大切にしながら、時代やお客様のニーズに合わせて柔軟に進化を続ける「かごの屋」のこれからに、今後ともぜひご期待ください。

■店舗概要

店 名：和食しゃぶしゃぶ かごの屋

所 在 地：関西52店舗・関東22店舗・東海2店舗

営 業 時 間：11:00～

店舗により異なります。詳しくはHPをご覧ください。

◆かごの屋公式HP https://kagonoya.food-kr.com/

◆かごの屋公式Instagram https://www.instagram.com/kagonoya_pr/

◆かごの屋公式X https://twitter.com/kagonoya_PR

■ 会社概要・お問い合わせ

株式会社KRフードサービス

広報担当：商品開発部 長濱 秀介

TEL：06-6809-2143

Mail：chohama@createrestaurants.com