【三田屋本店が学生の未来を応援】関西学院大学生を対象に、ディナー限定の特別学割「関学生応援プロジェクト」を実施中！

株式会社三田屋本店

兵庫県三田市に本店を構え、能舞台のあるレストランとして知られる「三田屋本店ーやすらぎの郷ー 三田店」は、関西学院大学の学生・大学院生を対象に、ディナータイムの黒毛和牛ステーキコースを特別価格で提供する「関学生応援プロジェクト」を2026年5月より本格的に開始いたしました。

■ プロジェクト発足の背景：食を通じて学生の「未来」と「豊かな心」を育む

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デジタル化が進み、タイパ（タイムパフォーマンス）や効率が重視される現代だからこそ、私たちは学生の皆さんに「時間をかけて五感で味わう本物の体験」を提供したいと考えました。

キャンパスでの日常から少しだけ離れて、背筋を伸ばし、大切な人とテーブルを囲む。

それは、大人への階段を登る関学生の皆さんにとって、記憶に刻まれる「青春の時間」になると信じています。

三田屋本店が提供するのは、美味しい食事だけではありません。伝統工芸で供する青磁、鉄板で焼ける食材の香り、店内で流れるピアノの生演奏、そして四季折々の景観。 この上質な空間を学生時代に体感してもらうことで、豊かな感性を養い、未来へ羽ばたく若者たちの背中をそっと押す、社会貢献の一環としてのプロジェクトです。

その学生証をきっかけに、ぜひ「本物の時間」をご体験ください。

■ 4つの利用シーン：日常のご褒美から「親孝行」まで

本プロジェクトでは、学生の皆さんの様々なライフステージに寄り添うシーンを提案しています。

#学生応援： テスト後の自分へのご褒美に。

#友人同士： 気の合う仲間と過ごす青春のワンシーン。少し背伸びをして未来の夢を語り合う時間に。

#女子会： 撮りたくなる彩りシェア。心ほどける優雅な時間を共有。

#親孝行： 成長した姿を見せる日。学生証を使って、これまで育ててくれたご家族を優雅にエスコート。

■ 若者の未来へ投資する、応援価格としてのプライシング

今回のプロジェクトでは、学生の皆さんに「本物の価値」を手が届く形で体験していただくため、レストランの通常ディナーコースと同じクオリティの味・サービスはそのままに、特別な応援価格を設定いたしました。

単なる安売りではなく、学生の皆さんが未来へ踏み出すための「応援のしるし」です。

【対象メニューと特別学割価格（税込）】

- 黒毛和牛 モモステーキコース（120g）：\3,600 （通常価格 \4,500）- 黒毛和牛 ロースステーキコース（100g）：\5,300 （通常価格 \6,400）- 黒毛和牛 ヘレステーキコース（100g）：\6,900 （通常価格 \8,200）モモステーキコース

ロースステーキコース

ヘレステーキコース

「関学生応援プロジェクト」概要

適用期間： 2026年5月～2027年3月末（※大型連休等の繁忙期は適用除外日となります）

適用時間： 平日 17:30～ / 土日祝 16:00～ 以降のディナータイム限定

対象者： 関西学院大学生・大学院生（身分証・学生証をお持ちの方に限ります）

利用条件： 対象者1名様につき、1グループ4名様まで

実施店舗： 三田屋本店ーやすらぎの郷ー 三田店

予約方法： ご利用日の2日前までにお電話（0120-711-863／受付時間10:00～18:00）にて「学割」利用の旨をお伝えいただき、要予約。

■ 実施店舗情報

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店舗名： 三田屋本店ーやすらぎの郷ー 三田店

所在地： 〒669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5

営業時間： 11:30～21:00（ディナータイム 16:00～ L.O. 20:00 ※平日ディナーは17:30～）

アクセス：

神戸電鉄「フラワータウン」駅より徒歩約3分

中国自動車道「神戸三田IC」より車で約6分（大型駐車場完備）

神姫バス「フラワータウンセンター」バス停より徒歩約2分

JR・神戸電鉄「三田」駅よりタクシーで約10分

三田屋本店ーやすらぎの郷ー

創主・廣岡償治は、口癖のように「レストランは味覚だけでなく、お客様の五感のすべてを満足させなければならない」と語っていました。

豊かになった日本で、お客様が真に求めているのは「やすらぎ」だと、さまざまな芸術との触れ合いの中で感じ取り、「三田屋本店は、外食産業ではなく、文化芸術産業だ」と、事業活動の実践の中で獲得しました。

食事はただ食欲を満足させるだけではなく、心を満足させる「夢」と「やすらぎ」が必要です。

芸術や文化の息吹を感じ取れる食空間を提供したい。

三田屋本店はそういう想いで創られました。

公式ホームページ :https://sandaya-honten.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/sandayahonten_hyogo/公式Facebook :https://www.facebook.com/sandaya.honten