【2026年7月7日19:00～七夕開催】広告業界のリアル回帰が加速――広告代理店・メディア関係者が集う『渋谷広告代理店交流会』を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月7日(火)19:00～オフィスアスカ合同会社の飛鳥代表をゲストに迎え、広告代理店パーソンが集う交流イベントを開催すると発表した。

2026年7月7日(火)19:00～広告代理店交流会5【広告代理店パーソンによる集い】

【7月7日(火)19:00~】広告代理店交流会5/広告代理店パーソンによる集い/ゲスト:飛鳥 真一郎(オフィスアスカ代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5030215

広告業界の目まぐるしい変化の渦中を生き抜くためのイノベーション

AI活用の本格化や媒体アルゴリズムの激変、さらにはリアル回帰が進む展示会・イベント運営など、広告業界が目まぐるしい変化の渦中にある2026年。自社を越えた現場の最新トレンドや成功事例を共有し合える「横の繋がり」へのニーズが高まっています。本イベントは、広告全般・展示会・メディア・プラットフォームなど、広告代理業にバックグラウンドを持つプレイヤーが一堂に会し、ざっくばらんに業界のリアルな1次情報をシェアし合うナレッジ共有の場です。当日は、最前線の知見に触れられるだけでなく、主催者が参加者同士を積極的に紹介・マッチングするため、初参加の方やこれからマーケターを目指す方でも質の高い人脈を効率よく築けます。七夕の夜という特別な節目に、同じ志を持つ仲間と繋がり、未来の協業やイノベーションを起こすきっかけとしてぜひ本イベントをご活用ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月7日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5030215

注意事項

ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

オフィスアスカ合同会社Founder&CEO 飛鳥 真一郎

オフィスアスカ合同会社Founder&CEO 飛鳥 真一郎

2004年よりシステムエンジニアとしてキャリアをスタートし、livedoor・LINE株式会社にてWebサービス開発に従事。2019年に合同会社オフィスアスカを設立し、代表を務める。約20年にわたりインターネットサービスの新規事業立ち上げを手がけ、パブリッククラウドを活用したコストパフォーマンスの高い柔軟なサービス開発を継続している。強みは、日々変化する市場ニーズへの能動的な対応力。システム面にとどまらず、売上向上・原価削減といった事業全体を俯瞰した視点でバランスよく課題に向き合い、経営者ならではの視座を持ったサービス提供を得意とする。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/