反スパイ法、暴力事件──複合的に高まる駐在リスク 中国駐在員をトラブルから守る ”最新・中国赴任安全ガイド”　現地実務家が伝える、企業が知るべき最新リスク｜6/23(火)10時30分開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「反スパイ法、暴力事件──複合的に高まる駐在リスク 中国駐在員をトラブルから守る ”最新・中国赴任安全ガイド” 現地実務家が伝える、企業が知るべき最新リスク」を2026年6月23日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260623

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年6月23日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・歴史認識に起因する中国における対日感情のリアルと今後数年の動向

・最新の状況から見た駐在員及び帯同家族を守るリスク回避策

・反スパイ法に関する最新動向を踏まえた対応事例

こんな方におすすめです

・中国に拠点のある企業の人事部や海外事業部にご所属で人材育成に携わっている方

・現在または今後中国に駐在員や出張者を送り込む予定のある企業の人事部や海外事業部の方

・中国駐在員、中国への駐在予定がある方

セミナー内容

お申し込みはこちら :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260623

反スパイ法違反による日本人ビジネスマンの起訴や、日本人学校に通う子どもが被害に遭った事件等──。

こうした出来事は、中国駐在員や帯同家族、中国赴任予定者にとって不安材料となっています。

企業として安全管理対策を講じていたとしても、「現行の体制で十分なのか、見直しが必要なのか」悩まれることもあるのではないでしょうか。

危機管理対策の前提として、適切な情報に基づいた判断が求められるところ、情報規制が厳しい中国に関しては現地事情がつかみにくいことも事実。

信頼できる生きた情報の獲得が、駐在員や帯同家族への安心感の提供と、組織の安全管理対策の強化に大きく影響します。

本セミナーは、ニュースでは掴めない企業が知るべき中国ビジネスにおけるリスクについて、

戦後80年の節目で悪化する対日感情など最新の中国事情や、反スパイ法の最新事例などを

トラブルを未然に防ぐ具体的な対応策とともにお届けします。

長年中国で生活し日系企業にリーガルサポートを提供しているローファーム所属の講師が、肌感覚とともにわかりやすく解説します。

専門家からの解説を通して、駐在員と帯同家族の不安に応えられる手立てと安全管理対策に直結する複数の視点が得られます。

自社における安全面での懸念が整理され、組織全体としての対応力が高まり、貴社の継続的な中国ビジネスの推進に寄与できましたら幸いです。

セミナープログラム

■反スパイ法、暴力事件──複合的に高まる駐在リスク

中国駐在員をトラブルから守る ”最新・中国赴任安全ガイド”

現地実務家が伝える、企業が知るべき最新リスク （講師：松本 秀敏）

01：中国の現状：2025年最新 現地における反日感情のリアル

02：駐在員／帯同家族の身の安全：現地での対策と日本側の判断軸

03：反スパイ法関連：最新動向を踏まえたリスク回避策

04：Q&A：リスクを正しく捉えるためのポイント解説

■パネルディスカッション

松本 秀敏 講師 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

・中国での傷害事件などの物騒な事件に対する認識や対応策の他に、中国駐在において気を付ける点などはあるか。

・反スパイ法について気になっていたが、それ以外に、中国でビジネスを進めるうえで直面する法務リスクにはどのようなものがあるのか。

・リスク管理という守りの視点と、攻めの視点も含めて、中国駐在員にどのような力を求め、どう支援すべきか。

セミナー講師

松本 秀敏

リドラ・ローファーム シニアコンサルタント

2012年より中国の法律事務所で、日系企業を主なクライアントとして、企業法務を取り扱う。北京・上海・天津・青島を中心に、日系企業の対中ビジネス、中国各地の日系現地法人のリーガル／ビジネス支援に従事。

主催会社

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会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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