【名古屋初出店】サステナブルなジュエリーブランド「KOHKOH」が新作を披露

株式会社キャステム

株式会社キャステム（本社：広島県福山市、代表取締役社長：戸田拓夫）が展開するジュエリーブランド「KOHKOH（コウコウ）」は、2026年6月17日（水）から23日（火）まで、ジェイアール名古屋タカシマヤ（名古屋市中村区）でポップアップショップを開催いたします。東海地方での開催は今回が初となります。

KOHKOHは、真珠養殖の過程で大量に廃棄される「母貝」に新たな価値を見出し、サステナブルジュエリーへと昇華させています。特許を取得した独自の真珠養殖技術や精密加工技術を生かした作品を展開し、日本最大級のデザイナーズジュエリーイベント「New Jewelry TOKYO」でベストジュエリー賞を受賞するなど高い評価を得ています。

会場では、ブランド初となる「Lightシリーズ」のイヤリングなど新作9点を披露するほか、母貝を活用したカメオジュエリーや独自技術による真珠作品など約100点を展示販売いたします。

■出店情報

【日時】

2026年6月17日(水)～23日(火)

10:00~20:00

【会場】

ジェイアール名古屋タカシマヤ（名古屋市中村区名駅一丁目1番4号）

１階 婦人アクセサリー売場イベントスポット

【出店作品】

・母貝に繊細な彫刻をほどこした現代的なカメオのリング

・独自の真珠養殖技術で造形したカメオ型真珠のブローチ

・切削加工した宝石と真珠を組み合わせたリング

・母貝の粉末を焼結した「Powder Pearl」と真珠のイヤリング など計約100点

■作品紹介

Think_Ring

選び抜かれた母貝を、熟練の職人による手仕事とデジタル技術を融合させて彫刻したカメオリング。透明感あふれるブルートパーズの上に、繊細な横顔のカメオを重ねることで、奥行きのある表情を生み出しました。

伝統的なカメオの美しさを受け継ぎながら、現代的な佇まいへと昇華。静かな存在感を放つジュエリーです。

Materials:

K18 gold, mother of pearl, blue topaz

Size: 26 × 16 × 4 mm

Powder Shell Earring_01

ブランド設立当初から掲げてきた「母貝そのものも最後までジュエリーとして生かしたい」という想いから誕生した“Powder Pearl”シリーズ。

真珠母貝を粉末化し、焼結技術によって成形。真珠を思わせる新たな球体へと生まれ変わらせました。従来は活用が難しかった素材に新たな価値を与えることで、循環型のものづくりと独自の美しさを両立しています。

Materials:

Silver, shell powder, ceramic powder, pearl, rhodium plating

Size: 18 × 10 mm

■新作情報

今回のポップアップでは、新作9点を披露します。

バロック調の真珠母貝にシルバーボールをあしらったピアスのほか、真珠と宝石を組み合わせたリング、ブランドの顔である「Lightシリーズ」初のイヤリングなどをご用意しております。

ぜひ、会場でお手にとってご覧ください。

■KOHKOHについて

KOHKOH（コウコウ）は、精密金属部品メーカーであるキャステムが2023年に立ち上げたジュエリーブランドです。国際的に活躍するジュエリーアーティストであり、日本ジュエリーデザイナー協会理事を務める小嶋崇嗣が総合プロデュースを手がけています。

真珠養殖の過程で大量に廃棄される「母貝」に着目し、その素材を活用したサステナブルなジュエリーを展開。環境への配慮とデザイン性を両立したものづくりを通じて、新たな価値の創出に取り組んでいます。また、キャステムが培ってきた3D造形技術を応用し、「真珠は丸い」という従来の概念を覆す自由な形状の真珠養殖を実現。その技術は特許を取得しています。

社会課題に光を差す「これまでにないジュエリー」を掲げて創作を続け、日本最大級のデザイナーズジュエリーイベント「New Jewelry TOKYO」 の「BEST JEWELRY PRIZE」において、「ベストジュエリー賞」（2024年）および「オーディエンス賞」（2024年・2025年）を受賞しています。

■株式会社キャステムについて

ロストワックス精密鋳造・MIM（金属粉末射出成形）の技術を用い、電車・工作機械・医療機器等あらゆる産業の精密部品の製造販売を主軸としています。2017年より個人のお客様を対象とした商品の企画・製造・販売を開始。有名スポーツ選手、アイドルの手型の金属オブジェやモンスターボール型虫カゴ等、これまでにないアニメ・漫画・スポーツ関連グッズを次々と生み出し、注目を集めています。折り紙ヒコーキ事業やアグリ事業なども展開。多種多様な3Dプリンターを使った鋳造法「デジタルキャスト(R)」や、カラー3Dフィギュア作りにも力を入れています。

キャステムHP：https://www.castem.co.jp/

■問い合わせ先

KOHKOH担当：上村（カミムラ）

E-mail: info@kohkoh-jewelry.com

公式サイト：https://kohkoh-jewelry.com/

ECサイト：https://store.kohkoh-jewelry.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kohkoh_jewelry/