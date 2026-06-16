販売開始2日で購入総額3,000万円を突破。特許出願中・日本人専用拷問ハリマット「TOTONOUマット」、CAMPFIREにて異例の滑り出し。『整体いらず』、『超痛いのに寝落ちする』とSNSで話題に。

株式会社BACCI販売開始直後に2,000万円の購入額を突破



ハリブランド『TOTONOU』が手掛けるTOTONOUハリマットは、2026年6月13日（土）よりCAMPFIREにて先行販売を開始し、販売開始からわずか48時間で支援総額2,000万円を突破しました。

https://camp-fire.jp/projects/947260/view?ctoken=8eqVzNQJdRdbkkGu

■ 「完全に拷問なのに、寝落ちした」

横になった瞬間、全身に走る鋭い刺激。思わず「痛い…！」と声が出る。

しかし数分後、身体はじんわりと温まり始め、気づけばそのまま寝落ちしている──。

ハリマットに寝転んだ後の心拍変動とリラックス感

TOTONOUマットは、5,000本の三角錐状ハリが身体全体を刺激する新感覚のセルフケアマットです。SNSでは発売前から口コミが広がり、「これ完全に拷問なのに寝落ちした」「サウナ後みたいな感覚」「肩や腰がつらい日のスッキリ感やばい」「翌朝のむくみが変わる」など、先行体験者からのリアルな声が多数寄せられています。

先行体験のインフルエンサー１.

先行体験のインフルエンサー２.

先行体験のインフルエンサー３.

■ なぜ"痛いのに気持ちいい"のか ── 5年間の開発・特許出願中の日本人専用設計



TOTONOUマットは、日本人の筋肉構造・コリの深さ・労働時間・食生活まで研究し尽くした、5年の開発期間を経て誕生。六角形ブロックごとに23本、全体で5,000本の三角錐状ハリを均一配置し、軽い体重でも1本あたりにかかる圧力を最大限に高める独自構造を実現しました。現在、特許出願中です。

特許出願中の独自ハリマット構造

欧米人と日本人の体重差を考えた構造日本人のためだけに開発したハリ

海外のハリマットは、欧米人（平均185cm・94kg）の体格を前提に設計されています。日本人（平均172cm・72kg）がそのまま使っても、体重が軽い分だけハリの圧力が十分に伝わらず、効果が薄れてしまいます。

硬質なマットを採用し、ハリを最大限活かすハリの刺激をダイレクトに伝える

内部素材も同様に日本人向けに厳選。天然ヤシ殻による硬質クッションが体重の圧力をダイレクトにハリへ伝え、首・肩にフィットするそば殻枕が深い刺激を生み出します。「なんとなく作った」海外製のハリマットとは、根本から違います。

■ 粗悪な模造品が溢れる市場で、"本物"を選ぶ基準

海外でのハリマット市場の拡大とともに、品質基準の曖昧な中国製の安価な模造品も急増しています。刺激が弱い、素材が劣化しやすい、サポートが受けられないといったトラブルも報告されており、消費者にとって「どれを選べばいいか」がわかりにくい状況が続いていました。

TOTONOUマットは、企画・開発・販売を一貫して国内で手がけ、5年の研究と特許出願中の独自構造を裏付けとした、品質と安心感を兼ね備えた選択肢です。

一流のトップアスリートも使用

■ サウナに行けない日の、新しい"整い方"

慢性的な肩こり、デスクワーク疲れ、眠れない夜──。現代人の身体は常に緊張状態にあります。

TOTONOUマットが提案するのは、「自宅で15分、横になるだけ」の新しいセルフケア習慣。サウナや整体に行けない日でも、就寝前や仕事終わりに手軽に"整う"時間を作れます。

■ 販売情報

商品名：TOTONOUハリマット

発売日時：2026年6月13日（土） 10:10

販売方法：CAMPFIREにて最大55%OFF先行販売

商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/947260/view?ctoken=8eqVzNQJdRdbkkGu

■ 会社概要

TOTONOUハリマット

事業内容：セルフケア・ライフスタイル商品の企画開発および販売

info@bacci-hanage.jp