【海外出張コスト】世界10カ国の日本人に聞いた「現地の値上がり」調査。約9割が変化ありと回答

株式会社ロコタビ

株式会社ロコタビ（本社：東京都千代田区、代表取締役：高田大輔、以下、当社）は、世界10カ国の登録ロコ（現地在住日本人）を対象に、「海外出張前に確認したい現地コスト変化に関する調査」を実施しました。



調査背景：

中東情勢の緊迫化や燃料価格の変動を背景に、移動費や物流費への影響が懸念されています。

海外出張では、航空券やホテル代だけでなく、現地到着後に発生する交通費・食費・物流費・現地手配費も総コストに影響します。

そこで本調査では、世界10カ国に在住する登録ロコ（現地在住日本人）に、現地コストの変化と、海外出張者が渡航前に確認すべきポイントを聞きました。

調査概要：

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年6月

調査対象者：世界10カ国（タイ、ドイツ、台湾、韓国、英国、米国、中国、ベトナム、インド、シンガポール）に在住する登録ロコ（現地在住日本人）

有効回答者数：153名

調査結果

約9割（88％）が、「物価・生活コストの変化を感じる」と回答

設問：直近1～2カ月で物価や生活コストの変化を感じますか？

回答者の約9割（88％）が、直近1～2カ月で「物価・生活コストの変化を感じる」と回答しました。現地在住者の多くが生活コストの変化を実感していることが分かります。

燃料費・食品・外食費の上昇が上位に

設問：現地での生活や日常の買い物、移動、配送などの中で、直近1～2カ月に見聞きした変化として当てはまるものを選んでください（複数回答）

回答者の約82％が「ガソリン・燃料費が上がっている」と回答し、次いで生活必需品・食品価格の上昇（約75％）、外食代の上昇（約67％）が続きました。

また、「商品の内容量が減少した」といった、価格以外の変化を指摘する声も見られました。

出張者に影響しやすい項目

調査では、以下のような「出張者視点での注意点」が浮かび上がりました。ロコの体感から、次のようなコスト変動が起きています。

国別のロコの声

- 交通費・燃料費：多くの国でガソリン代や燃料費の上昇を指摘する声がありました。「ガソリン高騰のインパクトが大きい」「電車代・タクシー代が高騰している」「ガソリン高騰に伴いタクシー運転手が減少し、タクシーがつかまりにくくなっている」との声もあり、移動費だけでなく移動手段の確保にも注意が必要です。- 宿泊・滞在費：展示会やイベント開催時には、会場周辺のホテル料金が上がり、予約が取りにくくなるケースがあります。「人気イベント時はホテル予約が取りづらく、相場も跳ね上がる」といった回答もあり、出張日程と現地イベント・連休の重なりを事前に確認することが重要です。- 飲食・生活費：外食費や食品・日用品の値上がりを実感する声が多く見られました。米国では「ラーメン1杯が20ドルを超え、さらにチップが必要」「テイクアウトの量が数年前に比べて半分ほどになった」といった声もあり、価格上昇だけでなく、チップや提供量にも変化があります。ドイツでは駅のトイレ料金の値上がり、台湾ではホテルのアメニティ提供がなくなったという声もあり、細かな現地費用にも注意が必要です。- 物流・輸送コスト：海外からのサンプル送付や展示品の現地持込みでは、送料や通関遅延、現地配送の遅れに注意が必要です。EMSなどの配送遅延を指摘する声もあり、出張や展示会で資料・商品サンプルを扱う場合は、輸送コストと所要日数を早めに確認しておくことが重要です。

国ごとに異なるコスト変化の実感も寄せられました。

・アメリカ：ガソリン代、外食費、食品価格の上昇を指摘する声が多く、都市部ではチップを含めた外食費の負担感が大きいとの回答が見られました。

・タイ：燃料費や交通費の上昇に加え、コンビニや日用品など身近な商品の値上がりを感じる声がありました。

・ドイツ：エネルギー価格の上昇を背景に、食品・外食費・日用品の値上がりや、内容量の減少を指摘する回答が見られました。

・台湾：外食費やコンビニ食品の値上がり、内容量の減少など、日常的な買い物で変化を感じる声がありました。

・韓国：燃料費の上昇に加え、EMSなどの配送遅延や航空券価格の上昇を指摘する声がありました。

・英国：鉄道運賃、ホテル代、外食費の高さを指摘する声が目立ち、滞在費全体の上昇を実感する回答が見られました。

・中国：他国と比べて大きな変化を感じにくいとの回答もあり、国・都市によって物価変化の体感には差が見られました。

海外出張前チェックリスト

今回の調査結果を踏まえると、海外出張前には航空券やホテル代だけでなく、現地で発生する移動費、食費、物流費、決済手段、通訳・アテンドなどの現地手配費も含めて確認しておくことが重要です。

海外出張前に確認したい現地コスト・手配のチェックポイント

海外出張では、渡航前に航空券や宿泊費を確認するだけでなく、現地到着後に発生する移動・食事・物流・決済・現地手配の変化を把握しておくことで、想定外のコストや手配トラブルを減らすことにつながります。

海外出張・展示会視察・現地商談に向けた事前情報収集や現地手配をご検討の企業様は、ロコタビの法人向けサービスをご活用ください。現地在住のロコが、最新の現地事情を踏まえた調査・通訳・アテンド・現地同行をサポートします。

株式会社ロコタビ 概要

「世界が身近に感じられる世の中を」をミッションに、海外在住日本人のスキルや知識をシェアするマッチングプラットフォーム「ロコタビ」を運営しています。2015年の創業以来、世界中に点在するメンバーと共にサービスを成長させてきました。 企業の海外進出や業務効率化を多角的に支援しています。

【会社名】 株式会社ロコタビ

【所在地】 東京都千代田区平河町 2-5-3

【代表者】 代表取締役 高田大輔

【設立】 2015年12月1日

【事業内容】 海外在住日本人によるタウンガイドサービス「ロコタビ」の運営

【Webサイト】 https://locotabi.co.jp/(https://locotabi.co.jp/)

【ビジネス利用ページ】https://locotabi.jp/biz (https://locotabi.jp/biz?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=case_sangetsu_pr&utm_content=biz_site)

【サービス紹介動画】https://drive.google.com/file/d/1WpJ3sOw9MdmL-85YvvOAbFw1HRoR5Epu/view?usp=sharing

海外ビジネス活用例をnoteマガジンで無料公開中：https://note.com/locotabi/m/mee195676480f

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ha9epTj8CF8duiDYapuxzwF6unJUbAzcDJrNhAC-y-VPKA/viewform)