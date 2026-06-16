MCP対応学習サービス『受験王』公開！Claudeで作った問題を問題集にできる

■受験王とは

株式会社アスターリンク

受験王(https://juken.shikaku-king.jp/)は、「AIで作る問題集」をコンセプトとした学習サービスです。

Claudeなどの生成AIで作成した問題をMCPを通じて受験王に保存し、自分専用の問題集として蓄積・活用できます。AIとの会話の中で作成した問題が埋もれてしまうことなく、いつでも繰り返し学習することが可能です。

学校のテスト、高校受験、大学受験、資格試験、社内研修など幅広い用途に応用でき、PC・スマートフォンのブラウザで利用可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AG7U0DWlxy4 ]

■主な機能

AIで生成した問題の登録機能

AIで生成した問題をMCPを通じて、受験王に登録できます。Claudeと連携することで、問題生成から登録までを自然な会話で行えます。

出題機能

登録した問題を受験王で出題できます。回答は選択式となります。

出題画面解説表示機能

解説を表示するエリアがあります。問題生成時に解説の生成も指示することで、学びやすくなります。

タグ機能

登録した問題にタグを付与できます。「英語」「数学」といった科目や「ITパスポート」「宅建」といった試験名をタグにすれば、登録した問題を分類・管理できます。

今後は復習機能や学習ログ機能を追加し、より効率的な学習環境の提供を目指します。

■受験王の使い方

受験王の使い方は下記の流れとなります。

■利用シーン

受験対策・学校の定期試験対策

受験王の使い方- 受験王に会員登録する（無料）- AIに受験王を連携させる（連携手順を参照(https://juken.shikaku-king.jp/articles/static/how-to-mcp-settings/)）- AIに問題生成を依頼する（例：英語の過去形の問題を3問生成して受験王に登録して）- 受験王で学習する

中学校・高校の受験や学校の定期試験対策にも活用できます。教科書やノートの内容を問題化することで、効率的な復習と知識の定着を支援します。

資格試験対策

ITパスポート、宅建、FP、簿記などの資格学習に活用できます。参考書や教材の内容からAIで問題を作成し、自分の苦手分野に特化した問題集を構築できます。

社内研修・教育

社内マニュアルや業務手順書から問題を作成し、新人教育や資格取得支援に活用できます。学習内容を確認テストとして蓄積し、繰り返し学習できる環境を提供します。

■招待して登録可能問題数をGET

受験王では、友人や知人を招待することで登録可能な問題数を増やせる招待制度を導入しています。

招待した方と招待された方の双方に特典が付与されるため、学習仲間と一緒にサービスを利用しながら、より多くの問題を登録・学習できます。

継続的な学習を促進するとともに、学習コミュニティの形成を支援します。

■こんな方からのご連絡をお待ちしています

受験王では、サービスの活用や連携にご興味をお持ちの方からのご連絡を歓迎しております。

■サービス概要

- 学習塾・予備校- 学校関係者- 資格講師- 教育系YouTuber- 教育系メディア- AI活用に興味のある企業受験王

サービス名：受験王

サービス内容：AIで作る問題集

URL：https://juken.shikaku-king.jp/

運営会社：株式会社アスターリンク

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アスターリンク(https://www.aster-link.co.jp/)

担当者：硯里 宏幸（すずり ひろゆき）

メール：info@aster-link.co.jp

本社：三重県 桑名市

事業内容：教育サービス運営、Webサービス開発、Web集客コンサルティング