伝統工芸「こけし」が暮らしに寄り添う照明に。Sony Design×桜井こけしによる共創作品『灯るこけし』の照明製造を村上工作所が担当

写真拡大 (全9枚)

株式会社村上工作所


兵庫県多可町を拠点とする照明器具メーカー、株式会社村上工作所は、2026年6月17日(水)より伊勢丹新宿店にて開催される展示販売会【ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち】において、ペンダントライト『灯るこけし』の照明部分の製造協力として参画いたしました。



■ プロジェクト参画の背景と『灯るこけし』について


本企画は、企業のインハウスデザイナーが持つ専門スキルを生かし、新たな価値へと繋げていくプロジェクト「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」の第一弾です。ソニーグループのデザイナーの方々が、宮城県大崎市鳴子温泉で代々「鳴子こけし」を手掛ける「桜井こけし」のものづくりに触れ、新たな解釈のこけしをデザインされました。



その多様な作品群の中のひとつであるペンダントライト『灯るこけし』は、ろくろで木地を挽く工程から着想を得て、伝統的な形状をモチーフに生み出されました。





『灯るこけし』
デザイン｜三島章正（ソニーグループ クリエイティブセンター）
木地製作｜櫻井尚道（桜井こけし）
描彩｜櫻井昭寛（桜井こけし）
照明製作｜株式会社村上工作所



■ 桜井こけしの美しい木地を生かす、村上工作所の「光の設計」


私たち村上工作所は、日頃より「光を、文化としてかたちにする」という理念のもと、ただ空間を明るくするだけでなく、食卓の団欒や思考の時間の「居場所」となるような光のあり方を探求しています。


今回の『灯るこけし』の製作においては、桜井こけし様が一つひとつ丁寧に挽いた美しい木地と、緻密な描彩の魅力を最大限に引き出すことが求められました。





木という自然素材の内側から光を灯すにあたり、手で考え、素材と真摯に向き合いながら独自の機構設計を行いました。創業1985年より長年培ってきた技術を注ぎ込み、木肌の温もりと滑らかな質感、そしてそこから漏れる柔らかな光が、現代の日常風景に心地よく溶け込むよう工夫を凝らしています。



■ 伝統工芸の手仕事と、現代の暮らしを繋ぐ心地よい光


伝統工芸の奥深い手仕事、現代のライフスタイルに寄り添う最先端のデザイン、そしてそれらを「あかり」として実用化する照明技術。異なる専門性が交差することで、かつてないプロダクトが誕生しました。


会場では、私たちが携わった『灯るこけし』をはじめ、ソニーグループや富士フイルムのデザイナーの方々による、個性豊かで新しいこけしたちが多数展示・販売されます。光と人の営みのあいだに生まれる豊かな関係性を、ぜひ会場で直接ご体感ください。








【開催概要】IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT Vol.1「ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち」


店頭会期：2026年6月17日(水) ～ 6月25日(木)
会場：伊勢丹新宿店本館5階 センターパーク/ザ・ステージ＃5
※三越伊勢丹オンラインストアでも販売を行っております。



企画詳細・オンラインストア：
https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/livingroom101_l.html




【関連リンク】

本プロジェクトの背景や、デザイナーの想い、桜井こけしの歴史については、以下のページより詳しくご覧いただけます。



ソニーグループ こけし紹介

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/stories/kokeshi/ (日本語)



富士フイルム こけし紹介

https://design.fujifilm.com/ja/kokeshiproject/



桜井こけし 公式サイト / ジャーナル

https://sakuraikokeshi.jp/
https://n-koshiki.co.jp/journal_/sony/



電通 Future Creative Center プレスリリース

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/1024-010956.html




【Photo Gallery】








【株式会社村上工作所について】


光を、文化としてかたちにする。



食卓の団欒とともにある光。


思考の隣に佇む光。


寄り添い、居場所となる光。


人の営みが記憶する光を、かたちにする。



工作所の名のもと、


手で考え、素材と技術を探求し、


暮らしに根付くものづくりを志しています。



兵庫県多可郡多可町を拠点とする


照明器具メーカーです。



創業1985年。


独創的なものづくりを貫く姿勢を、


工作所の名に込めています。



素材と技術、光を結び、


暮らしの中に再構築する。



光と人の営みのあいだに、


距離と関係をつくり、


光の現象を、文化としてかたちにする。



それが、村上工作所のものづくりです。




Website：https://www.murakami-kousakusho.co.jp/


Online Store：https://store.murakami-kousakusho.co.jp/