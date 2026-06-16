伝統工芸「こけし」が暮らしに寄り添う照明に。Sony Design×桜井こけしによる共創作品『灯るこけし』の照明製造を村上工作所が担当

株式会社村上工作所

兵庫県多可町を拠点とする照明器具メーカー、株式会社村上工作所は、2026年6月17日(水)より伊勢丹新宿店にて開催される展示販売会【ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち】において、ペンダントライト『灯るこけし』の照明部分の製造協力として参画いたしました。

■ プロジェクト参画の背景と『灯るこけし』について

本企画は、企業のインハウスデザイナーが持つ専門スキルを生かし、新たな価値へと繋げていくプロジェクト「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」の第一弾です。ソニーグループのデザイナーの方々が、宮城県大崎市鳴子温泉で代々「鳴子こけし」を手掛ける「桜井こけし」のものづくりに触れ、新たな解釈のこけしをデザインされました。



その多様な作品群の中のひとつであるペンダントライト『灯るこけし』は、ろくろで木地を挽く工程から着想を得て、伝統的な形状をモチーフに生み出されました。

『灯るこけし』

デザイン｜三島章正（ソニーグループ クリエイティブセンター）

木地製作｜櫻井尚道（桜井こけし）

描彩｜櫻井昭寛（桜井こけし）

照明製作｜株式会社村上工作所

■ 桜井こけしの美しい木地を生かす、村上工作所の「光の設計」

私たち村上工作所は、日頃より「光を、文化としてかたちにする」という理念のもと、ただ空間を明るくするだけでなく、食卓の団欒や思考の時間の「居場所」となるような光のあり方を探求しています。

今回の『灯るこけし』の製作においては、桜井こけし様が一つひとつ丁寧に挽いた美しい木地と、緻密な描彩の魅力を最大限に引き出すことが求められました。

木という自然素材の内側から光を灯すにあたり、手で考え、素材と真摯に向き合いながら独自の機構設計を行いました。創業1985年より長年培ってきた技術を注ぎ込み、木肌の温もりと滑らかな質感、そしてそこから漏れる柔らかな光が、現代の日常風景に心地よく溶け込むよう工夫を凝らしています。

■ 伝統工芸の手仕事と、現代の暮らしを繋ぐ心地よい光

伝統工芸の奥深い手仕事、現代のライフスタイルに寄り添う最先端のデザイン、そしてそれらを「あかり」として実用化する照明技術。異なる専門性が交差することで、かつてないプロダクトが誕生しました。

会場では、私たちが携わった『灯るこけし』をはじめ、ソニーグループや富士フイルムのデザイナーの方々による、個性豊かで新しいこけしたちが多数展示・販売されます。光と人の営みのあいだに生まれる豊かな関係性を、ぜひ会場で直接ご体感ください。

【開催概要】IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT Vol.1「ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち」

店頭会期：2026年6月17日(水) ～ 6月25日(木)

会場：伊勢丹新宿店本館5階 センターパーク/ザ・ステージ＃5

※三越伊勢丹オンラインストアでも販売を行っております。

企画詳細・オンラインストア：

https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/livingroom101_l.html

【関連リンク】

本プロジェクトの背景や、デザイナーの想い、桜井こけしの歴史については、以下のページより詳しくご覧いただけます。

ソニーグループ こけし紹介

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/stories/kokeshi/ (日本語)

富士フイルム こけし紹介

https://design.fujifilm.com/ja/kokeshiproject/

桜井こけし 公式サイト / ジャーナル

https://sakuraikokeshi.jp/

https://n-koshiki.co.jp/journal_/sony/

電通 Future Creative Center プレスリリース

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/1024-010956.html

【Photo Gallery】

【株式会社村上工作所について】

光を、文化としてかたちにする。



食卓の団欒とともにある光。

思考の隣に佇む光。

寄り添い、居場所となる光。

人の営みが記憶する光を、かたちにする。



工作所の名のもと、

手で考え、素材と技術を探求し、

暮らしに根付くものづくりを志しています。

兵庫県多可郡多可町を拠点とする

照明器具メーカーです。

創業1985年。

独創的なものづくりを貫く姿勢を、

工作所の名に込めています。

素材と技術、光を結び、

暮らしの中に再構築する。

光と人の営みのあいだに、

距離と関係をつくり、

光の現象を、文化としてかたちにする。

それが、村上工作所のものづくりです。

Website：https://www.murakami-kousakusho.co.jp/

Online Store：https://store.murakami-kousakusho.co.jp/