伝統工芸「こけし」が暮らしに寄り添う照明に。Sony Design×桜井こけしによる共創作品『灯るこけし』の照明製造を村上工作所が担当
兵庫県多可町を拠点とする照明器具メーカー、株式会社村上工作所は、2026年6月17日(水)より伊勢丹新宿店にて開催される展示販売会【ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち】において、ペンダントライト『灯るこけし』の照明部分の製造協力として参画いたしました。
■ プロジェクト参画の背景と『灯るこけし』について
本企画は、企業のインハウスデザイナーが持つ専門スキルを生かし、新たな価値へと繋げていくプロジェクト「IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT」の第一弾です。ソニーグループのデザイナーの方々が、宮城県大崎市鳴子温泉で代々「鳴子こけし」を手掛ける「桜井こけし」のものづくりに触れ、新たな解釈のこけしをデザインされました。
その多様な作品群の中のひとつであるペンダントライト『灯るこけし』は、ろくろで木地を挽く工程から着想を得て、伝統的な形状をモチーフに生み出されました。
『灯るこけし』
デザイン｜三島章正（ソニーグループ クリエイティブセンター）
木地製作｜櫻井尚道（桜井こけし）
描彩｜櫻井昭寛（桜井こけし）
照明製作｜株式会社村上工作所
■ 桜井こけしの美しい木地を生かす、村上工作所の「光の設計」
私たち村上工作所は、日頃より「光を、文化としてかたちにする」という理念のもと、ただ空間を明るくするだけでなく、食卓の団欒や思考の時間の「居場所」となるような光のあり方を探求しています。
今回の『灯るこけし』の製作においては、桜井こけし様が一つひとつ丁寧に挽いた美しい木地と、緻密な描彩の魅力を最大限に引き出すことが求められました。
木という自然素材の内側から光を灯すにあたり、手で考え、素材と真摯に向き合いながら独自の機構設計を行いました。創業1985年より長年培ってきた技術を注ぎ込み、木肌の温もりと滑らかな質感、そしてそこから漏れる柔らかな光が、現代の日常風景に心地よく溶け込むよう工夫を凝らしています。
■ 伝統工芸の手仕事と、現代の暮らしを繋ぐ心地よい光
伝統工芸の奥深い手仕事、現代のライフスタイルに寄り添う最先端のデザイン、そしてそれらを「あかり」として実用化する照明技術。異なる専門性が交差することで、かつてないプロダクトが誕生しました。
会場では、私たちが携わった『灯るこけし』をはじめ、ソニーグループや富士フイルムのデザイナーの方々による、個性豊かで新しいこけしたちが多数展示・販売されます。光と人の営みのあいだに生まれる豊かな関係性を、ぜひ会場で直接ご体感ください。
【開催概要】IN-HOUSE→SOCIAL DESIGN UNIT Vol.1「ソニーと富士フイルムのデザイナーがうみだした、まだ誰も見たことのないこけしたち」
店頭会期：2026年6月17日(水) ～ 6月25日(木)
会場：伊勢丹新宿店本館5階 センターパーク/ザ・ステージ＃5
※三越伊勢丹オンラインストアでも販売を行っております。
企画詳細・オンラインストア：
https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/livingroom101_l.html
【関連リンク】
本プロジェクトの背景や、デザイナーの想い、桜井こけしの歴史については、以下のページより詳しくご覧いただけます。
ソニーグループ こけし紹介
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/stories/kokeshi/ (日本語)
富士フイルム こけし紹介
https://design.fujifilm.com/ja/kokeshiproject/
桜井こけし 公式サイト / ジャーナル
https://sakuraikokeshi.jp/
https://n-koshiki.co.jp/journal_/sony/
電通 Future Creative Center プレスリリース
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/1024-010956.html
【Photo Gallery】
【株式会社村上工作所について】
光を、文化としてかたちにする。
食卓の団欒とともにある光。
思考の隣に佇む光。
寄り添い、居場所となる光。
人の営みが記憶する光を、かたちにする。
工作所の名のもと、
手で考え、素材と技術を探求し、
暮らしに根付くものづくりを志しています。
兵庫県多可郡多可町を拠点とする
照明器具メーカーです。
創業1985年。
独創的なものづくりを貫く姿勢を、
工作所の名に込めています。
素材と技術、光を結び、
暮らしの中に再構築する。
光と人の営みのあいだに、
距離と関係をつくり、
光の現象を、文化としてかたちにする。
それが、村上工作所のものづくりです。
Website：https://www.murakami-kousakusho.co.jp/
Online Store：https://store.murakami-kousakusho.co.jp/