【40歳未満の健診数値対策に対応】フラクタルワークアウト、健康保険組合と連携した特定保健指導の手前層向け支援を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：高瀬雅弘）は、40歳未満に特定保健指導の対象となる可能性がある従業員の手前層に向けて、健康保険組合と連携した法人向け健康支援の相談受付を開始しました。

本取り組みでは、35～39歳を含む若年・ミドル層に対し、健康診断データや従業員アンケートをもとに、健康保険組合と協力しながら、健康診断後の課題把握、運動機会づくり、生活習慣の見直し、継続的な保健事業の設計を支援します。

また、医師が疾病の治療上、運動療法を適当と判断した場合には、健康増進施設・指定運動療法施設であるFRACTAL WORKOUTとして、医師の処方・紹介内容に基づく施設利用相談にも対応します。

1. 提供開始の背景

企業や健康保険組合では、40歳以上を対象とする特定健診・特定保健指導に加え、40歳未満の従業員に対する早期支援の重要性が高まっています。

特定保健指導の対象となってから対応するだけでは、運動習慣や生活習慣の見直しが後手に回りやすくなります。

特に35～39歳の従業員は、業務責任の増加、長時間のデスクワーク、会食、出張、家庭との両立などにより、体重、腹囲、血圧、血糖、脂質などの数値変化が出始めやすい時期です。

フラクタルワークアウト株式会社では、健康保険組合と協力し、こうした「特定保健指導の手前層」に対して、健康診断後の課題把握、運動機会づくり、生活習慣の見直し、保健事業としての継続的な施策設計を支援します。

2. 本取り組みの概要

本取り組みは、特定保健指導そのものを代替するものではありません。

40歳以降に特定保健指導の対象となる可能性がある従業員に対し、40歳未満の段階から健康診断数値の変化に向き合い、健康保険組合と連携して早期支援につなげるための法人向け健康支援です。

主な対象は以下です。

・35～39歳の従業員

・腹囲や体重の増加が気になり始めている方

・血圧、血糖、脂質などの数値変化が出始めている方

・運動習慣が不足している方

・健康診断後に何をすればよいか分からない方

・若年・ミドル層向けの保健事業を検討している企業・健康保険組合

3. 健康保険組合と協力して支援する内容

フラクタルワークアウト株式会社では、健康保険組合と協力し、健康診断後の数値変化を踏まえた保健事業・健康経営施策の設計を支援します。

主な支援内容は以下です。

・35～39歳を含む若年・ミドル層の健康課題把握

・健康診断データをもとにした対象層の整理

・運動習慣づくりに向けた施策設計

・オンライン運動プログラムの提供

・生活習慣の見直しに向けたセミナー

・健康保険組合、企業人事、産業医、保健師との役割整理

・保健事業の一部外部委託相談

・実施後アンケート、参加状況、振り返りの整理

・次年度の保健事業・健康経営施策への反映

数値改善を保証するものではありませんが、健康保険組合と企業が連携し、従業員が早い段階から健康行動に移りやすい仕組みを整えることを目的としています。

4. FRACTAL WORKOUTの位置づけ

FRACTAL WORKOUTは、原宿駅前に拠点を置く経営者向けパーソナルトレーニングジムです。

法人向けには、従業員向けオンライン運動、経営層・管理職向け運動施策、健康課題に応じた法人向けプログラムを提供しています。

また、FRACTAL WORKOUTは、健康増進施設および指定運動療法施設として、医師の処方に基づく疾病の治療を目的とした運動療法にも対応します。

健康診断の結果、医師が疾病の治療上、運動療法を適当と判断した場合には、医師の処方・紹介内容に基づく施設利用相談も可能です。

5. 企業・健康保険組合にとっての活用場面

本取り組みは、以下のような場面で活用できます。

・40歳未満の従業員に向けた早期介入施策

・特定保健指導該当前の予備群に向けた保健事業

・健康診断後のアフターフォロー

・若年・ミドル層の運動習慣づくり

・健康保険組合と企業人事の共同施策

・産業医・保健師面談後の施策実行

・健康経営優良法人認定に向けた実施施策づくり

健康診断で数値変化を把握した後、何をすればよいか分からない状態で終わらせず、健康保険組合と協力しながら、企業として実行可能な保健事業・健康経営施策へつなげることを支援します。

6. 導入・相談の流れ

お問い合わせ

企業人事、健康経営担当者、健康保険組合、産業医、保健師、総務、労務担当者から相談可能です。

初回ヒアリング

健康診断データ、対象年齢層、既存施策、健保組合との連携状況を確認します。

支援内容の設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、社内周知、健保組合連携などを必要に応じて組み合わせます。

施策実行・振り返り

実施内容、参加状況、アンケート結果等を整理し、次回施策や次年度の保健事業・健康経営計画に反映します。

ご相談について

フラクタルワークアウト株式会社では、40歳以降に特定保健指導の対象となる可能性がある従業員の手前層に向けて、健康保険組合と連携した法人向け健康支援の相談を受け付けています。

35～39歳の従業員に向けた健康診断後の保健事業、特定保健指導該当前の予備群への早期支援、健保組合との共同施策、医師の処方に基づく運動療法導線をご検討の企業様・健康保険組合様は、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供、メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE：https://body-palette.com/

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：s-info@fractal-workout.jp