【新発売】「どうせまた雨が降るから…」の諦めを解消！忙しい毎日のカーケアに寄り添う「梅雨セット」が販売開始

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社が運営するモビフルECより、梅雨時期の車に関するお悩みを一挙に解決する限定パッケージ「梅雨セット」を、三つの選べるバリエーションで本日より発売開始いたします。

「せっかく洗車しても、すぐに雨が降ったら損した気分になる」「でも、汚れた車に乗るのは恥ずかしい……」そんな、子どもの送迎や買い物で毎日車を運転する方のリアルな本音に寄り添い、時間をかけずに、最低限のケアで最大の清潔感を保つためのアイテムを厳選しました。

梅雨の洗車は「無駄」じゃない！汚れをためない新常識

梅雨時期は「いつ洗車すればいいか分からない」という声が多く聞かれます。

しかし実は、雨が降る前よりも、雨が上がった後の早めのケアこそが、頑固な水アカや雨ジミ（ウォータースポット）の固着を防ぐ最もっとも重要なポイントです。

本商品は、仕事に追われ、「洗車に長い時間はかけられないけれど、周囲にだらしなく見えない清潔感はキープしたい」という方に向けた、タイパ（タイムパフォーマンス）抜群のメンテナンスキットです。洗車機を活用した後の仕上げや、気になった時の部分ケアにも最適です。

お悩みに合わせて選べる「3つのバリエーション」

お客様のライフスタイルや、特に気になる汚れの箇所に合わせて選べる3つのセットをご用意しました。

(1)トータルバランスケア \6,390 （通常価格：\9,140）

セット内容： ウロコ取り、フロントガラス専用ウロコ取り、クロス、クイックエアー

外装の雨ジミから、雨の日の視界不良、車内の子どもの手垢やニオイまで、車丸ごとバランスよくキレイに保ちたい方におすすめです。

トータルバランスケアならこちら :https://mobiful-ec.jp/products/rainyset-glass?variant=47688025866345

(2)ボディ艶・撥水強化 \3,890 （通常価格：\4,480）

セット内容： ウロコ取り、ハイドログロッシー、クロス

「雨続きでボディのツヤ落ちが気になる」「洗車回数を減らすために、とにかく汚れを弾くコーティングをサッと済ませたい」という方におすすめです。

ボディ艶・撥水強化ならこちら :https://mobiful-ec.jp/products/rainyset-glass?variant=47688026357865

(3)ガラス＆車内しっかり美車（スポンジ増量） \6,590 （通常価格：\10,140）

セット内容：ウロコ取り、フロントガラス専用ウロコ取り、クイックエアー、クロス、スポンジ3個

家族を乗せるからこそ「窓の曇り・視界」と「車内の清潔感」を最優先したい方におすすめ。消耗品のスポンジが3個ついたお得なセットです。

「梅雨セット」を構成する優秀なアイテムたち

ガラス&車内しっかり美車ならこちら :https://mobiful-ec.jp/products/rainyset-glass?variant=47688026390633◆ Sarupika ウロコ取り

雨や水道水の不純物が原因でつく頑固なウロコ汚れや、花粉・黄砂由来の汚れを落とすボディ用除去剤です。研磨剤不使用のため愛車に傷をつけにくく、初心者でも安心。施工後は撥水効果で汚れの再付着を防ぎます。お風呂の鏡掃除にも使えて便利です。

ウロコ取りは(https://mobiful-ec.jp/products/urokotori)こちらから

◆ Sarupika フロントガラス専用ウロコ取り

フロントガラスにこびりついた頑固な水垢や油膜、花粉汚れをスッキリ落とす専用クリーナー。「洗って、擦って、流して、拭き取る」だけのシンプル4ステップで、雨の日の夜間走行もクリアな視界を取り戻せます。（中性溶剤・日本製）

フロントガラス用ウロコ取り(https://mobiful-ec.jp/products/windshield)はこちらから

◆ Sarupika クイックエアー

「速乾脱脂」「ほこり除去」「曇り止め・防汚」「除菌」の四つの効果を併せ持つ、スプレータイプのマルチクリーナー。拭き筋が残らない10秒の超速乾仕様です。アルコール成分配合で、お子さまが触る内窓の手垢や食べこぼし、ダッシュボードの除菌にも安心してお使いいただけます。

クリックエアー(https://mobiful-ec.jp/products/quickair)はこちらから

◆ Sarupika ハイドログロッシー

洗車後のボディにスプレーして拭き上げるだけで、鏡のような深いツヤと光沢、そして高い撥水性を与えるコーティング剤です。濡れたままのボディにも乾いた状態でも使用可能。撥水×親水のハイブリッド仕様で、梅雨時期の泥はねや雨汚れをしっかりと弾きます。

ハイドログロッシー(https://mobiful-ec.jp/products/hydroglossy)はこちらから

ウロコ取り単品はこちら

◆ Sarupika マイクロファイバークロス

吸水性と滑らかな拭き心地にこだわった、40×40cmの超極細繊維マイクロファイバークロスです。洗車機を通した後の水滴をサッと拭き取るだけで、水アカの発生を一歩手前でブロックします。

クロス(https://mobiful-ec.jp/products/cross)はこちらから

モビフルスタッフが教える！梅雨時期を乗り切る「手抜き洗車ルーティン」

時間がない時は、ガソリンスタンドの洗車機におまかせ！

洗車機から出たら、「クロス」で水滴をサッと拭き取る。

週末の10分だけ、視界を守る「フロントガラス専用ウロコ取り」を試す。

お出かけ前、子どもの手垢が気になる内窓に「クイックエアー」をシュッと一吹き。

完璧を目指さず、汚れをためないことが、愛車をずっときれいに保つ秘訣です。

サービス概要

店舗名：カーケア専門店「モビフル」

開始内容：「梅雨セット」の発売

導入開始：2026年6月12日から順次開始

購入ページ：

会社概要

【モビフルとは】

車を購入してから売却するまで、お客様の車に寄り添ったサービスを提供しております。

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

【運営会社】

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

過去の配信

【ありがとうを込めて】モビフルオンラインショップにて父の日コレクションを公開しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000030950.html)

雨の日の運転で気になる車の困りごとを調査。梅雨時期に多い“ある視界トラブル”が最多に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000030950.html)

初夏の冷房シーズン・梅雨の視界不良対策に。車内の内窓汚れ・曇りを10秒でケアする「Sarupika クイックエアー」発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000030950.html)