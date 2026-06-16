次世代型デジタルフィットネスマシン「LIGHT WEIGHT」日本国内での販売を開始

株式会社ミヤウェルネス

この度、株式会社ミヤウェルネスは、韓国製次世代デジタルウェイトマシン「LIGHT WEIGHT」の日本国内販売代理店「LIGHT WEIGHT JAPAN」としてマシンの販売を開始いたします。

本マシンは、従来の金属製ウェイトの代わりに、タブレットと一体化した最新のモーターシステムを採用している点が最大の特徴です。

なお、本事業には当社も運用企画の支援として参画し、共に展開してまいります。

マシンイメージ

本体イメージ

スマホ画面イメージ

様々なモード選択

LIGHT WEIGHTは、従来のウェイトスタック方式とは異なり、デジタル制御による負荷調整を実現した次世代トレーニングシステムです。専用アプリと連携することで、トレーニングデータの記録・管理を行いながら、利用者一人ひとりに最適なトレーニング体験を提供します。

近年、フィットネス業界では人材不足や運営効率化への対応が求められる一方で、利用者にはより高品質で継続しやすいトレーニング環境が求められています。LIGHT WEIGHTは、そうした業界課題に対し、デジタル技術を活用した新しいソリューションとして日本市場への展開を進めてまいります。

また、2026年7月7(水)～10(金)に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のスポーツ・健康産業総合展示会「SPORTEC 2026」に出展し、LIGHT WEIGHTの実機展示を行います。

会場では実際に製品をご体験いただけるほか、日本市場における活用方法や導入メリットについてご紹介いたします。

さらに、SPORTEC期間中には当社代表 宮下による特別セミナーの開催も予定しております。セミナーでは、フィットネス業界における今後の展望やLIGHT WEIGHTを活用した施設運営についてお話しする予定です。

セミナーの開催日時や内容の詳細につきましては、決定次第あらためてご案内いたします。

LIGHT WEIGHTについて

LIGHT WEIGHTは、デジタル技術を活用した次世代型トレーニングシステムです。

専用アプリによる重量設定やトレーニング履歴の管理に加え、トレーニング目的に応じた複数の負荷モードを搭載し、初心者からアスリートまで幅広いユーザーに最適なトレーニング環境を提供します。



またこれまでのデジタルマシンはマシンと一体型になっており、マシン全体を買い替える必要がありましたが、LIGHT WEIGHTはウェイト部分のみ販売ができるため、ローコストで導入から年数の経ったマシンのアップデートや施設全体のリニューアルとしても活用することが可能です。

現在はCRMツールの開発をしており、ジム会員様の継続率や売上UPに貢献するこれまでのデジタルマシンとは異なる機能も予定しております。

すでに韓国ではフィットネスクラブへの展開とメディカル分野への導入がスタートしております。

LIGHT WEIGHT JAPANでは、日本国内におけるフィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム、スポーツ施設、医療・リハビリ施設への導入を推進するとともに、トレーニングの新たな価値創出に取り組んでまいります。

SPORTECでのセミナー開催について

詳細を見る :https://miyawellness.com/light-weight/ミヤウェルネス代表取締役 宮下祐季

株式会社ミヤウェルネスは主にフィットネスジムのコンサルティングを主軸に新ブランドの企画、運営改善、FC本部構築支援などこれまで100店舗以上のフィットネスジムを支援してまいりました。

SPORTECのLIGHT WEIGHT JAPANブースにて代表の宮下がセミナーを開催いたします。

セミナーの内容や日程につきましては後日ミヤウェルネスHPやInstagramにてお知らせいたします。

取材・お問い合わせ

会社名：株式会社ミヤウェルネス

代表者：代表取締役社長 宮下祐季

会社所在地：千葉県柏市旭町4-9-12 松本ビル2F

事業内容：フィットネスジムコンサルティング、マシン販売、マーケティング支援

メールアドレス：info@miyawellness.com

ミヤウェルネスHP：https://miyawellness.com(https://miyawellness.com/)