【福祉の低工賃の壁を壊す】現役指導員が起業へ挑む。声で芸をするAIホログラムペット『ヨビタマ』クラウドファンディング開始

White poop

3Dプリンターで作る、AIを掛け合わせた次世代ガジェットの開発を行う個人開発レーベル「White poop」は、声で芸をする手のひらサイズのAIホログラムペット「ヨビタマ」の製品化と、障害を持つ仲間たちの雇用創出・会社設立に向けたプロジェクトを、2026年6月16日（火）10:00よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始いたします。



・プロジェクトページURL：https://camp-fire.jp/projects/943528/view(https://camp-fire.jp/projects/943528/view)

・実施期間：2026年6月16日（火）10:00～2026年8月8日（金）23:59まで（62日間）

・目標金額：300,000円

３Dプリンター×AIが織りなす、手のひらサイズのガジェットペット



■ プロジェクト立ち上げの背景：

～日本の福祉における「工賃の現実」と、可能性を潰さないモノづくり～

現在、障害者福祉の就労継続支援B型事業所の平均工賃（月給）は、全国平均で約1万～2万円前後という極めて低い水準にとどまります。現役の職業指導員である発起人は、現場で素晴らしい集中力とクリエイティブな才能を発揮してモノづくりを楽しむ利用者たちの姿を見る一方で「好きなことは仕事にできない」「この会社なら（妥協すれば）入れるかも」という、可能性を最初から諦めてしまう現場の空気に強い違和感を抱いてきました。

3Dプリンターを導入した際、利用者の研究意欲、通所率が明らかに上昇したのを見て「彼らが才能を発揮できる環境を整え、生き生きと働ける会社を創ろう」と起業の意思を固めるに至りました。

利用者が最先端の3Dプリンター技術やAIの活用方法を熱心に勉強し、その知恵と努力を結集させて完成させたのが、この未来型AIキーホルダー「ヨビタマ」です。

本プロジェクトは、製品を広く世に届けるとともに、集まった資金をもとに「彼らが妥協なく、自分の才能を発揮し、自立できるだけの給料をもらえる会社」を設立することを目指します。



■ 製品の特徴：手のひらの上の相棒。ヨビタマがもたらす「3つの新しい体験」

1. スマホの光を宿す、直径4cmのホログラム宇宙

複雑な電子基板や液晶画面を一切使わず、スマートフォンの光を独自の内部構造で反射・透過させることで、直径わずか4cmのカプセルの中に、立体的なホログラムペットを浮かび上がらせる設計。

この小さなガジェットには障害を持ったクリエイター達の日々の研究の成果や想いが込められています



2. 声に反応する、4つの気まぐれなAI音声認識

AI音声認識により、持ち主の声がけのレベル（熱量や言葉）に応じて、お茶目でちょっと気まぐれな4種類のアクションを返してくれます。

・LV1「わん！」：元気に返事をして吠える。

・LV2「お手」：たまに、可愛らしくお手をする。

・LV3「あそぼ！」：画面の中で楽しそうにボール遊びを始める。

・LV4「ばん！」：時にはバタンと倒れる「ばん！」の芸を披露する。

声をかけることで、生きているかのように応えてくれる[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1GUyT6daz_0 ]

なかなか言うことを聞かないこともある。

3. カバンにつけて、寂しい夜もいつでも一緒

軽くてコンパクトなキーホルダー仕様のため、自宅のデスクの上だけでなく、お出かけ先や通勤・通学時、日常のちょっとした孤独やストレスを感じた瞬間に、クスッと笑える癒やしをお届けします。

疲れて帰宅した夜に話しかけてみる

■ クラウドファンディング展開商品（リターン予定）※価格は税込・送料込

今回、CAMPFIRE限定として、いち早く製品をお届けする「最速超早割」や、世界にひとつだけの「完全オーダーメイドプラン」など、複数のバリエーションをご用意。

１. 【最速超早割・先着20名限定】ヨビタマ通常版（柴犬モデル）：1,500円

通常よりも非常にお得に、最速の2026年8月中に製品をお届けするスタートダッシュ限定プラン。

２. 【のんびり応援割・限定50名】ヨビタマ通常版（柴犬モデル）：3,000円

じっくり製造を待ちながら、White poopの会社設立を中長期的に応援するプラン。

３. 【限定3名・完全オーダーメイド】あなたのペットをヨビタマに！プラン：30,000円

ご支援者様の愛犬・愛猫、ペットの写真をお送り頂くことで、世界にひとつだけの「ヨビタマ」をお届けするプラン。3つの専用アクションをカスタマイズして制作します。

CAMPFIRE限定のギフトボックス包装イメージ

■ 「我慢や妥協の福祉を変え、彼らの才能が真っ当に評価される場所を創りたい」

～White poop 事務局から皆様へ～

私たちは日々、福祉の現場で『驚くべきクリエイティブな才能』を持った仲間たちと過ごしています。彼らが一所懸命に研究を重ね、3Dプリンターを動かしてくれたからこそ、このヨビタマというプロダクトは形になりました。

既存の『入れてもらえる低賃金の会社』に我慢して自分を合わせるのではなく、自分の大好きな才能をそのまま発揮して、当たり前にお給料をもらって自立できる会社を創りたい。

ヨビタマはそのための大切な第一歩です。

知名度もない個人の、そして福祉の厚い壁への挑戦ですが、この愛おしい小さな相棒を通じて、新しいモノづくりのワクワクと、誰もが輝ける未来を皆様と一緒に創っていきたいです。どうか、皆様の温かい応援をよろしくお願いいたします。

3DプリンターとAIを駆使

■ ガジェット開発レーベル「White poop」について

「これがあったら日常が少し楽しくなる、クスッと笑える」という直感を、3DプリンターとAIを駆使して形にするガジェット開発レーベルです。障害を持つ仲間たちの素晴らしい才能を社会へと繋ぎ、誰もが妥協することなく、正当な対価を得て生き生きと働ける新しい社会の仕組み（会社の設立）を目指して活動しています。



・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC8RzRYW_pcGxnLdch7g6NqQ

・公式Instagram：https://www.instagram.com/whitepoop3dprinter

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/Whitepoop3d



【本件に関するお問い合わせ先】

・レーベル名：White poop

・担当窓口/代表：White poop 伊藤

・メールアドレス：whitepoop3d@gmail.com

・プロジェクトHP（CAMPFIRE）：https://camp-fire.jp/projects/943528/view