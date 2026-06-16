【山口・長門】北長門海岸国定公園をのぞむ絶景の宿が提案する、夏から秋の2つの滞在スタイル｜心身を整える「リトリートステイ」と、山口の絶景を巡る「アクティブステイ」│きわど温泉リトリート 悠久の季

有限会社アイ・エフ・シー深川湾を望むオーシャンビューラウンジ。海を眺めながら、ゆったりとしたひととき。

山口県長門市の海辺の宿「きわど温泉リトリート 悠久の季（ゆうきゅうのとき）(https://yukyunotoki.com/)」は、夏から秋にかけて、旅の目的や過ごし方に合わせて選べる2つの滞在スタイルをご提案します。

館内で温泉や食事、海を望む客室をゆっくりと楽しみ、ヨガや瞑想を通じて心身を整える「リトリートステイ」と、当館を拠点に長門や山口の自然・文化を巡る「アクティブステイ」。何もしない贅沢を味わう旅にも、心に残る景色と出会う旅にも寄り添う、悠久の季ならではの過ごし方をご紹介します。

また、宿泊だけでなく、客室・温泉・食事を組み合わせた日帰りプランもご用意しています。

■ 絶景の海景に身を委ねる「リトリートステイ」

忙しい日常から少し離れ、観光の予定を詰め込まず、海辺で自分自身と向き合う。それもまた、悠久の季が提案する新しい滞在スタイルの一つです。

当館の客室や大浴場から望むのは、穏やかな深川湾の海景。チェックイン後は、まず客室の窓辺で海を眺めながらひと息つき、オーシャンビュー大浴場「悠久の湯(https://yukyunotoki.com/onsen)」で移動の疲れをゆっくりと解きほぐします。

宿泊プランによっては、海を望む貸切展望露天風呂「サザエの湯(https://yukyunotoki.com/onsen)」の利用を確約したプランもご用意しています。

青海島を一望するオーシャンビュー大浴場「悠久の湯」

一日の始まりを彩る、ガーデンテラスからの朝景

新客室(https://yukyunotoki.com/room#premium-retreat)には、リトリートスペースを設けています。さらに、海を間近に感じられるシーサイドテラス(https://yukyunotoki.com/gallery)や、敷地内から続くビーチ(https://yukyunotoki.com/gallery)では、潮風を感じながら深呼吸したり、朝日を浴びながら静かに自分自身と向き合ったりと、時間帯によって異なる海辺の表情をお楽しみいただけます。

夕食には、長門や山口の旬の食材を取り入れた季節の懐石料理をご用意。食後は客室でくつろぎ、時間に追われない静かな夜をお過ごしください。

翌朝のチェックアウトは11時。朝食後にもう一度温泉に浸かったり、客室で海を眺めたりと、出発までゆとりある時間を楽しめます。温泉、食事、客室からの絶景、そして海辺で自分を整える時間。悠久の季で過ごすリトリートステイが、心と体のリズムを穏やかに整えます。

外の景色を眺めながらお部屋でゆったり

■ 絶景を巡り、温泉へ帰る。「アクティブステイ」

悠久の季は、館内で心身を整えるだけでなく、長門や山口の自然・文化を巡る旅の拠点としてもご利用いただけます。

少し足を伸ばして角島大橋までドライブ（当館から車で約35分）

朝は海を眺めながらゆっくりと身支度を整え、日中は海岸線を走るドライブや、周辺の絶景、歴史ある町並みを巡る旅へ。長門市内の観光はもちろん、少し足を伸ばして角島大橋をはじめとする山口県内の景勝地や歴史ある町へ向かうなど、その日の目的や興味に合わせて行程を組み立てることができます。

当館を滞在の拠点にすることで、朝夕は海辺でゆっくりと過ごしながら、日中は山口の風景や文化との出会いを存分に楽しめます。

観光を楽しんだ後は宿へ戻り、温泉で体を休め、季節の料理を味わいながら一日を締めくくる。その日に出会った景色や旅の思い出をゆっくりと振り返る時間も、滞在の大切な一部です。翌朝は、敷地内から続くビーチで朝日を眺めながら、新しい一日の始まりを静かに迎えることができます。連泊であれば、一日はリトリートステイとして海辺でゆっくりと過ごし、もう一日は周辺観光へ出かけるなど、「リトリート」と「アクティブ」の両方を楽しむこともできます。その日の気分や天候に合わせて、動く時間と休む時間を柔軟に組み合わせられることが、悠久の季を旅の拠点にする魅力です。

敷地内から続くビーチで朝日を眺めながら、静かに迎える新しい一日

■ 夏の花火から秋の紅葉へ。季節ごとに表情を変える長門の旅

海辺の夜空を彩る、夏の一夜限定の花火大会

夏の悠久の季では、目の前に広がる深川湾の海景とともに、海辺ならではの開放的な時間をお楽しみいただけます。2026年7月18日（土）には、当館から花火を眺めながら特別な夜をお過ごしいただける、1日限定の宿泊プラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1282403)もご用意しています。波音と夜空を彩る花火が重なる、年に一度の夏のひとときです。

秋色に染まる紅葉の名所「大寧寺」

季節が進み、長門の山々が色づく秋には、山口県を代表する紅葉の名所の一つ「大寧寺(https://www.taineiji.jp/)」を巡る旅もおすすめです。厳かな境内で赤や黄色に染まる木々を眺めた後は、宿へ戻り、温泉で体を温めながら静かな時間を過ごす。夏の海辺の開放感から、秋の落ち着いた彩りへ。季節ごとに異なる長門の風景をお楽しみいただけます。

■ 「リトリートステイ」を日帰りでも。客室・温泉・食事を楽しむ過ごし方

「宿泊する時間は取れないけれど、温泉や食事だけでなく、客室でもゆっくりと過ごしたい」。

そんな声に応え、悠久の季では、滞在時間や目的に合わせて選べる日帰りプラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/plan/daytrip#content)をご用意しています。客室や専用設備を使用する一部のプランは、1日1組限定でご利用いただけます。

なかでも、11時から20時まで最大9時間滞在できる「0泊2食リトリートプラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1294471)」は、昼食と夕食の2食に加え、海を望む客室と貸切展望露天風呂「サザエの湯」をお楽しみいただけるプランです。宿泊をせずに、旅館で過ごす一日の時間をゆっくりと味わっていただけます。

貸切展望露天風呂「サザエの湯」海辺の静けさに包まれたおまかせ客室でごゆっくり

より気軽にお楽しみいただける客室休憩付き日帰りの「寛ぎの悠久プラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1294470)」では、季節の懐石料理と温泉に加え、15時まで客室でゆっくりとおくつろぎいただけます。

また、客室休憩を含まない「日帰り悠久プラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1158869)」もあり、ご予定や滞在時間に合わせてお選びいただけます。

このほか、バレルサウナを完備した貸し切り風呂でのサウナプラン(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1261968)、カラオケ(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1262330)を備えた離れ、キャンピングトレーラー・エアストリーム(https://reserve.489ban.net/client/yukyunotoki/0/detail/1280137)などを組み合わせた日帰りプランもご用意しています。短い滞在でも、温泉や食事に多彩な体験を組み合わせた、悠久の季ならではの日帰りリトリートをご提案します。

■ 五感を満たす食と湯、そして観光

木の香りに包まれたプライベートバレルサウナ

リトリートを完結させるのは、長門や山口の地が育む、豊かな恵みと心を満たす観光の数々です。

【食】



日本海側屈指の漁港である仙崎の新鮮な魚介やブランド和牛「やまぐち和牛 燦（きらめき）」、地元発祥の伝統野菜で500g以上（最大1kg超）にもなる巨大な田屋なすなど、地の物を厳選。美祢市の天然水である半田弁天湧水を使用し、素材の生命力を引き出した料理が身体の内側から癒し、整え、また元気を呼び覚まします。

宿泊ご夕食 懐石料理の一例（1名様分）



【湯】



黄波戸温泉（きわどおんせん）の泉質は入浴後の肌がすべすべになるとされる美人の湯（アルカリ性単純温泉）で、心身の緊張を優しく解きほぐします。国民的人気アニメのオープニングに登場した貸切展望露天風呂「サザエの湯(https://yukyunotoki.com/onsen)」や、オーシャンビュー大浴場「悠久の湯(https://yukyunotoki.com/onsen)」にて効果・効能をご実感いただけます。

朝日や月夜も楽しめる貸切展望露天風呂「サザエの湯」（バスタオル着用でのご利用可）青海島一望のオーシャンビュー大浴場「悠久の湯」（写真は男湯）



【観光】



当館は、CNNが選ぶ『日本の最も美しい場所31選(https://www.cnn.co.jp/travel/35064039.html)』に選出された、海へと続く赤い鳥居が印象的な人気観光地元乃隅神社(https://nanavi.jp/sightseeing/motonosumiinarijinja/)に最も近いホテルです。また、2025年度版「田舎暮らしの本 道の駅大賞」中国ブロック1位・全国3位を受賞した道の駅センザキッチン(https://nanavi.jp/senzakitchen/)へも車で15分ほどです。当館から少し山沿いに上がっていただくと、空と海が一体化した広大な展望の千畳敷(https://nanavi.jp/sightseeing/senjoujiki/)もあり、お子様が楽しく走り回れる草原が広がっています。



道の駅センザキッチンがある港町仙崎は、詩人金子みすゞ記念館(https://kaneko-misuzu.jp/)、数々の名曲を生み出した作詞家大津あきら(https://akiraongakukan.com/)のメモリアル館など、詩と詞を感じられる場所です。みすゞ通りには地元の方々が書いた金子みすゞの詩を至る所で見かけ、言葉が心を癒してくれる空間でもあります。



長門市内では、シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館(https://kazukiyasuo.com/index.html)、吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館(https://murataseihuu.com/)など、ご紹介しきれないほど多くの文化や歴史の記憶をたどることができます。



また、少し足を伸ばせば角島大橋(https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_11030.html)や萩の城下町(https://www.city.hagi.lg.jp/site/sekaiisan/h6080.html)も楽しめる、絶景のロケーションに当館は位置しています。

CNNが選ぶ『日本の最も美しい場所31選』に選出された元乃隅神社道の駅大賞 中国ブロック1位・全国3位 センザキッチン標高333ｍの高台に大空と海原と草原が広がる千畳敷あたたかな言葉を紡ぐ金子みすゞの記念館日本の音楽界に多大な功績を遺した大津あきらメモリアル館（JR仙崎駅内）シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館テレビCMやロケ地にたびたび登場する角島大橋（下関市）数多くの維新志士たちを輩出した松下村塾（萩市）



【世界が認めたMine秋吉台ジオパークへ】



当館から車で約50分。2026年4月、隣接する美祢市の「Mine（みね）秋吉台ジオパーク」がユネスコ世界ジオパークに認定されました。日本最大級のカルスト台地「秋吉台」は、地球の息吹を感じる究極のリトリートスポットです。長門の「青い海」と美祢の「白い岩肌」。山口が誇るダイナミックな自然を巡る広域観光の拠点として、当館をご活用ください。

※Mine秋吉台ユネスコ世界ジオパークの詳細はこちら(https://geopark.jp/geopark/mine/)をご覧ください。

秋吉台カルスト台地（美祢市）

■ その日の気分に寄り添う、海辺での過ごし方を

潮風を感じる、海辺のガーデンテラス

海辺で心身を整える「リトリートステイ」も、長門や山口の景色や文化を巡る「アクティブステイ」も、旅の目的やその日の気分に合わせて選べることが、悠久の季で過ごす魅力の一つです。

宿泊で時間をかけて楽しむ旅はもちろん、客室や温泉、食事を組み合わせた日帰りプランもご用意しています。夏の海景や花火、秋の紅葉など、季節ごとに表情を変える長門の自然とともに、自分らしい旅の時間をお楽しみください。

これからも「きわど温泉リトリート 悠久の季」は、訪れる方一人ひとりの過ごし方に寄り添い、海辺で心と体を整える、新しい滞在スタイルをご提案してまいります。

【会社概要】



・ 社名：有限会社アイ・エフ・シー

・ 施設名：きわど温泉リトリート 悠久の季（ゆうきゅうのとき）

・ 所在地：山口県長門市日置上1597-2

・ 電話番号：0837-37-3737

・ 広報担当：大谷（おおたに）

・ URL：https://yukyunotoki.com/

・ Instagram：https://www.instagram.com/yukyunotoki/