横幅90cmのロング仕様で眠りもくつろぎも贅沢に。ホテルライクなひとときを叶える、上品なキルティングデザインの『ホテルピロー［キルテ］』が新登場

株式会社ロウダン

本商品は、上質なホテルの寝室をイメージした、横幅90cmの贅沢な大判サイズ枕です。インテリアに美しく馴染む上品なキルティングデザインを採用し、ベッドのヘッドボードに置くだけで、まるで高級ホテルの一室のような洗練された寝室空間を演出します。

『ホテルピロー［キルテ］』の主な特徴

1. 寝返りしても頭をしっかり受け止める「90cmのワイドサイズ」

一般的な枕に比べて圧倒的な横幅を誇る90cmサイズ。寝返りを打っても枕から頭が落ちる心配がなく、中央から両端までゆったりと頭を受け止めます。体の大きな方や、ベッドの上で広々と開放的に眠りたい方、パートナーと使いたい方などに最適なサイズ感です。

2. 高級ホテルの枕のようなふんわり感とボリューム

ホテルの客室に用意されている枕のような、豊かで心地よいボリューム感にこだわりました。頭を乗せた瞬間にふんわりと優しく包み込まれるような柔らかさと、心地よく首や肩をサポートする安定感を両立。日々の疲れをリセットする贅沢な寝心地をお届けします。

3. インテリアに馴染む上品なデザイン

表面には丁寧なキルティングを施し、ただ眠るためだけでなく、お部屋のビジュアルアクセントとしても映えるスタイリッシュなデザインです。

また、その大きさを活かして、就寝時の枕としての用途以外にも、リラックスタイムの背もたれクッションや、抱きかかえて抱き枕としてなど、日常の様々なシーンでご活用いただけます。

商品詳細

・製品名 ：ホテルピロー［キルテ］

・素材 ：中綿：ポリエステル100%

側地：ポリエステル100%

・サイズ ：約 90×40cm

・価格 ：\ 4,980 (税込)

■取り扱いショップ

・BlueBloodショップ本店

(https://blueblood.shop/c/item/109-0002)

・Coolzon楽天市場店

(https://item.rakuten.co.jp/coolzon/109-0002/)

・眠りを研究するBlueBlood公式ショップYahoo!ショッピング店

(https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/109-0002.html)

会社概要



会社名：株式会社ロウダン

代表取締役社長：志水孝至

所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6

メール:blueblood@roudan.co.jp

事業内容：寝具製造卸売業

事業内容



1.商品企画・製造(オリジナル商品)

2.オリジナル寝具商品の卸売り販売

(テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)

3.オンラインショップ販売

(自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)