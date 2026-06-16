株式会社イノーバ、ECサイトの戦略設計から運用定着まで一気通貫で支援する「EC支援サービス」を提供開始

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、2026年6月12日にEC支援サービスに特化した新サイトを公開し、同サービスの提供を開始しました。

EC支援サービスの詳細を見る :https://ec.innova-jp.com/

近年、EC需要の高まりを受けて多くの企業がEC事業の立ち上げや強化に乗り出しています。

しかし、その一方で「ECサイトを作ったものの、売上が上がらない」「運用コストばかりがかさむ」といった、戦略なきシステム導入や、公開後の運用フェーズにおける深刻な課題に直面するケースが後を絶ちません。

具体的には、以下のような「5つの悩み」が多く聞かれます。

１.【利益率の課題】 売上は伸びても利益が伸びない

２.【ノウハウ不足】 代理店依存で広告費が増え続けている

３.【外注先への不満】 ベンダーに高い外注費を払っているのに、対応が遅い

４.【システムの不備】つぎはぎで増築したシステムが使いにくい

５.【リソース不足】 アナログな手作業に追われ、売上を上げる戦略を考える時間がない

イノーバは、こうした目先のECサイト構築やツールの導入にとどまらない、現場への確実な定着と、持続的な利益を生み出すための運用体制の構築までを一気通貫で支援します。

イノーバの強み

１.戦略から運用まで一気通貫

EC戦略設計、システム構築、運用改善までを一つのチームで推進。分断をなくすことで、意思決定のスピードと実行力を高め、成果につなげます。

２.専門家が実務まで伴走支援

SEO・システム構築・データ分析、物流など各領域の専門家が、戦略立案だけでなく現場の運用改善まで伴走。実務レベルで課題を解決し、成果創出を支援します。

３.データに基づく売上改善

購買データや行動データを分析し、売れる導線やリピートにつながる施策を設計。勘や経験だけに頼らず、成果につながる再現性の高いEC運営を実現します。

提供サービス

EC支援サービスの詳細を見る :https://ec.innova-jp.com/１.EC全体戦略設計＆グランドデザイン

中長期のEC戦略を設計。チャネル戦略・システム構成・KPI体系を経営視点で構築します。

２.ECサイト構築（Shopify活用）

Shopifyを活用した拡張性の高いECサイトを構築。既存基幹システムとのAPI連携も対応します。

３.EC物流最適化

「注文からお届け」の全工程を、低コストでミスなく回せる体制を構築します。

４.SEO・CRO戦略/運用支援

自然検索流入の最大化とサイト内転換率の改善を同時に推進。広告依存から自社メディア型へ移行します。

５.AI/DX導入・運用代行

AI活用による商品説明の自動生成、需要予測AI導入など、業務効率化を実現するDX施策を支援します。

６.EC売上最大化・運用代行

サイト公開後の売上成長に責任を持ち、専門チームが実務を代行。データに基づく改善を継続的に実行し、売上と利益の最大化を実現します。

７.データ活用販促支援

データを「売れる根拠」に変え、最小コストで最大の販促効果を引き出します。施策の精度を高め、無駄な投資を抑えながら売上向上につなげます。

８.決済代行見直し

決済手数料や契約条件を見直し、最適な決済手段を再設計。無駄なコストを削減し、営業利益を改善します。

EC支援サービスの詳細を見る :https://ec.innova-jp.com/

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。これまで培ってきたWebサイト構築、SEO戦略、コンテンツ制作、データ分析、およびリードナーチャリング（顧客育成）の豊富な知見は、現代のEC運営における「集客の最大化」や「リピート率の向上」に直結しています。

成果に直結するマーケティング戦略設計から、Webサイトの運用代行やコンテンツ制作といった現場の「実行」部分までトータルで支援が可能です。EC事業の立ち上げから売上拡大・利益改善まで、どうぞお気軽にご相談ください。

会社概要

EC支援サービスについて問い合わせる :https://ec.innova-jp.com/contactイノーバのコーポレートサイトを見る :https://innova-jp.com/

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com