【高島屋】タカシマヤアプリで「デジタルポイント」サービスを開始。2026年9月16日（水）より 店舗・オンラインで、より便利にポイント利用が可能に！

株式会社高島屋

株式会社高島屋は、2026年9月16日（水）より、公式アプリ「タカシマヤアプリ」において新たに「デジタルポイント」サービスを開始いたします。本サービスにより、従来のプラスチック製ポイントカードに代わり、スマートフォンひとつでポイントの確認・ご利用が可能となり、店舗およびオンラインストアの双方で便利にご利用いただけます。

■サービス概要

※画像はイメージ

「デジタルポイント」は、タカシマヤアプリ上でご登録・ご利用ができるポイントサービスです（入会費・年会費無料）。1商品ごとのお買上げ金額100円（税抜）ごとにポイントがたまり、1ポイント＝1円としてご利用いただけます。 高島屋各店舗のほか、高島屋オンラインストア、TBEAUT（コスメ専用サイト）、タカシマヤファッションスクエア（※）の各種ECサイトでもシームレスにご利用が可能です。タカシマヤアプリまたはオンラインストアにてご登録いただけます。 （※）タカシマヤファッションスクエアはポイント利用のみ。

■デジタルポイントの主なメリット

■既存会員様向け／ 「デジタルポイント」 への移行について

- アプリひとつで有効期限やポイントの確認・ご利用が可能- 店舗・オンラインのどちらでもポイント利用が可能

9月16日（水）にタカシマヤアプリで「デジタルポイント」の開始にともない、現在、「タカシマヤポイントカード（プラスチック製カード）」をご利用のお客様は、本サービスの開始までに（9月15日（火）午後10時までに）、アプリ上で「デジタルポイント」への切り替え（保有ポイントの移行手続き）が必要となります。

※詳しくは、以下のURLまたは二次元コードからご覧いただけます。

■デジタルポイントへの切り替え／保有ポイントの移行方法（主な流れ）

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/digital_point/%20?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=digital_point

９月15日（火）午後10時までに、以下の１.～４.を実施いただきます

- 「タカシマヤアプリ」をダウンロードし、会員登録- マイページから「タカシマヤポイントカードを登録する」を押す- 「タカシマヤポイントカード」の番号・誕生日を入力- 「タカシマヤポイントカード」の登録が完了

9月16日（水）以降に、以下の５.～６.を実施いただきます

５．「タカシマヤアプリ」を起動

６．「デジタルポイント」への移行案内に沿って進むと切り替えが完了

※切り替え完了後は、プラスチック製カードはご利用できなくなります。 ※9月15日（火）午後10時までにアプリにポイントカードをご登録いただいていない場合（上記１.～４.を実施していない場合）は、9月16日（水）以降の切り替え（保有ポイントの移行）はできません。 ※切り替え（デジタルポイントへの移行）をされない場合は、プラスチック製カードは引き続きご利用できますが、ポイント確認はレシートのみとなります。

■キャンペーン情報

本サービス開始を記念し、以下のキャンペーンを実施いたします。

（１） 【登録特典】 対象：全員

アプリ登録、または登録済み「デジタルポイント」の連携で100ポイントプレゼント！（お一人様1回限り）

（２） 【抽選キャンペーン】対象：キャンペーン対象条件を満たした「タカシマヤポイントカード（プラスチック製カード）」会員様限定

※キャンペーン対象条件：以下１.２.の両方を満たしたタカシマヤポイントカード会員様が対象です

- 9月15日（火）午後10時までに「タカシマヤアプリ」に「タカシマヤポイントカード」（プラスチック製カード）を登録- 9月16日（水）～10月31日（土）までに「タカシマヤアプリ」を起動し、「デジタルポイント」へ切り替え完了

「デジタルポイント切り替えキャンペーン」期間中にデジタルポイントへ切り替えが完了したお客様の中から抽選で500名様に500ポイントをプレゼント！

「デジタルポイント切り替えキャンペーン」期間：9月16日（水）～10月31日（土）



※ご当選のお客様には、11月下旬に「タカシマヤデジタルポイント」にプレゼントポイントを付与します。ポイントの付与をもって当選のお知らせに代えさせていただきます。 ※ポイント付与時点で「タカシマヤアプリ」（高島屋オンライン会員）を退会されている場合は、プレゼント対象外です。

「タカシマヤデジタルポイント」について詳しくは、以下のURLからご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/digital_point/%20?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=digital_point

以上