「高価買取 おたからや」新CM発表会｜純烈が新加入、ダチョウ倶楽部・キンタロー。と共演

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という。）は、当社が展開する「高価買取 おたからや」の新テレビCMの全国放送開始にあわせ、2026年6月1日（月）に「おたからや 新CM発表会」をTODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区）にて開催しました。

発表会では、代表取締役社長 鹿村大志による事業概要説明に続き、新CM3本を初公開。後半には、新CMに出演するダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さん、そして新たに起用した純烈の皆さんがゲストとして登壇し、トークセッションや「熱々金塊おでん」チャレンジ企画で会場を盛り上げました。

｜純烈が新加入--豪華3組がそろう「高価買取 おたからや」新CM発表会を開催

［画像：登壇したダチョウ倶楽部さん・キンタロー。さん・純烈さん］

「高価買取 おたからや」は、2025年よりダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さんをイメージキャラクターに起用してまいりました。2026年の新CMでは、この2組に加え、幅広い世代から支持を集める3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の皆さんを新たに起用。発表会には、ダチョウ倶楽部の肥後克広さん・寺門ジモンさん、キンタロー。さん、純烈の酒井一圭さん・白川裕二郎さん・後上翔太さんが勢ぞろいしました。

純烈の皆さんは、「スーパー銭湯アイドル」のキャッチコピーで親しまれ、温かみのある歌声とステージで世代を越えた多くのファンに愛されています。日頃から幅広い年齢層のお客様にご利用いただいている「高価買取 おたからや」のサービスを、より多くの方に身近に感じていただける存在として、今回の起用に至りました。

｜代表挨拶--「国内トップから、世界が信頼するグローバルな『おたからや』へ」

発表会の冒頭、代表取締役社長 鹿村大志が事業概要を説明しました。

鹿村は、当社が2000年の設立とともに「おたからや」1号店を横浜に開店して以来、四半世紀にわたりリユースの根幹である「適正な査定」と「お客様との信頼」に向き合ってきたことを紹介。現在「高価買取 おたからや」は世界1,830店舗（2026年6月時点）を展開しており、業績面では、直近の第26期に売上高989億円という過去最高水準に到達し、現在進行中の第27期には売上高2,000億円の大台を見込んでいることを明らかにしました。

この成長を支える独自の強みとして、当社が業界に先駆けて自社開発した「AI真贋鑑定システム」を紹介。蓄積された膨大なデータをもとに偽造品を高精度で見極めるこのシステムは、国内外のすべての現場で稼働しており、言語や文化が異なる海外でも日本国内と同等の精度の査定を可能にしています。

鹿村はこのシステムを武器に、グローバル展開を加速させていることを説明しました。2025年は2月の香港1号店を皮切りに、シンガポール、台湾、インドネシア、タイへと進出し、アジア5カ国・地域に強固な基盤を確立。2026年に入ってからは、4月に香港2号店となる旺角（モンコック）店、5月にはシンガポール3号店をオーチャードロードの商業施設「ラッキープラザ」内に出店いたしました。さらに本年内にはオーストラリア・シドニーへの新規出店も予定しており、進出先の各国で年内30店舗の増店計画を推進しているとしました。

鹿村は「国内トップから、世界が信頼するグローバルな『おたからや』へ」と、新たなステージへ進む決意を述べ、事業概要説明を締めくくりました。

｜新CM3本を初公開--テーマは「高価買取で日本を元気に」

［画像：事業概要を説明する代表取締役社長 鹿村大志］

事業概要説明に続き、新CM3本を会場で初公開しました。2026年の新CMが掲げるテーマは「高価買取で日本を元気に」。先行きの見えにくい時代だからこそ、おたからやの高価買取を通じて一人ひとりの暮らしに活力を届けたいという想いが込められています。

この想いを映像で表現するため、新CMには、日頃から「高価買取 おたからや」をご利用いただいているお客様を代表して、幅広い年齢層のエキストラ200名以上が参加。豪華キャストとエキストラが一体となって生み出す熱量にあふれた仕上がりとなっています。

新CMの概要は以下のとおりです。

◆新CM概要

｜ダチョウ倶楽部・キンタロー。・純烈が登壇--撮影の舞台裏トーク

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/270_1_4a9ab2842f5aefa5b3f46c2cf7f522bd.jpg?v=202606161151 ]［画像：会場で上映された新CMのワンシーン］

新CMの初公開後、ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さん、純烈の皆さんがゲストとして登壇し、トークセッションを行いました。撮影時のエピソードや、宇宙にまで飛び出す壮大な映像演出の舞台裏などを語っていただきました。

新CMの出来栄えについて、ダチョウ倶楽部・寺門ジモンさんは「200名以上のエキストラの皆さんだけでなく、純烈さんが加わってよりCMがパワーアップし、アツアツなCMに仕上がりました！」と語り、同じくダチョウ倶楽部・肥後克広さんは「純烈さんが加わって、より華やかになって、大変楽しい撮影でした！」とコメント。純烈・酒井さんは「ダチョウ倶楽部さんとは紅白歌合戦でも共演をさせていただきご縁がありますし、キンタロー。さんは一番大好きな芸人さんなので、共演できて嬉しいです！」と喜びを語りました。

キンタロー。さんは高級バッグの顔ハメパネルを着用して登場し、定番となりつつある顔ハメパネルについて「私だけ豪華にしていただいてありがたいです！これがないともはや落ち着かないです！」と語り、トークセッションは大盛り上がりでスタートしました。

｜ダチョウ倶楽部・キンタロー。・純烈が語る 「おたからや」の印象と自宅に眠る「おたから」とは？

［画像：トークセッションに登壇したゲスト6名］

トークセッションは続き、二つ目のお題は「おたからや」の印象と自宅に眠る「おたから」についての話題へ。

純烈・酒井さんは「街でたくさん見かけていたので、おたからやの名前は以前から知っていましたし、奥さんが持っているカバンがあるので、それはおたからやでぜひ査定してみたいです」と語り、同じく純烈の後上さんは「僕の親とか、純烈のマダム（ファン）もCMをきっかけに「そうだ！あれを持っていこう！」と思っていると思います！」とコメントしました。続いて純烈の白川さんは「おたからやは世界1,830店舗以上展開をしていると聞いていますし、地元にもお店があるので、家に眠っているおたからを探して、ぜひ査定してみたい」とCMをきっかけに芽生えたおたからやへの印象を語りました。

キンタロー。さんは「衝動買いで購入した40万円くらいのバッグがあるので、ぜひ査定をしてみたいです！」と語り、高価買取に期待を寄せました。

｜純烈が「熱々金塊おでん」に挑戦--金塊の金額当てクイズも実施

［画像：トークセッションの様子］

トークセッションに続いては、「高価買取 おたからや」ならではの体験型企画「熱々金塊おでん」チャレンジを実施しました。ダチョウ倶楽部さんの伝統芸「熱々おでん」になぞらえ、おでん鍋に大量の金塊を入れた「金塊おでん」が登場。鍋に入った金塊の金額を当てるクイズで会場が盛り上がりました。

土鍋いっぱいに本物の金製品が敷き詰められ、総重量20kgを超える「熱々金塊おでん」を目の前に、個々人の予想金額を発表し、キンタロー。さんは今回テーマ曲として替え歌で使用された「会いたかった」のAKB48さんにちなみ、前田敦子さんのモノマネで「4,800万円」と予想を発表し、ダチョウ倶楽部の肥後さんは「6,000万円」、純烈・酒井さんは「3,000万円」と予想しましたが、正解はなんと4億6186万8644円！

最も正解の金額から離れていた純烈の酒井さんがダチョウ倶楽部さんの伝統芸「熱々おでん」に挑戦し、会場を大いに盛り上げました。

酒井さん単独で熱々おでんにチャレンジするはずでしたが、なぜか純烈の白川さん・後上さんも巻き込まれる形で熱々おでんに挑戦し、おたからやの「アツアツ！高価買取」を体を張ってアピールしました。

また、「熱々おでん」をやってみてほしい芸能人として、キンタロー。さんはＭＣを務めた「久代萌美」さん、純烈さんは同事務所の後輩である「モナキ」さんを挙げました。ダチョウ倶楽部の寺門ジモンさんはお笑い芸人・霜降り明星の「粗品」さん、肥後さんは上島竜兵さんと親交が深く、26年間「嵐」として活動してこられた「大野智」さんにぜひやってほしいと想いを語りました。

｜出演者コメント--ダチョウ倶楽部・キンタロー。・純烈より

［画像：金塊おでんチャレンジに挑戦するゲスト6名］［画像：熱々おでん芸にチャレンジする純烈・白川さん］

発表会の最後に、出演者の皆さんから新CMやイベントを振り返るコメントをいただきました。

ダチョウ倶楽部・寺門ジモンさんコメント

自分でも多くのフィギュアなどを集めていて、自宅にたくさん眠っているのですが、高価買取 おたからやに買い取ってもらえば、次の誰かに使ってもらえるので、コレクターとしてすごく嬉しく思っています。私自身も自分のフィギュアや洋服、アクセサリーなどを次の方に譲る想いで、おたからやさんにぜひ持って行きたいと思います。

キンタロー。さんコメント

おたからやの新CMは前回よりもさらにアツアツな仕上がりになっておりますので、ぜひCMを見て、アドレナリンを出して、おたからやで高価買取を目指して、景気もUP！UP！していきましょう！

純烈・酒井さんコメント

おたからやさんとダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さんのアツアツな世界観に純烈も包まれて、すごく幸せな撮影でした。CMを通して、この幸せな雰囲気をお客様にもお伝えしながら、ぜひとも高価買取 おたからやを利用していただければと思います。

｜「おたからや 新CM発表会」実施概要

｜高価買取 おたからやについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80252/table/270_2_2676a840fd44bc3134d196fd80cd18c9.jpg?v=202606161151 ]

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、世界1,830店舗（2026年6月時点）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410