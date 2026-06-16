当社代表の八巻がIVS2026 公式サイドイベント「XDEAL」に登壇いたします

日 時 ：2026年7月3日(金) 10:00-16:00場 所 ：Ace Hotel Kyoto 2F（京都・烏丸御池）対 象 ：M&Aに関心のある経営者・バイヤー・エージェント主 催 ：4S,Inc.位置づけ：IVS2026 公式サイドイベント参加形式：チケット制 ご参加には申込みが必要です。八巻は以下のセッションで登壇いたしますタイトル：【E1】MUFGへ250億円のM&Aを経て、それでも社長を続けている理由概 要 ：2023年、カンムは評価額約250億円で三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社となった。しかし創業者・八巻氏は、今もCEOとして経営の最前線に立ち続けている。「売って終わり」ではない、大企業傘下でのスイングバイIPOを目指す起業家経営とはどういうことか。交渉の裏側、売却後に変わったこと・変わらなかったこと。参加者からの質問を交えて、本音を語る40分。日 時 ：2026年7月3日(金) 11:30-12:10場 所 ：Ace Hotel Kyoto 2F Room Eastご参加には申込みが必要です。詳細はイベント公式サイト（https://xdeal.4s.link/）でご確認ください。【カンムの概要】社名：株式会社カンム代表者：代表取締役 八巻渉設立：2011年1月14日所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』 を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会