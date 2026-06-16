当社代表の八巻がIVS2026 公式サイドイベント「XDEAL」に登壇いたします

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株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）の代表である八巻が、2026年7月3日（金）に開催されるIVS2026公式サイドイベント「XDEAL」に登壇いたしますので、お知らせいたします。





イベント概要

IVS2026 公式サイドイベント「XDEAL」　https://xdeal.4s.link/





日　時　：2026年7月3日(金) 10:00-16:00

場　所　：Ace Hotel Kyoto 2F（京都・烏丸御池）

対　象　：M&Aに関心のある経営者・バイヤー・エージェント

主　催　：4S,Inc.

位置づけ：IVS2026 公式サイドイベント

参加形式：チケット制　ご参加には申込みが必要です。

八巻は以下のセッションで登壇いたします

タイトル：【E1】MUFGへ250億円のM&Aを経て、それでも社長を続けている理由

概　要　：2023年、カンムは評価額約250億円で三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社となった。しかし創業者・八巻氏は、今もCEOとして経営の最前線に立ち続けている。「売って終わり」ではない、大企業傘下でのスイングバイIPOを目指す起業家経営とはどういうことか。交渉の裏側、売却後に変わったこと・変わらなかったこと。参加者からの質問を交えて、本音を語る40分。

日　時　：2026年7月3日(金) 11:30-12:10

場　所　：Ace Hotel Kyoto 2F Room East

ご参加には申込みが必要です。詳細はイベント公式サイト（https://xdeal.4s.link/）でご確認ください。

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。

BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』 を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。

私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会







本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社カンム 広報担当：塚田

メールアドレス：contact@kanmu.co.jp

関連リンク

IVS2026 公式サイドイベント「XDEAL」

https://xdeal.4s.link/

株式会社カンム

https://kanmu.co.jp/