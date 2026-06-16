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武庫川大学のテレビドラマ、延長決定。全学部をドラマ化します。
2027年4月に共学化する武庫川女子大学（兵庫県西宮市）がMBS（毎日放送）でテレビ放送している連続ドラマ「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語〜」が全12話の予定を4話延長し、計16話放送することが決まりました。このドラマは共学化して「武庫川大学」となった未来のキャンパスライフを多くの人にイメージしてもらおうと、大学が広報施策として企画し、4月からMBSで放送しているものです。当初、１クール（12回）の予定でしたが、好評のため、16話に延長。4学部を追加で収録し、全学部をドラマで描きます。
ドラマ「向こう側の僕」は、高校生の「僕」が架空の大学を舞台に、文学部や薬学部、経営学部など様々な学びの分野を先取り体験し、成長していく物語です。在阪テレビ局のMBS（毎日放送）で4月8日から毎週水曜22時57分から放送しています。ドラマでは大学名は明らかにしていませんが、ドラマに引き続き放送する30秒のオリジナル動画では、武庫川女子大学の教員が登場し、学部ごとに多彩な魅力をアピールしています。
武庫川女子大学は13学部21学科を有し、学生数約1万人。女子大学としては全国最大規模ですが、共学化するにあたり「長く女子大だったので、共学を想像しにくい」という声も聞かれました。そこで、楽しみながら見てもらえる等身大の学園ドラマで、高校生をはじめ、幅広い人に武庫川大学への期待を高めてもらおうと地上波テレビでの連続ドラマ放送を企画しました。テレビ放送後はTVerをはじめ、大学ホームページやYouTube等でも見ることができます。
取り上げる題材はすべて武庫川女子大学の学生たちが取り組んでいる事実に基づいています。台本の原案は広報室で作成し、ロケもすべて武庫川女子大学のキャンパスで行っています。
当初、全12話のうち、9話は学部をテーマに描き、3話は「キャンパスライフ」「キャリア支援」「入学式」というラインナップでした。しかし、放送が始まると、SNSなどで「共学化広報の新しい手法」「全国でも珍しい取り組み」と話題になり、学内外から高評価が寄せられました。「残る4学部もドラマ化を」という声に応え、延長を決めました。
追加するのは健康・スポーツ科学部、生活環境学部、看護学部、音楽学部の4学部です。
6月17日（水）の第11話（キャリアセンター）放送後、いったん放送を休止し、8月5日（水）の第12話（健康・スポーツ科学部）から再開。9月2日（水）に最終回を迎える予定です。
MBSの放送エリアは近畿と徳島県の一部ですが、6月15日（月）からRCC中国放送（広島県）でも放送が始まります。こちらは7月も放送を続け、9月28日（月）に最終回を迎える予定です。
ドラマ視聴はこちらから
【概要】
番組名「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語〜」
放送局 MBS（毎日放送）
内容 ドラマ本編（90秒）＋CM（30秒）
放送日時 毎週水曜 22：57〜
放送期間 4月8日（水）〜9月2日（水） 全16話（6月24日〜7月29日は放送休止）
放送エリア 近畿2府4県と徳島県の一部
(広島県ではRCCで、6月15日〜9月28日 毎週月曜22：57〜 全16話放送）
ロケ地 武庫川女子大学中央キャンパス、上甲子園キャンパス、浜甲子園キャンパス ほか
出演者 主人公の僕：岡部息吹さん
ほか
https://youtu.be/j7hLECP9F40?si=I-rtLjD_7bWOLC_s
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798453533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ドラマ「向こう側の僕」は、高校生の「僕」が架空の大学を舞台に、文学部や薬学部、経営学部など様々な学びの分野を先取り体験し、成長していく物語です。在阪テレビ局のMBS（毎日放送）で4月8日から毎週水曜22時57分から放送しています。ドラマでは大学名は明らかにしていませんが、ドラマに引き続き放送する30秒のオリジナル動画では、武庫川女子大学の教員が登場し、学部ごとに多彩な魅力をアピールしています。
武庫川女子大学は13学部21学科を有し、学生数約1万人。女子大学としては全国最大規模ですが、共学化するにあたり「長く女子大だったので、共学を想像しにくい」という声も聞かれました。そこで、楽しみながら見てもらえる等身大の学園ドラマで、高校生をはじめ、幅広い人に武庫川大学への期待を高めてもらおうと地上波テレビでの連続ドラマ放送を企画しました。テレビ放送後はTVerをはじめ、大学ホームページやYouTube等でも見ることができます。
取り上げる題材はすべて武庫川女子大学の学生たちが取り組んでいる事実に基づいています。台本の原案は広報室で作成し、ロケもすべて武庫川女子大学のキャンパスで行っています。
当初、全12話のうち、9話は学部をテーマに描き、3話は「キャンパスライフ」「キャリア支援」「入学式」というラインナップでした。しかし、放送が始まると、SNSなどで「共学化広報の新しい手法」「全国でも珍しい取り組み」と話題になり、学内外から高評価が寄せられました。「残る4学部もドラマ化を」という声に応え、延長を決めました。
追加するのは健康・スポーツ科学部、生活環境学部、看護学部、音楽学部の4学部です。
6月17日（水）の第11話（キャリアセンター）放送後、いったん放送を休止し、8月5日（水）の第12話（健康・スポーツ科学部）から再開。9月2日（水）に最終回を迎える予定です。
MBSの放送エリアは近畿と徳島県の一部ですが、6月15日（月）からRCC中国放送（広島県）でも放送が始まります。こちらは7月も放送を続け、9月28日（月）に最終回を迎える予定です。
ドラマ視聴はこちらから
【概要】
番組名「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語〜」
放送局 MBS（毎日放送）
内容 ドラマ本編（90秒）＋CM（30秒）
放送日時 毎週水曜 22：57〜
放送期間 4月8日（水）〜9月2日（水） 全16話（6月24日〜7月29日は放送休止）
放送エリア 近畿2府4県と徳島県の一部
(広島県ではRCCで、6月15日〜9月28日 毎週月曜22：57〜 全16話放送）
ロケ地 武庫川女子大学中央キャンパス、上甲子園キャンパス、浜甲子園キャンパス ほか
出演者 主人公の僕：岡部息吹さん
ほか
https://youtu.be/j7hLECP9F40?si=I-rtLjD_7bWOLC_s
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798453533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/