地域と共に歩んで２２年目。「食」のワクワクと体験がいっぱいの地域共催イベント開催！〜大阪国際大学短期大学部栄養学科〜

地域と共に歩んで２２年目。「食」のワクワクと体験がいっぱいの地域共催イベント開催！〜大阪国際大学短期大学部栄養学科〜