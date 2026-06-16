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地域と共に歩んで２２年目。「食」のワクワクと体験がいっぱいの地域共催イベント開催！〜大阪国際大学短期大学部栄養学科〜
大阪国際大学(大阪府守口市、学長：久保田豊司) 短期大学部栄養学科主催の「ちいききょうさいイベント」を開催します。
大阪国際大学短期大学部栄養学科では、「つながろう 私たちの地域 語り合おう 私たちの未来」をテーマに、今年も地域共催イベントを開催いたします。
本イベントは、栄養学科の前身である「ライフデザイン総合学科栄養士コース」時代の2005年からスタートしました。コロナ禍による中断を乗り越え、地域の皆さまや近隣の小・中学校との温かい連携に支えられながら、今年で実に22年目を迎えます。
今年も園児からシニア世代まで、幅広い世代の皆さまに「学び」と「楽しさ」をお届けする、バラエティ豊かな体験型イベントや演奏会を企画いたしました。
地域の皆さまに「学び」と「楽しさ」をお届けする本イベントに、ぜひご参加ください。
〈概 要〉
日時：２０２６年７月４日（土）１０時〜１２時
場所：大阪国際大学短期大学部キャンパス（守口市藤田町6-21-57）
参加無料
お菓子教室のみ事前申込制（申し込み〆切：6/28（日）まで）
※お菓子教室のみ参加者多数の場合は、抽選。
＊【予約不要】 親子で楽しく学ぶ！「たべものひみつ研究所」
紙芝居やクイズコーナー、ワクワクする実験コーナーなど、ご家族やお友達同士で「食」の不思議を楽しく学べる体験型企画です。
＊【大人気・要予約】 学生が優しく教える「お菓子作り体験」
初めてのお菓子作りに挑戦するお子様でも安心！学生スタッフがマンツーマンのように丁寧にサポートします。
対象： 小学4〜6年生
定員： 限定6名（事前予約制）
お菓子教室申込みURL
https://forms.gle/K8hGhLQ7X98sKhCx5
＊大久保中学校吹奏楽部演奏会（申込不要）
開場 ９時２０分〜
演奏 ９時４５分〜１０時２０分
今年も、大久保中学校吹奏楽部による演奏会を開催します。 心地よいハーモニーと力強い演奏が会場を包み込み、訪れた皆さまに癒しのひとときをお届けします。ぜひ、美しい音色に耳を傾けてみてください。
演奏会終了後も、会場では楽しい食育コーナーを引き続き実施しています。 「食」にまつわる体験や学びを楽しめる企画が盛りだくさんですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
◇関連URL：
大阪国際大学短期大学部栄養学科
https://www.oiu.ac.jp/gakubu/oic/nutrition/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学短期大学部 栄養学科
講師 井上幹太
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791（代）
メール：office-eiyo@oiu.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪国際大学短期大学部栄養学科では、「つながろう 私たちの地域 語り合おう 私たちの未来」をテーマに、今年も地域共催イベントを開催いたします。
本イベントは、栄養学科の前身である「ライフデザイン総合学科栄養士コース」時代の2005年からスタートしました。コロナ禍による中断を乗り越え、地域の皆さまや近隣の小・中学校との温かい連携に支えられながら、今年で実に22年目を迎えます。
地域の皆さまに「学び」と「楽しさ」をお届けする本イベントに、ぜひご参加ください。
〈概 要〉
日時：２０２６年７月４日（土）１０時〜１２時
場所：大阪国際大学短期大学部キャンパス（守口市藤田町6-21-57）
参加無料
お菓子教室のみ事前申込制（申し込み〆切：6/28（日）まで）
※お菓子教室のみ参加者多数の場合は、抽選。
＊【予約不要】 親子で楽しく学ぶ！「たべものひみつ研究所」
紙芝居やクイズコーナー、ワクワクする実験コーナーなど、ご家族やお友達同士で「食」の不思議を楽しく学べる体験型企画です。
＊【大人気・要予約】 学生が優しく教える「お菓子作り体験」
初めてのお菓子作りに挑戦するお子様でも安心！学生スタッフがマンツーマンのように丁寧にサポートします。
対象： 小学4〜6年生
定員： 限定6名（事前予約制）
お菓子教室申込みURL
https://forms.gle/K8hGhLQ7X98sKhCx5
＊大久保中学校吹奏楽部演奏会（申込不要）
開場 ９時２０分〜
演奏 ９時４５分〜１０時２０分
今年も、大久保中学校吹奏楽部による演奏会を開催します。 心地よいハーモニーと力強い演奏が会場を包み込み、訪れた皆さまに癒しのひとときをお届けします。ぜひ、美しい音色に耳を傾けてみてください。
演奏会終了後も、会場では楽しい食育コーナーを引き続き実施しています。 「食」にまつわる体験や学びを楽しめる企画が盛りだくさんですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
◇関連URL：
大阪国際大学短期大学部栄養学科
https://www.oiu.ac.jp/gakubu/oic/nutrition/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学短期大学部 栄養学科
講師 井上幹太
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791（代）
メール：office-eiyo@oiu.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/