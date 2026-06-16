「ルルダイレクトS錠」新発売＜発売日：2026年8月31日（月）＞

せきやたんは、日中や就寝時など生活のさまざまな場面で影響を及ぼしやすい症状のひとつです。そこでこのたび「ルル」ブランドの新たなラインアップとして、かぜに伴う症状の中でも、特につらいせき・たん症状に着目して処方設計した「ルルダイレクトS錠」を発売します。「ルル」ブランドを通じて、当社は今後も生活者一人ひとりの健康を支え、QOL（生活の質）向上に貢献してまいります。