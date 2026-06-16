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「ルルダイレクトS錠」新発売＜発売日：2026年8月31日（月）＞
「ルル」から、せき・たんに特化した新たなラインアップ
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいせき・たんに特化して優れた効果を発揮する鎮咳去たん薬「ルルダイレクトS錠」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を本年8月31日（月）に新発売します。
1.製品特長
https://digitalpr.jp/table_img/2690/136639/136639_web_1.png
2．「ルル」ブランドについて
錠剤のかぜ薬「ルル」の誕生は1951年。当時、薬局で薬剤を調合することが一般的であった中、かぜのさまざまな症状に対応する複数の有効成分を配合し、同時に糖でコーティングすることで服用しやすい錠剤の形にした「ルル」は、「クシャミ3回、ルル3錠」のキャッチコピーとともに、“家庭の常備薬”として広く普及しました。
「ルル」は世代を超えてお客様に愛されてきました。これからも変わらず家族のそばで健康を支えるブランドであり続けるために、生活環境やライフスタイルの変化に応じて製品のラインアップの拡充や改良を重ね、QOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
「ルル」ブランドサイト：www.lulu.jp
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
＊1 ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＊2 L-カルボシステイン
https://digitalpr.jp/table_img/2690/136639/136639_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいせき・たんに特化して優れた効果を発揮する鎮咳去たん薬「ルルダイレクトS錠」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を本年8月31日（月）に新発売します。
せきやたんは、日中や就寝時など生活のさまざまな場面で影響を及ぼしやすい症状のひとつです。そこでこのたび「ルル」ブランドの新たなラインアップとして、かぜに伴う症状の中でも、特につらいせき・たん症状に着目して処方設計した「ルルダイレクトS錠」を発売します。
「ルル」ブランドを通じて、当社は今後も生活者一人ひとりの健康を支え、QOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
1.製品特長
https://digitalpr.jp/table_img/2690/136639/136639_web_1.png
2．「ルル」ブランドについて
錠剤のかぜ薬「ルル」の誕生は1951年。当時、薬局で薬剤を調合することが一般的であった中、かぜのさまざまな症状に対応する複数の有効成分を配合し、同時に糖でコーティングすることで服用しやすい錠剤の形にした「ルル」は、「クシャミ3回、ルル3錠」のキャッチコピーとともに、“家庭の常備薬”として広く普及しました。
「ルル」は世代を超えてお客様に愛されてきました。これからも変わらず家族のそばで健康を支えるブランドであり続けるために、生活環境やライフスタイルの変化に応じて製品のラインアップの拡充や改良を重ね、QOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
初代「ルル」（1951年2月発売）
「ルル」ブランドサイト：www.lulu.jp
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
＊1 ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩 ＊2 L-カルボシステイン
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本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）