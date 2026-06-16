限定モデルAudi A8 final editionを発売





















































































































フラッグシップスポーツセダンAudi S8のデザインを継承した精悍かつ品格あるエクステリアS8専用オプションのレッドブレーキキャリパーやカーボンパネルなど、随所に宿るAudi S8のダイナミズムAudi A8のドライバーズカーとしての特徴を際立たせ、プレステージ性とダイナミズムを融合させた88台の最終限定モデルエレガントかつスポーティなパステルシルバーのAudiデザインセレクションによるインテリアを採用従来より車高が10mm低く設定されるアダプティブエアサスペンションスポーツ、21インチ10Yスポークエボスタイルホイールがドライバーズカーとしての資質を強調、精悍なイメージを際立たせるアウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、アウディのフラッグシップセダンAudi A8の生産終了を記念したメモリアルモデルとして、そのダイナミックな魅力と洗練を極めた最終限定モデルAudi A8 final editionを発表します。合計88台限定の本モデルを、本日より全国のアウディ正規ディーラー（全126店舗）を通じて販売を開始します。1994年の誕生以来、Audi A8はアウディのブランドスローガンVorsprung durch Technik（技術による先進）を純粋に体現するモデルとして、30余年にわたりラグジュアリーセダンの頂点に君臨してきました。現行の第4世代も、革新的な軽量・高剛性ボディ構造アウディスペースフレーム（ASF）やquattro四輪駆動など、フラッグシップに相応しいテクノロジーを搭載しています。今回のAudi A8 final editionは、オーナー自らがステアリングを握り、ドライビングを楽しむ究極のドライバーズセダンとしての資質を研ぎ澄ませた、Audi A8の集大成にふさわしい最終限定モデルです。限定モデルAudi A8 final editionは、Audi A8 55 TFSI quattro S lineをベースに、3.0ℓ V型6気筒直噴ターボエンジンが、最大出力250kW（340PS）、最大トルク500Nmを発揮します。8速ティプトロニックをquattro四輪駆動システムに組み合わせ、48Vマイルドハイブリッド（MHEV）を搭載しています。また、後輪の駆動力を最適に配分するリヤスポーツディファレンシャルの標準装備により、卓越した走行安定性が実現しました。さらに、専用チューニングを施したアダプティブエアサスペンション スポーツを搭載しています。これにより、車高が標準の設定より10mm低く維持され、常に精悍なルックスと鋭い走りを両立させます。限定モデルAudi A8 final editionのエクステリアの特徴は、フラッグシップスポーツセダンAudi S8の意匠を大胆に取り入れた点にあります。Audi S8と同様のアルミルック・フロントグリルインサート、およびエアインレットトリムを配したS line plus エクステリアを特別に装備しました。シルバーパーツの質感を強調しつつ、あえてフェンダーのS lineバッジを排したクリーンな仕上がりにより、フラッグシップとしての存在感と美しさを際立たせています。さらに足元には、通常Audi A8シリーズの中でAudi S8にのみオプション設定されるレッドブレーキキャリパーを特別装備として採用しました。この鮮烈な赤は、ブラックパートリーポリッシュト仕上げの21インチ10Yスポークエボスタイル アルミホイールの隙間からその存在感を放ち、このモデルがAudi S8のパフォーマンススピリットを継承していることを視覚的に表現しています。パステルシルバーのAudiデザインセレクションで仕立てられたインテリアにも、随所にAudi S8を彷彿とさせるスポーティなディテールが施されています。デコラティブパネルには、Audi S8譲りのマテリアルであるカーボンベクターを採用しています。バルコナレザーのダイヤモンドステッチングと、Sロゴ付コンフォートスポーツシートと相まって、洗練されたラグジュアリーの中にダイナミズムを感じさせるインテリア空間を作り上げています。また、23スピーカーを駆動するBang & Olufsen 3Dアドバンスト サウンドシステムや、前後席のシートベンチレーション＆マッサージ機能を含む「コンフォートパッケージ」、そして、アダプティブウィンドウスクリーンワイパー、センターエアバッグを含む「アシスタンスパッケージ」を標準で採用しています。そのほか、パノラマサンルーフ、リヤシートUSBチャージングなど、利便性と快適性を高める装備も網羅しています。限定モデルAudi A8 final editionのボディカラーは、グレイシアホワイト メタリック：40台、ミトスブラック メタリック：39台、ファーマメントブルー メタリック：5台、セブリングブラック クリスタルエフェクト：4台。合計88台となります。