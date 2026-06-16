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【新製品】3ラジオ構成で柔軟な無線LAN環境を実現「AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)」が登場
〜中小規模のシーンに最適なWi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)」の受注を6月16日より開始したことをお知らせします。
クラウドやDXの進展に伴い、今日の企業ネットワークには、高速・安定した通信に加え、多台数接続への対応と高度なセキュリティの両立が急務となっています。一方で、リソースの限られた小規模拠点や店舗からは「導入や運用の負荷を抑えつつ、高品質なWi-Fi環境を構築したい」という声が高まっています。
本製品は、こうした市場のニーズに応え、Wi-Fi 6対応および3ラジオ構成がもたらす高速・大容量通信と、自律型無線LANソリューションにより、安定した通信環境と運用負荷を軽減します。拠点の規模を問わず、セキュアで柔軟、そして持続可能なネットワーク環境を提供します。
■ 製品概要
「AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)」は、IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応した3ラジオ構成の無線LANアクセスポイントです。2.4GHz帯／5GHz帯の同時利用が可能で、最大2.4Gbpsの高速通信を実現します。
さらにOpenRoamingにも対応しており、対応する認証基盤と連携することで、セキュアかつシームレスな公衆・ゲストWi-Fi接続を提供します。また、アライドテレシス独自の自律型無線LANソリューション「AWC(Autonomous Wave Control)」と組み合わせることで、周辺環境に応じた最適な無線LAN環境を構築できます。
■新製品AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)
■ 製品の特長
【3ラジオ構成による安定した無線LAN環境】
2.4GHz帯と5GHz帯を同時に活用できる3ラジオ構成により、トラフィックの分散が可能です。多端末が接続するオフィスや学校、店舗でも通信の混雑を抑え、安定した無線LAN環境を実現します。
【マルチギガ対応でネットワーク全体を高速化】
2.5GBASE-T対応ポートを搭載し、PoE受電にも対応。 ファイル共有やクラウド利用が多い業務環境でも、無線・有線ともにパフォーマンスを活かした通信基盤を構築できます。
【セキュリティとネットワーク分離に対応】
WPA3に対応したセキュリティに加え、VAPにより用途ごとのネットワーク分離が可能。来訪者向けWi-Fiと業務ネットワークを分けたいオフィスや教育・医療機関でも安心して利用できます。
【AWCによる自律的な電波調整で最適化】
電波状況を自動で解析し、チャンネルや出力を最適化。 専門的なチューニングを行わずとも最適な無線LAN環境を維持でき、拠点数の多い企業やIT専任者が限られる現場でも効率的な運用が可能です。
【統合管理による効率的な運用】
当社のネットワーク統合管理ソリューションAMF PLUSに対応します。複数の拠点に設置した無線LANアクセスポイントを一元管理でき、集中管理や展開が求められるシーンにも適しています。
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/136962/136962_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)」の受注を6月16日より開始したことをお知らせします。
クラウドやDXの進展に伴い、今日の企業ネットワークには、高速・安定した通信に加え、多台数接続への対応と高度なセキュリティの両立が急務となっています。一方で、リソースの限られた小規模拠点や店舗からは「導入や運用の負荷を抑えつつ、高品質なWi-Fi環境を構築したい」という声が高まっています。
■ 製品概要
「AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)」は、IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応した3ラジオ構成の無線LANアクセスポイントです。2.4GHz帯／5GHz帯の同時利用が可能で、最大2.4Gbpsの高速通信を実現します。
さらにOpenRoamingにも対応しており、対応する認証基盤と連携することで、セキュアかつシームレスな公衆・ゲストWi-Fi接続を提供します。また、アライドテレシス独自の自律型無線LANソリューション「AWC(Autonomous Wave Control)」と組み合わせることで、周辺環境に応じた最適な無線LAN環境を構築できます。
■新製品AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)
■ 製品の特長
【3ラジオ構成による安定した無線LAN環境】
2.4GHz帯と5GHz帯を同時に活用できる3ラジオ構成により、トラフィックの分散が可能です。多端末が接続するオフィスや学校、店舗でも通信の混雑を抑え、安定した無線LAN環境を実現します。
【マルチギガ対応でネットワーク全体を高速化】
2.5GBASE-T対応ポートを搭載し、PoE受電にも対応。 ファイル共有やクラウド利用が多い業務環境でも、無線・有線ともにパフォーマンスを活かした通信基盤を構築できます。
【セキュリティとネットワーク分離に対応】
WPA3に対応したセキュリティに加え、VAPにより用途ごとのネットワーク分離が可能。来訪者向けWi-Fiと業務ネットワークを分けたいオフィスや教育・医療機関でも安心して利用できます。
【AWCによる自律的な電波調整で最適化】
電波状況を自動で解析し、チャンネルや出力を最適化。 専門的なチューニングを行わずとも最適な無線LAN環境を維持でき、拠点数の多い企業やIT専任者が限られる現場でも効率的な運用が可能です。
【統合管理による効率的な運用】
当社のネットワーク統合管理ソリューションAMF PLUSに対応します。複数の拠点に設置した無線LANアクセスポイントを一元管理でき、集中管理や展開が求められるシーンにも適しています。
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月17日（水）
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※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r
(※1) Passpoint R1 相当をサポートしています。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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AT-TQ6403 GEN2-R(TQR) の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2r