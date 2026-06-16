【21LIVE】6月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』開催！夏休み特別企画、大阪難波の駅に2週間掲載
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼この夏、駅広告の出演を目指そう／
近鉄大阪難波駅に2週間の特別掲載！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月22日（月）より、『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
本イベントでは、ランキング上位入賞およびボーダー達成したライバーへ、近鉄大阪難波駅に掲出されるポスター広告への掲載権を贈呈します。
今回のポスターは、2026年8月4日（火）から8月17日（月）までの2週間特別掲載を予定。
夏休み期間中、多くの人が行き交う駅構内でライバーの魅力を発信します。
近鉄大阪難波駅は、大阪ミナミの玄関口として知られる主要ターミナル駅です。
観光やショッピング、ビジネスなど幅広い目的で利用されており、多くの人の目に触れる絶好のロケーションとなっています。
さらに、条件達成者には限定称号バッジをプレゼント！
リスナーランキングでは、1位入賞者へ実際の駅広告デザインを使用したB3サイズの縮小版ポスターも贈られます。
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位～5位
◇10万GOLD以上達成
◇5万GOLD以上達成+21位以上
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage3】
夏だけのスペシャル企画として開催される本イベント。
ライバーとリスナーで力を合わせて応援を積み重ね、近鉄難波駅への掲載を目指してみてください！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月22日（月）～6月30日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要となります。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼この夏、駅広告の出演を目指そう／
近鉄大阪難波駅に2週間の特別掲載！
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6月22日（月）より、『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
本イベントでは、ランキング上位入賞およびボーダー達成したライバーへ、近鉄大阪難波駅に掲出されるポスター広告への掲載権を贈呈します。
今回のポスターは、2026年8月4日（火）から8月17日（月）までの2週間特別掲載を予定。
夏休み期間中、多くの人が行き交う駅構内でライバーの魅力を発信します。
近鉄大阪難波駅は、大阪ミナミの玄関口として知られる主要ターミナル駅です。
観光やショッピング、ビジネスなど幅広い目的で利用されており、多くの人の目に触れる絶好のロケーションとなっています。
さらに、条件達成者には限定称号バッジをプレゼント！
リスナーランキングでは、1位入賞者へ実際の駅広告デザインを使用したB3サイズの縮小版ポスターも贈られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位～5位
◇10万GOLD以上達成
◇5万GOLD以上達成+21位以上
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
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夏だけのスペシャル企画として開催される本イベント。
ライバーとリスナーで力を合わせて応援を積み重ね、近鉄難波駅への掲載を目指してみてください！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月22日（月）～6月30日（火）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要となります。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
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サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
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お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
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運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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