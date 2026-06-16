【21LIVE】6月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』開催！夏休み特別企画、大阪難波の駅に2週間掲載

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼この夏、駅広告の出演を目指そう／
近鉄大阪難波駅に2週間の特別掲載！
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6月22日（月）より、『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。

本イベントでは、ランキング上位入賞およびボーダー達成したライバーへ、近鉄大阪難波駅に掲出されるポスター広告への掲載権を贈呈します。

今回のポスターは、2026年8月4日（火）から8月17日（月）までの2週間特別掲載を予定。
夏休み期間中、多くの人が行き交う駅構内でライバーの魅力を発信します。

近鉄大阪難波駅は、大阪ミナミの玄関口として知られる主要ターミナル駅です。
観光やショッピング、ビジネスなど幅広い目的で利用されており、多くの人の目に触れる絶好のロケーションとなっています。

さらに、条件達成者には限定称号バッジをプレゼント！
リスナーランキングでは、1位入賞者へ実際の駅広告デザインを使用したB3サイズの縮小版ポスターも贈られます。

▼前回ポスターサンプル

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage2】

＼ライバープライズ／
☆駅ポスターモデル掲載権
　◇30万GOLD以上達成+1位～5位
　◇10万GOLD以上達成
　◇5万GOLD以上達成+21位以上

☆バッジ
　◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
　◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
　◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ

＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
　◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター

☆バッジ
　◇1位：ゴールドバッジ
　◇2位：シルバーバッジ
　◇3位：ブロンズバッジ
　◇4～5位：ブルーバッジ

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage3】

夏だけのスペシャル企画として開催される本イベント。
ライバーとリスナーで力を合わせて応援を積み重ね、近鉄難波駅への掲載を目指してみてください！

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月22日（月）～6月30日（火）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要となります。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352055/images/bodyimage4】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
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アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
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