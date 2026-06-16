【保険者における保健事業ご担当者様必見！】 『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について』～無料オンラインセミナーのお知らせ（2026年8月4日（火）開催）～
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、自治体・保険者様向けオンラインセミナー「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」を2026年8月4日（火）に開催いたします。
令和2年度より開始された「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（一体的実施）」は、現在ほぼすべての自治体において受託・実施体制の構築を完了しました。第3期データヘルス計画のなかでは、一体的実施における「介入の質向上」が求められています。
そこで、本セミナーでは、第３期データヘルス計画の後半をより効果的に推進するために、多くの自治体が一体的実施に関して直面している実務上の障壁と、今後の運用改善に向けたアプローチを整理いたします。特に、地域課題の把握・分析、地域の多様な専門職との連携による生活機能支援の仕組みづくり、さらには行動科学的視点を取り入れた地域資源との機能的な連携など、計画後半の成果（アウトカム）につながる持続可能な運用のヒントを提示いたします。
今回は、帝京大学大学院公衆衛生学研究科 講師、理学療法士 / 公衆衛生学博士である山田卓也先生をお迎えし、ご講演いただきます。
【セミナー概要】
日 時 ：2026年8月4日（火） 15:00 - 16:30
テーマ ：『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について』
講 師 ：帝京大学大学院公衆衛生学研究科 講師
山田卓也 先生
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352306/images/bodyimage1】
参加費 ：無料
配信方法：zoomウェビナー
申込方法：
１．お申込みサイトより（お問い合わせください）
２．FAX 03-6261-0223
※お申込みいただいた方に当日の視聴用zoom URLをお送りいたします。
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
令和2年度より開始された「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（一体的実施）」は、現在ほぼすべての自治体において受託・実施体制の構築を完了しました。第3期データヘルス計画のなかでは、一体的実施における「介入の質向上」が求められています。
そこで、本セミナーでは、第３期データヘルス計画の後半をより効果的に推進するために、多くの自治体が一体的実施に関して直面している実務上の障壁と、今後の運用改善に向けたアプローチを整理いたします。特に、地域課題の把握・分析、地域の多様な専門職との連携による生活機能支援の仕組みづくり、さらには行動科学的視点を取り入れた地域資源との機能的な連携など、計画後半の成果（アウトカム）につながる持続可能な運用のヒントを提示いたします。
今回は、帝京大学大学院公衆衛生学研究科 講師、理学療法士 / 公衆衛生学博士である山田卓也先生をお迎えし、ご講演いただきます。
【セミナー概要】
日 時 ：2026年8月4日（火） 15:00 - 16:30
テーマ ：『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について』
講 師 ：帝京大学大学院公衆衛生学研究科 講師
山田卓也 先生
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352306/images/bodyimage1】
参加費 ：無料
配信方法：zoomウェビナー
申込方法：
１．お申込みサイトより（お問い合わせください）
２．FAX 03-6261-0223
※お申込みいただいた方に当日の視聴用zoom URLをお送りいたします。
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
プレスリリース詳細へ