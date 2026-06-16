株式会社サンクユー、BtoB-EC比較検討で本当に見るべきポイントを解説｜機能数や価格だけでは失敗する理由とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351779/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、比較検討時の判断基準を整理したコラム『BtoB-EC導入の比較検討で「見るべきもの」と「見ても意味がないもの」｜7つの判断軸と確認すべき質問』を公開しました。
■ なぜ比較検討しても判断できないのか
BtoB-EC導入時、多くの企業が
・機能一覧
・初期費用
・月額料金
・提案資料
を比較しています。
しかし実際には、これらだけでは導入後の成功・失敗は判断できません。
導入後に
・業務に合わない
・手作業が残る
・追加開発が増える
・現場が使わない
といった問題が発生するケースも少なくありません。BtoB-ECでは機能比較だけでなく、業務との適合性や運用設計の視点が重要になります。
■ 「見ても意味がないもの」とは
本コラムでは、比較時に過度に重視されがちな項目として、
・機能数の多さ
・表面的な価格比較
・カタログスペック
・将来使うか分からない機能
などを挙げています。
これらは参考にはなるものの、自社に合うかどうかを判断する材料にはなりにくいと解説しています。
■ 本当に見るべき7つの判断軸
一方で重要なのは、
・業務との適合性
・要件定義力
・基幹システム連携対応力
・拡張性
・運用負荷
・保守体制
・総保有コスト（TCO）
です。
特にBtoB-ECでは、受注業務や社内フローとの整合性が成功を左右します。
■ ベンダーへ確認すべき質問とは
コラムでは、比較検討時に制作会社やベンダーへ確認すべき質問も紹介しています。
例えば、
・同業種の実績はあるか
・基幹連携の経験はあるか
・要件定義はどのように進めるか
・将来の拡張をどう考えるか
といった内容です。
実績や業務理解を確認することが、導入後のトラブル回避につながります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の比較検討で「見るべきもの」と「見ても意味がないもの」｜7つの判断軸と確認すべき質問
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-comparison-checklist/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、システム比較ではなく、業務課題の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・ベンダー比較支援
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECの比較検討を進めている
・複数社の提案を比較できず困っている
・何を基準に判断すべきか分からない
・導入後に失敗したくない
・業務に合ったシステムを選びたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、比較検討時の判断基準を整理したコラム『BtoB-EC導入の比較検討で「見るべきもの」と「見ても意味がないもの」｜7つの判断軸と確認すべき質問』を公開しました。
■ なぜ比較検討しても判断できないのか
BtoB-EC導入時、多くの企業が
・機能一覧
・初期費用
・月額料金
・提案資料
を比較しています。
しかし実際には、これらだけでは導入後の成功・失敗は判断できません。
導入後に
・業務に合わない
・手作業が残る
・追加開発が増える
・現場が使わない
といった問題が発生するケースも少なくありません。BtoB-ECでは機能比較だけでなく、業務との適合性や運用設計の視点が重要になります。
■ 「見ても意味がないもの」とは
本コラムでは、比較時に過度に重視されがちな項目として、
・機能数の多さ
・表面的な価格比較
・カタログスペック
・将来使うか分からない機能
などを挙げています。
これらは参考にはなるものの、自社に合うかどうかを判断する材料にはなりにくいと解説しています。
■ 本当に見るべき7つの判断軸
一方で重要なのは、
・業務との適合性
・要件定義力
・基幹システム連携対応力
・拡張性
・運用負荷
・保守体制
・総保有コスト（TCO）
です。
特にBtoB-ECでは、受注業務や社内フローとの整合性が成功を左右します。
■ ベンダーへ確認すべき質問とは
コラムでは、比較検討時に制作会社やベンダーへ確認すべき質問も紹介しています。
例えば、
・同業種の実績はあるか
・基幹連携の経験はあるか
・要件定義はどのように進めるか
・将来の拡張をどう考えるか
といった内容です。
実績や業務理解を確認することが、導入後のトラブル回避につながります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の比較検討で「見るべきもの」と「見ても意味がないもの」｜7つの判断軸と確認すべき質問
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-comparison-checklist/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、システム比較ではなく、業務課題の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・ベンダー比較支援
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECの比較検討を進めている
・複数社の提案を比較できず困っている
・何を基準に判断すべきか分からない
・導入後に失敗したくない
・業務に合ったシステムを選びたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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