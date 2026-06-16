ホスピタリティ業界は稼働率主導型成長から体験主導型デジタル需要へ移行、年平均成長率6.2%で成長
市場は安定したペースで拡大を続けていますが、成長の性質は徐々に変化しています。需要は、主に稼働率や飲食サービス活動によって牽引されるのではなく、旅行行動の変化、サービス提供におけるデジタル導入の拡大、体験を重視した消費への強い志向によってますます影響を受けています。
グローバル・マーケット・モデルによると、2025年の市場規模は5兆5,377億ドルで、2035年まで年平均成長率6.2%で成長すると予測されており、消費者の優先事項や購買パターンが将来の機会を再形成する中で、この業界は長期的な成長可能性を示し続けています。
旅行需要はより柔軟で細分化され、体験志向へ変化している
ホスピタリティ需要は、もはや従来のビジネス旅行やレジャー旅行のパターンだけに集中していません。
一人旅、体験型観光、短期間で柔軟な旅行が、先進国と新興国の両方でより一般的になっています。同時に、教育や仕事を目的とした国境を越えた移動は、不規則でありながら継続的な旅行需要を生み出しています。
この変化により、ホスピタリティ施設の利用方法も変化しており、需要は予測しにくくなる一方で、さまざまな分野へ多様化しています。
デジタルプラットフォームはホスピタリティ需要創出の中心になっている
予約行動は、デジタル優先の検索および取引チャネルへ大きく移行しています。
消費者は、リアルタイム価格設定、スムーズな予約体験、個別化された提案をますます期待しています。これにより、ホスピタリティ事業者は、流通だけでなく、価格設定、顧客対応、サービス提供にもデジタルプラットフォームを統合する必要性が高まっています。
その結果、デジタルシステムは補助的な機能ではなく、主要な運営モデルの一部になっています。
飲食サービスは引き続き最大の価値領域を維持している
ホスピタリティエコシステム内では、飲食サービスが2025年の市場全体価値の73.7%を占めています。
これは、ホスピタリティ形態全体において、食事、社会的交流、現地消費が主要な収益源として引き続き重要であることを示しています。
宿泊形態が多様化している中でも、飲食需要は構造的に安定しており、都市化やライフスタイル主導の消費パターンと密接に関連しています。
業界統計と市場動向を確認
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
コスト圧力が業界全体の運営モデルを再構築している
ホスピタリティ事業者は、人件費、公共料金、原材料費において継続的なコスト圧力に直面しています。
これらの圧力は利益率に影響を与え、価格設定、人員配置モデル、サービス提供方法の調整を促しています。
国際旅行の回復にはばらつきが残る一方で、国内旅行、イベント関連需要、都市型レジャー活動が基本的な稼働率と来客数を支え続けています。
技術導入は効率化ツールから体験向上の手段へ移行している
ホスピタリティ技術は、コスト管理と顧客体験向上の両方にますます重点を置いています。
人工知能を活用した収益管理システム、自動チェックインプロセス、デジタルコンシェルジュサービスが、ホテルおよび飲食サービス運営全体に導入されています。
技術の役割は、バックエンドの最適化から、顧客体験や個別化に直接影響を与える方向へ変化しています。
地域別需要は集中している一方で構造的に多様化している
米国は2025年に世界市場価値の29.2%を占め、最大のホスピタリティ市場としての地位を維持しています。
グローバル・マーケット・モデルによると、2025年の市場規模は5兆5,377億ドルで、2035年まで年平均成長率6.2%で成長すると予測されており、消費者の優先事項や購買パターンが将来の機会を再形成する中で、この業界は長期的な成長可能性を示し続けています。
旅行需要はより柔軟で細分化され、体験志向へ変化している
ホスピタリティ需要は、もはや従来のビジネス旅行やレジャー旅行のパターンだけに集中していません。
一人旅、体験型観光、短期間で柔軟な旅行が、先進国と新興国の両方でより一般的になっています。同時に、教育や仕事を目的とした国境を越えた移動は、不規則でありながら継続的な旅行需要を生み出しています。
この変化により、ホスピタリティ施設の利用方法も変化しており、需要は予測しにくくなる一方で、さまざまな分野へ多様化しています。
デジタルプラットフォームはホスピタリティ需要創出の中心になっている
予約行動は、デジタル優先の検索および取引チャネルへ大きく移行しています。
消費者は、リアルタイム価格設定、スムーズな予約体験、個別化された提案をますます期待しています。これにより、ホスピタリティ事業者は、流通だけでなく、価格設定、顧客対応、サービス提供にもデジタルプラットフォームを統合する必要性が高まっています。
その結果、デジタルシステムは補助的な機能ではなく、主要な運営モデルの一部になっています。
飲食サービスは引き続き最大の価値領域を維持している
ホスピタリティエコシステム内では、飲食サービスが2025年の市場全体価値の73.7%を占めています。
これは、ホスピタリティ形態全体において、食事、社会的交流、現地消費が主要な収益源として引き続き重要であることを示しています。
宿泊形態が多様化している中でも、飲食需要は構造的に安定しており、都市化やライフスタイル主導の消費パターンと密接に関連しています。
業界統計と市場動向を確認
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
コスト圧力が業界全体の運営モデルを再構築している
ホスピタリティ事業者は、人件費、公共料金、原材料費において継続的なコスト圧力に直面しています。
これらの圧力は利益率に影響を与え、価格設定、人員配置モデル、サービス提供方法の調整を促しています。
国際旅行の回復にはばらつきが残る一方で、国内旅行、イベント関連需要、都市型レジャー活動が基本的な稼働率と来客数を支え続けています。
技術導入は効率化ツールから体験向上の手段へ移行している
ホスピタリティ技術は、コスト管理と顧客体験向上の両方にますます重点を置いています。
人工知能を活用した収益管理システム、自動チェックインプロセス、デジタルコンシェルジュサービスが、ホテルおよび飲食サービス運営全体に導入されています。
技術の役割は、バックエンドの最適化から、顧客体験や個別化に直接影響を与える方向へ変化しています。
地域別需要は集中している一方で構造的に多様化している
米国は2025年に世界市場価値の29.2%を占め、最大のホスピタリティ市場としての地位を維持しています。