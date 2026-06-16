組み込み型タッチスクリーン PCの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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産業オートメーションと商業デジタル化の波 - 組み込み型タッチスクリーンPC市場が描く成長軌道
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート『組み込み型タッチスクリーンPCの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を正式に発表しました。本レポートでは、組み込み型タッチスクリーンPC市場の動向を多角的に掘り下げ、売上高、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別（静電容量式／抵抗膜式）・用途別（商業／産業／住宅）の詳細な市場分析を実施し、2021年から2032年までの長期的な業界見通しを提示しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を下せるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254358/embedded-touch-screen-pc
市場成長を支える3つのトレンド：産業・商業・住宅の需要急拡大
近年、製造業のスマートファクトリー化、商業施設のセルフサービス化、住宅分野のスマートホーム普及に伴い、組み込み型タッチスクリーンPCへのニーズが飛躍的に高まっています。従来の産業用PCとは異なり、組み込み型タッチスクリーンPCは耐久性・省スペース性・直感的な操作性を兼ね備えており、過酷な環境下でも安定した稼働を実現します。
市場分析の結果、2025年における世界市場規模は約1兆2,000億円（前年比+9.2%）に達したと推定されます。2026年から2032年にかけては年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大を続け、2032年には約2兆円市場へと成長する見通しです。この成長を牽引しているのが、以下の3つの発展趨勢です。
1. 製品別：静電容量式タッチスクリーンPCが市場をリード
製品タイプ別では、静電容量式タッチスクリーンPCが世界売上の約62%を占め、高い成長率を維持しています。マルチタッチ対応や高透明度、優れた耐久性が評価され、特に商業施設のデジタルサイネージや産業用HMI（人間機械インターフェース）での採用が拡大中です。一方、抵抗膜式タッチスクリーンPCは、手袋装着時の操作や低コストが求められる産業現場・医療機器などで根強い需要があります。
2. 用途別：商業・産業セグメントが二本柱
産業分野：工場の生産ライン監視、ロボット制御、品質管理端末などで組み込み型タッチスクリーンPCの導入が加速。特に自動車部品製造や電子機器組立ラインでは、耐油性・耐震性に優れたモデルへの需要が高いです。
商業分野：セルフオーダーキオスク、案内表示機、スマートリテール端末など、顧客接点のデジタル化に伴い市場が急拡大。飲食チェーンや小売店舗での導入事例が増加しています。
住宅分野：スマートホームのコントロールパネルやセキュリティシステム向けとして、よりデザイン性と静電容量式タッチを備えた高級モデルの需要が徐々に伸びています。
3. 主要企業の市場シェアと競争環境
組み込み型タッチスクリーンPC市場の主要プレイヤーには以下の企業が含まれます（五十音順・アルファベット順併記）：
産業オートメーションと商業デジタル化の波 - 組み込み型タッチスクリーンPC市場が描く成長軌道
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート『組み込み型タッチスクリーンPCの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を正式に発表しました。本レポートでは、組み込み型タッチスクリーンPC市場の動向を多角的に掘り下げ、売上高、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別（静電容量式／抵抗膜式）・用途別（商業／産業／住宅）の詳細な市場分析を実施し、2021年から2032年までの長期的な業界見通しを提示しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を下せるよう支援しています。
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市場成長を支える3つのトレンド：産業・商業・住宅の需要急拡大
近年、製造業のスマートファクトリー化、商業施設のセルフサービス化、住宅分野のスマートホーム普及に伴い、組み込み型タッチスクリーンPCへのニーズが飛躍的に高まっています。従来の産業用PCとは異なり、組み込み型タッチスクリーンPCは耐久性・省スペース性・直感的な操作性を兼ね備えており、過酷な環境下でも安定した稼働を実現します。
市場分析の結果、2025年における世界市場規模は約1兆2,000億円（前年比+9.2%）に達したと推定されます。2026年から2032年にかけては年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大を続け、2032年には約2兆円市場へと成長する見通しです。この成長を牽引しているのが、以下の3つの発展趨勢です。
1. 製品別：静電容量式タッチスクリーンPCが市場をリード
製品タイプ別では、静電容量式タッチスクリーンPCが世界売上の約62%を占め、高い成長率を維持しています。マルチタッチ対応や高透明度、優れた耐久性が評価され、特に商業施設のデジタルサイネージや産業用HMI（人間機械インターフェース）での採用が拡大中です。一方、抵抗膜式タッチスクリーンPCは、手袋装着時の操作や低コストが求められる産業現場・医療機器などで根強い需要があります。
2. 用途別：商業・産業セグメントが二本柱
産業分野：工場の生産ライン監視、ロボット制御、品質管理端末などで組み込み型タッチスクリーンPCの導入が加速。特に自動車部品製造や電子機器組立ラインでは、耐油性・耐震性に優れたモデルへの需要が高いです。
商業分野：セルフオーダーキオスク、案内表示機、スマートリテール端末など、顧客接点のデジタル化に伴い市場が急拡大。飲食チェーンや小売店舗での導入事例が増加しています。
住宅分野：スマートホームのコントロールパネルやセキュリティシステム向けとして、よりデザイン性と静電容量式タッチを備えた高級モデルの需要が徐々に伸びています。
3. 主要企業の市場シェアと競争環境
組み込み型タッチスクリーンPC市場の主要プレイヤーには以下の企業が含まれます（五十音順・アルファベット順併記）：