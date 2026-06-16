【新製品】すぐ使うから簡単がイイ！約3秒で開き、収納も巻くだけ！傘型サンシェード「MAKUDAKE」ミスターカード株式会社
ミスターカード株式会社（埼玉県川口市）は、約3秒で開き、収納も巻くだけの専用ケースを採用し、従来のサンシェードが抱えていた「面倒」「暑い」「収納する手間」といった課題を一気に解決する傘型サンシェード「MAKUDAKE（まくだけ）」を2026年7月15日（水）から発売いたします。
「MAKUDAKE」は、約3秒でサッと開き、使い終わったら巻くだけで簡単に収納できる傘式サンシェードです。車を止める度にサッと開き、巻くだけでコンパクトに収納。ヒモ式はナビ画面や内装を傷つけにくい安心の使い心地。さらにルームミラーに固定しやすく、車載カメラの熱対策として23cmのロングスリットに拡大。遮光断熱素材とUPF50+で夏の車内を快適に保ち、使いやすさを追求したシリーズ5作目の最新モデルです。
■ 発表商品
ブランド：miraiON
商品名：MAKUDAKE（まくだけ）
（Ｍサイズ）型番：MR-CARUBV5-M JAN：4580575278135
（Ｌサイズ）型番：MR-CARUBV5-L JAN：4580575278142
想定売価：（税抜）\3,164（税込）\3,480
発売予定：2026年7月15日（水）
製品情報：https://www.miraion.jp/mr-carubv5/
■ お買い求め先
オールバイ楽天店 https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mr-carubv5/
オールバイYahoo店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-carubv5.html
■ 開発背景
夏の車内は、強烈な日差しと熱によってさまざまな問題が発生します。
車内温度は急上昇し、ハンドルやシート、ダッシュボードなどの内装は熱ダメージを受けやすくなります。
さらに、ナビ画面やカーエレ製品の劣化、紫外線による肌や身体への負担も無視できません。
従来の蛇腹式サンシェードは、毎回吸盤を付け外しする手間がかかり、
スリットが無いタイプでは車載カメラやドライブレコーダーに熱ダメージを与える問題もありました。
また、使用後は収納ケースに押し込む手間や、片付ける際に傘骨や傘布が壊れるなどのストレスも大きな課題でした。
こうした不満や不便を解消するために誕生したのが、
“巻くだけで片付く” 新発想のサンシェード「MAKUDAKE」 です。
■ 製品特長
◎ 約3秒でUV・熱・日差しをオフ
傘のようにワンタッチで広がる構造を採用。
UPF50+の強力UVカット性能と遮光断熱素材で車内温度の上昇を抑えます。
◎ 傘式サンシェード
サッと開いて、すぐ使える傘型構造。
毎日の乗り降りでもストレスなく使えます。
◎ 巻くだけで簡単収納
一般的な傘型構造のサンシェードは片付ける時に布が膨らみやすく、押し込み収納すると傘骨や傘布を傷める原因に。
クルッと巻くだけで簡単にコンパクトに収納できるので、置き場所にも困りません。
◎ ヒモ式
ナビ画面や内装を傷つけにくいヒモ式中棒は、休憩中でも邪魔にならずに快適にご使用いただけます。
◎ ロングスリット23cm
ルームミラーに固定しやすいヒモ式＆スリット構造。
運転支援用の車載カメラをサンシェードの反射熱から車内へ逃がすため、スリットの長さを20cmから23cmへ拡大しました。
◎ 遮光断熱＆UVカット素材
高密度の遮光断熱層が太陽光を反射し、車内温度の上昇を抑制。UPF50+で紫外線対策。
◎ シリーズ5作目の最新モデル
ユーザーの声を反映し、「使いやすさ」「収納性」「安全性」を徹底追求した進化版です。
■ 仕様
Mサイズ 展開時（約）：135×75cm、315g
「MAKUDAKE」は、約3秒でサッと開き、使い終わったら巻くだけで簡単に収納できる傘式サンシェードです。車を止める度にサッと開き、巻くだけでコンパクトに収納。ヒモ式はナビ画面や内装を傷つけにくい安心の使い心地。さらにルームミラーに固定しやすく、車載カメラの熱対策として23cmのロングスリットに拡大。遮光断熱素材とUPF50+で夏の車内を快適に保ち、使いやすさを追求したシリーズ5作目の最新モデルです。
■ 発表商品
ブランド：miraiON
商品名：MAKUDAKE（まくだけ）
（Ｍサイズ）型番：MR-CARUBV5-M JAN：4580575278135
（Ｌサイズ）型番：MR-CARUBV5-L JAN：4580575278142
想定売価：（税抜）\3,164（税込）\3,480
発売予定：2026年7月15日（水）
製品情報：https://www.miraion.jp/mr-carubv5/
■ お買い求め先
オールバイ楽天店 https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mr-carubv5/
オールバイYahoo店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-carubv5.html
■ 開発背景
夏の車内は、強烈な日差しと熱によってさまざまな問題が発生します。
車内温度は急上昇し、ハンドルやシート、ダッシュボードなどの内装は熱ダメージを受けやすくなります。
さらに、ナビ画面やカーエレ製品の劣化、紫外線による肌や身体への負担も無視できません。
従来の蛇腹式サンシェードは、毎回吸盤を付け外しする手間がかかり、
スリットが無いタイプでは車載カメラやドライブレコーダーに熱ダメージを与える問題もありました。
また、使用後は収納ケースに押し込む手間や、片付ける際に傘骨や傘布が壊れるなどのストレスも大きな課題でした。
こうした不満や不便を解消するために誕生したのが、
“巻くだけで片付く” 新発想のサンシェード「MAKUDAKE」 です。
■ 製品特長
◎ 約3秒でUV・熱・日差しをオフ
傘のようにワンタッチで広がる構造を採用。
UPF50+の強力UVカット性能と遮光断熱素材で車内温度の上昇を抑えます。
◎ 傘式サンシェード
サッと開いて、すぐ使える傘型構造。
毎日の乗り降りでもストレスなく使えます。
◎ 巻くだけで簡単収納
一般的な傘型構造のサンシェードは片付ける時に布が膨らみやすく、押し込み収納すると傘骨や傘布を傷める原因に。
クルッと巻くだけで簡単にコンパクトに収納できるので、置き場所にも困りません。
◎ ヒモ式
ナビ画面や内装を傷つけにくいヒモ式中棒は、休憩中でも邪魔にならずに快適にご使用いただけます。
◎ ロングスリット23cm
ルームミラーに固定しやすいヒモ式＆スリット構造。
運転支援用の車載カメラをサンシェードの反射熱から車内へ逃がすため、スリットの長さを20cmから23cmへ拡大しました。
◎ 遮光断熱＆UVカット素材
高密度の遮光断熱層が太陽光を反射し、車内温度の上昇を抑制。UPF50+で紫外線対策。
◎ シリーズ5作目の最新モデル
ユーザーの声を反映し、「使いやすさ」「収納性」「安全性」を徹底追求した進化版です。
■ 仕様
Mサイズ 展開時（約）：135×75cm、315g