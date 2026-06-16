株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、身近なコミュニケーションアプリ「LINE」を活用した中小企業・店舗向けDX支援ブランド「DO!DX!（ドゥディーエックス）」において、実店舗ですぐに使える販促ツールや集客キャンペーンを無償提供する「DO!DX! デビュー応援キャンペーン」を開始いたしました。

さらに本キャンペーンは、現在実施されているLINEヤフー株式会社の先行予約キャンペーン（システムの初期導入費用等の大幅割引）との併用が可能です。この2つを掛け合わせた「DO!DX! デビュー応援＆先行予約Wキャンペーン」を活用いただくことで、店舗様は導入コストを最小限に抑えつつ、スムーズなスタートダッシュがきれます。本Wキャンペーンのお申込み期限は、2026年8月31日（月）までとなります。

名称：DO!DX! デビュー応援＆先行予約Wキャンペーン お申込み期限：2026年8月31日（月）お申込み分まで コンセプト：最新のモバイルオーダーや予約システムを、LINEヤフーのキャンペーンでお得に導入。さらにクラブネッツの特典で確実なスタートダッシュを支援します！ 対象企業：期間中に、クラブネッツのLINE関連プロダクトを新規または追加でご契約いただいた企業様、および「LINEレストランプラス」「LINEビューティープラス」をご予約いただいた企業様

■コース別 Wキャンペーン特典詳細

①ベーシックコース

（対象：その他LINEヤフー・クラブネッツプロダクト契約企業様） ※レストランプラス・ビューティープラス先行予約企業様も含む全顧客対象 ●【DO!DX!デビュー応援キャンペーンA】 名刺サイズショップカード 100枚プレゼント LINE公式アカウントの友だち追加用ショップカードです。10パターンのデザインから選べ、友だち追加QRコード、店名・ロゴ画像を印字します。 ●【DO!DX!デビュー応援キャンペーンB】 ギフトコードが当たるデジタルキャンペーンの無償提供 店舗にご来店いただいたエンドユーザー様向けに、1,000円分のデジタルギフトが全国抽選で1,000名様に当たるデジタルキャンペーンを提供します。店舗側は景品費用を一切負担することなく、強力な「集客・LINE登録のフック」として活用いただけます。

②レストランコース

（対象：LINEレストランプラス先行予約企業様） ●【LINEヤフー先行予約キャンペーン】 実質初年度0円 ＆ 2年目半額 （初期・機材費用も大幅割引） ●【DO!DX!デビュー応援キャンペーン】 「当店でモバイルオーダーやってます！ポスター」プレゼント モバイルオーダーの認知・利用を促すポスターをデザイン・印刷してお届けします。10種類のデザインから、店舗のニーズに合わせてA3・A4ポスター、A5サイズラミネートの中から3点を選択可能です。

③ビューティーコース

（対象：LINEビューティープラス先行予約企業様） ●【LINEヤフー先行予約キャンペーン】最大75%OFF （初期サポート0円、月額初年度半額、複数スタッフ利用料0円） ●【DO!DX!デビュー応援キャンペーン】 プロが作る！オリジナル「リッチメニュー」プレゼント デザイナーが制作した高品質なリッチメニュー画像を10パターンご用意しています。店舗が選んだデザインのシステム設定までを当社が無償で代行し、予約ボタンのクリック率を高めます。

■「DO!DX!」とは

「LINEでビジネスをアップデート」をタグラインに掲げる「DO!DX!」は、国内月間利用者数が1億ユーザー(2025年12月末時点) のLINEを起点に、顧客の導入ハードルを劇的に下げながら業務改善を実現するブランドです。企業や店舗の課題やフェーズに合わせて、以下の「3つのコンテンツ」から最適な機能を組み合わせてご利用いただけます。

LINK MINI（LINEミニアプリ）

選んで、作って、すぐ公開。アンケートやスタンプなど定番機能を備えた「パッケージプラン」から、独自のオーダーメイド開発が可能な「カスタマイズプラン」までご用意。

CRM（顧客管理）

手軽な顧客管理から始められる「CRMオプション（エントリー）」と、高度なデータ分析や多店舗の統合管理が可能な独自DMP「+DIRECT（プレミアム）」を用途に応じて選択可能。

業界特化オプション

業界特有の課題を専門機能で解決する、美容・ヘアサロン向け「LINEビューティープラス」と、飲食店向け「LINEレストランプラス」。

「DO!DX!」ブランドサイト

各キャンペーンのお申込みは「DO!DX!」ブランドサイトまで。

https://www.clubnets.jp/srvs/line-prod/dodx-lp