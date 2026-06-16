日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」および「コジコジ」の多彩なグッズが集結する特別イベントを、7月9日（木）から20日（月・祝）まで髙島屋大阪店にて開催いたします。

会場では、異国情緒あふれるデザインを取り入れた「ちびまる子ちゃん」“エキゾチックシリーズ”などの新作70点以上が全国初登場するほか、「コジコジ」の関連商品も展開。さらに、さくらももこの原画の世界観を表現した新フォトスポットも登場します。

世代を超えて愛される作品の魅力をご家族でお楽しみいただける特別なイベントです。

【開催概要】

イベント名：さくらももこ ゆめいろ商店 開催期間 ：2026年7月9日（木）～7月20日（月・祝） 開催場所 ：髙島屋大阪店 7階催会場（大阪市中央区難波5丁目1番5号）

【イベント先行販売グッズ（一例）】

【イベント限定グッズ(一例)】

※イベント限定グッズはおひとり様各10点限りとさせていただきます。 ※数量限定商品につきましては、急遽、販売方法などが変更する場合がございます。

≪グッズ全般について≫ ※ 品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。 ※ 都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。 ※ 天候・交通事情により、イベント・販売開始時刻が遅れたり、イベント・販売内容を変更・中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。

【フォトスポット】

会場には、エキゾチックで色鮮やかな世界観を表現したフォトスポットが登場します。 ご家族やご友人と、たくさん写真を撮ってお楽しみください。 ※画像はイメージです

【お買い上げプレゼント】

期間中、会場にて1レシート税込4,000円以上お買上げのお客様に「缶バッジ（全6種）」をランダムで1点プレゼントいたします。

※ プレゼントは数に限りがございます。各日準備数に達し次第終了とさせていただきます。 ※ 絵柄はお選びいただけません。 ※ 当日レシートのみ有効。 ※ レシート合算不可。 ※ 画像はイメージです。

【参考資料】

「ちびまる子ちゃん」について

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト：https://www.chibimaru.tv/ 公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko） Instagram：@chibimaruko_official（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/） Facebook：https://www.facebook.com/chibimaruko.official/ YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト：https://www.cojicoji.site/ X：@cojicoji_tweet（https://x.com/cojicoji_tweet） Instagram：@cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/） TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official） Facebook：https://www.facebook.com/cojicoji.official/ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 【『さくらももこ ゆめいろ商店』に関するお問い合わせ先】 株式会社髙島屋大阪店（大阪市中央区難波 5-1-5） TEL：06-6631-1101（代） 【ちびまる子ちゃんに関するお問い合わせ先】

【ちびまる子ちゃんに関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方・井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

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