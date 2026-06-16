淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、「波の国編」で登場した白と再不斬の2人が主人公となったオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作特別任務第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」の開催を2026年6月20日（土）～2027年1月11日（月）の期間限定で開催いたします。

今回、本イベントに合わせた「NARUTO＆BORUTO 忍里」内「ラーメン一楽」の限定メニュー情報を公開いたします！今回登場する限定コラボフード「白と再不斬の霧隠れ団子」は、白と再不斬をイメージした、霧隠れを思わせる爽やかな水色のホイップとあんこ、香ばしい焼き団子を組み合わせた特別メニューです。さらに、白と再不斬の描き下ろしイラストを使用した限定ピック付きでお楽しみいただけます。『NARUTO-ナルト-』でも高い人気を誇る「波の国編」に登場した白と再不斬をモチーフにした本メニューは、作品ファン必見の一品。イベントへの参加とあわせて、ここでしか味わえない限定フードもぜひご堪能ください。

■『白と再不斬編-消えゆく影を追って- 』限定コラボフード 概要

期間： 2026年6月20日（土）～2027年1月11日（月） 内容： 白と再不斬の霧隠れ団子 900円（税込） 場所： ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「NARUTO ＆ BORUTO 忍里」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク『ニジゲンノモリ』。 その中に、大人気忍者アニメ「NARUTO-ナルト-」と、「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」 の世界観をテーマとした アトラクションエリア「NARUTO ＆ BORUTO 忍里」が登場！巻物を使い修業を体験できる立体迷路や、ミッションラリー、謎解きにチャレンジし、忍里の世界を駆け抜けろ！国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ