株式会社カンゼン（千代田区神田須田町）は、人気Podcast『セイジドウラク』パーソナリティー・TBSラジオ記者澤田大樹による“国会ウォッチ”ガイド本『永田町の人をウォッチしてみた よくわからない国会議員の仕事』を6月22日に刊行いたします。 国会議員の働き方や国会の仕組みがマニアックに面白く学べる！

国会議員の働き方や国会の仕組みが マニアックに面白く学べる！

・政治家は本当に忙しい？ ・国会期間中以外はどんなことをしているの？ ・政治にはやっぱりお金がかかる？ 人気ポッドキャスト『セイジドウラク』パーソナリティーによる“国会ウォッチ”ガイド本 毎日なんとなく国会答弁の様子を目にして、国会の仕組みをわかったつもりになっていませんか？ 国会議員だけに与えられた特権や歳費（給与）以外のお金がありますが、超ハードスケジュールなわりには、国会議員の収支を見ると意外にカツカツのようです。そしてもしもあなたが国会議員を目指したいと思ったのなら……。TBSラジオ記者として日々国会の取材を行っており、人気ポッドキャスト『セイジドウラク』のパーソナリティーが、国会＆国会議員の実態をユニークに解説します！

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目次

第1章 今さら聞けない！ 国会議員の仕事って何？ 第2章 永田町の常識は社会の非常識！？ 特権とおサイフ事情 第3章 こんな人が向いている！ 国会議員の人材要件 終 章 政治を道楽のように 永田町ウオッチの面白がり方 特別対談 向大野新治（元衆議院事務総長）、霞いちか（『霞が関の人になってみた』著者）

プロフィール

著者 澤田大樹（さわだ・だいき） TBSラジオ記者。1983年福島県出身。2009年TBSラジオに入社。2010年にラジオ記者となる。東日本大震災取材後、2013年にTBSテレビに出向し報道局政治部記者、ニュース番組ディレクターを務め、2016年に再びTBSラジオへ戻る。ニュース番組のディレクターを担当したのち、2018年からは国会担当記者となる。著書に『ラジオ報道の現場から 声を上げる、声を届ける』（亜紀書房）。人気Podcast『セイジドウラク』のパーソナリティー。

書誌情報

書名：『永田町の人をウォッチしてみた よくわからない国会議員の仕事』 ISBN：978-4-86255-809-1 著者：澤田大樹 ページ数：216P 判型：四六判 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年6月22日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10170431.html

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