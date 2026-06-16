一般社団法人ぽらいと（東京都江東区、代表理事：増田真一）は、医療的ケア児および重症心身障がい児とその家族が安心して過ごせる地域の居場所を守り、継続していくため、READYFORにてクラウドファンディングを開始しました。 医療的ケア児や重症心身障がい児の家族は、日常的にたんの吸引や経管栄養、呼吸管理などの医療的ケアを担いながら生活しています。 24時間気の抜けない毎日の中で、保護者が休息を取ることや働き続けることが難しい状況も少なくありません。 一方で、医療的ケア児や重症心身障がい児を受け入れることができる事業所は限られており、家族が安心して利用できる場所の不足が全国的な課題となっています。 一般社団法人ぽらいとは、このような現状を少しでも改善したいとの思いから、児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所を運営しています。 看護師、保育士、理学療法士をはじめとする専門職が連携し、それぞれの専門性を生かしながら、子どもたちと家族に寄り添った支援を行っています。 看護師による医療的ケアに加え、保育士による遊びや音楽療法、季節行事、子ども同士の交流、理学療法士による姿勢づくりや身体機能の維持・向上を目指した支援などを通して、一人ひとりの成長を支える支援を行っています。 また、ご家族が安心して休息を取ったり、就労を継続したりできるよう、家族全体を支える支援にも力を入れています。 【63歳から始まった挑戦】 代表理事の増田真一は、医療的ケア児や重症心身障がい児、その家族が安心して利用できる事業所が限られている現状を知り、「地域に必要な支援の場をつくりたい」と強く感じるようになりました。 家族が安心して子どもを預けられる場所、少しでも休息できる時間、将来への不安を分かち合える環境を地域の中につくりたい。その思いが事業立ち上げの原点となっています。 そして63歳のとき、重症心身障がい児支援事業という新たな挑戦を決意しました。 医療的ケア児や重症心身障がい児、その家族を支える場所を地域につくりたいという思いを胸に、法人設立当初から運営を支えてきた児童発達支援管理責任者や理学療法士をはじめ、多くの仲間と準備を進めました。 事業の立ち上げから現在に至るまでには、多くの課題や試行錯誤もありました。しかし、子どもたちと家族に寄り添いたいという思いに共感する職員が少しずつ集まり、支援の輪が広がってきました。 法人設立から6年目を迎えた今も、専門職が連携しながら、子どもたちと家族に寄り添う支援を続けています。 【子どもだけでなく家族も支える】 ぽらいとが大切にしているのは、子どもたちだけでなく家族全体を支えることです。 利用されるご家族からは、 「安心して仕事に行けるようになった」 「久しぶりに自分の時間を持つことができた」 「きょうだいと過ごす時間が増えた」 といった声も寄せられています。 子どもたちの笑顔と成長、そして家族の安心を支えること。それが私たちの使命です。 【クラウドファンディングに込めた想い】 今回のクラウドファンディングは、単なる資金調達ではありません。 医療的ケア児や重症心身障がい児、その家族が地域の中で安心して暮らし続けるために必要な支援の存在を、より多くの方に知っていただくための挑戦でもあります。 代表理事の増田は次のように話します。 「私たちが支えているのは子どもだけではありません。ご家族も含めて支援することが大切だと思っています。この場所を必要としている子どもたちと家族のために、地域に根差した支援を未来につないでいきたいと考えています。」 ここまで歩んでこられたのは、利用児やご家族、地域の皆さまだけでなく、法人設立当初から運営を支え続けてくれている児童発達支援管理責任者をはじめ、多くの職員の力があったからです。 皆さまからいただいたご支援は、子どもたちが安心して過ごせる環境整備や支援体制の充実、事業の継続と発展のために活用させていただきます。 これからも一般社団法人ぽらいとは、医療的ケア児とその家族が地域の中で安心して暮らせる社会の実現を目指し、子どもたちと家族に寄り添う支援を未来へつないでまいります。 【クラウドファンディング概要】 プロジェクト名：「医療的ケア児と家族が安心して過ごせる場所を、地域に残したい」 運営団体：一般社団法人ぽらいと 所在地 ：東京都江東区 プロジェクトページへ：https://readyfor.jp/projects/polite 問い合わせ先： 一般社団法人ぽらいと 代表理事 増田真一