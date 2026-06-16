FORTUNA Tokyo（フォーチュナトウキョウ）は、「日本の美しい織物を世界へ」をコンセプトに、日本各地の伝統技術やテキスタイルを活かしたアイテムを展開するブランドです。 これまで京都・西陣織を中心に展開してきたFORTUNA Tokyoは、新たな日本の織物産地として山梨県・富士吉田に着目し、“ふじやま織”を使用した「FUJIYAMA Collection」を展開しています。 今回、その第二弾として新作ネクタイ「29. Red Fuji」を発表いたします。 本作は、クラシックなヘリンボーン柄をベースに、赤富士と青富士を小紋柄として散りばめたデザインが特徴です。成長や発展を象徴する杉綾（ヘリンボーン）の上に、吉祥の象徴である富士山を配し、表地にはさりげない縁起の良さを表現しました。 さらに裏地には、葛飾北斎の代表作「凱風快晴（赤富士）」を採用。赤富士は古来より吉兆や繁栄の象徴として親しまれ、一説では山梨県・富士吉田側から描かれたとも言われています。FORTUNA Tokyoならではの遊び心と日本美を融合させた一本です。 また、本モデルには “May auspicious fortune be with you.” （吉祥があなたと共にありますように。） というメッセージカードが付属します。 新たな門出や昇進、転職、開業などのお祝いはもちろん、日本らしい意味やストーリーを大切にする方へのギフトとしてもおすすめです。 本製品には、山梨県・富士吉田の「ふじやま織」を採用。富士山の伏流水と150年以上受け継がれてきた織物技術によって織り上げられた生地を使用しています。 さらに縫製は京都で行い、生地づくりから仕立てに至るまで日本国内の技術を繋ぎながら完成させました。富士吉田と京都、それぞれのものづくりの技術が融合した正真正銘の日本製ネクタイです。 FORTUNA Tokyoでは今後も、日本各地の優れた素材・技術・工芸との取り組みを通じて、日本のものづくりの魅力を世界へ発信してまいります。 商品概要 商品名：29. Red Fuji 素材：シルク100％ 製造：日本製 販売形態：先行予約販売 発送予定：2026年6月下旬より順次発送予定 商品ページ： https://shop.fortunatokyo.com/?pid=192227788 ブランド紹介 FORTUNA Tokyoは、「日本の美しい織物を世界へ」をコンセプトに、日本各地の伝統技術やテキスタイルを活かしたアイテムを展開する日本発のブランドです。 これまで京都・西陣織を中心に、日本の織物文化の魅力を現代的なデザインへ落とし込み、国内外へ発信してきました。現在は京都の織物に加え、富士吉田の「ふじやま織」など、日本各地の優れた素材や技術との取り組みを広げています。 生地、縫製、デザイン、それぞれの技術と想いを繋ぎながら、日本のものづくりの価値を世界へ届けることを目指しています。 【FORTUNA Tokyo 公式SNS/WEBサイト】 公式ホームページ：https://fortunatokyo.com 公式オンラインショップ：https://shop.fortunatokyo.com Instagram：https://www.instagram.com/fortunatokyo Youtube：https://www.youtube.com/@fortunatokyochannel43 X：https://twitter.com/fortunatokyo Facebook：https://www.facebook.com/fortunatokyo 運営元： 株式会社 Beat Communication 代表者： 代表取締役 村井 亮 設 立： 2004年1月6日 資本金： 3400万円 所在地： 東京都港区赤坂８-５-２８ AXIA青山 906