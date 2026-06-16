2026年6月13日午後1時から、大阪市浪速区にある海泉寺(代表役員住職 松山昌司)で全3回開催予定の《「お寺で」終活入門講座》の第1回が開催されました。スゴロクを使って「介護される方」の疑似体験や終末期医療の話など濃い内容にあっという間の2時間だったというお声をいただきました。そこで第2回(6月20日)はすでに予約が定員に達していたので急遽2名分増枠し、定員8名。第3回(6月27日)も好評につき定員8名に、増枠いたします。





終活入門講座





■提供背景

終活を考える歳になってきたけど何からはじめていいかわからない、という方も多いようです。悩んでいるうちにいつの間にか年月だけが過ぎて急に夫や妻が亡くなったり、そのうち自分の番が来てしまったりすることがあるかもしれません。なんの準備もせずに親の介護が始まって、そして亡くなって、どうしたらいいのかわからず苦労をした覚えのあるかたも少なくないのではないでしょうか？終活とひとことでいっても介護から医療、亡くなった後には遺品整理から相続、墓や仏壇の供養のこと、そして介護にも医療にも供養にも必ず必要なお金のことについてと多岐に渡ります。海泉寺で開催される終活入門講座は全3回に分けて様々な分野の専門の講師の先生からお話を伺います。1回のみのご参加も可能で、参加費はすべて無料です。





講師「行政書士 奥村多恵子 先生」

https://okumura-legaloffice.com/

開催会場「海泉寺」

https://kaisenji.com/





◆《第1回の参加者の声》

◎「もやもやしていたことが専門家のお話をじっくり聞けたのですっきりしました」

◎「介護をする方のことばかり考えていたけど、介護される方の疑似体験のおかげで少し考え方が変わりました。もっと早くこういうのに出会って参加したかったです」

◎「自分がしっかりしている間に想いを書き残しておく大切さを実感しました」





《第2回》

6月20日(土曜日)午後1時からの第2回「親子で考える遺品整理、墓・仏壇について～そこから見える事とは」の講師には、株式会社3mind家じまいアドバイザー代表取締役 屋宜明彦先生とT-Fami税理士事務所 税理士長尾一平先生、行政書士奥村オフィス代表 奥村多恵子先生をお迎えします。そして特別ゲストとして海泉寺住職から今現在のリアルなお墓じまいや仏壇じまいのお話を聞くことも出来ます。他では聞けない墓じまい裏話など貴重なお話が聞けます。

実際に今、墓じまいや仏壇じまい、実家の整理、遺品整理、実家の家や土地などの不動産の処分などの必要の迫られている方はぜひご参加ください。

その場での質問も可能です。





《第3回》

6月27日(土曜日)午後1時からの第3回「ライフプランから相続を考える～家族・お金のこと」の講師には、ファイナンシャルプランナー相続診断士小原徳子先生、T-Fami税理士事務所 税理士長尾一平先生、行政書士奥村オフィス代表 奥村多恵子先生をお迎えします。





◎参加料は無料です。

◎全3回参加者には“相続診断チェックシート”が進呈される特典があります。

◎参加特典としてボールペンやグッズなどが支給されお持ち帰りいただけます。





◆相続のこと・家系図を作りたい、など行政書士の先生に無料で相談できます。

◆実際に税金はどうなるの？などについて税理士の先生に無料で相談できます。

◆別途同時開催で、お墓の引越・改葬・墓じまい・仏壇じまい相談会も開催しております。

「墓じまいについて相談したい」と要望されますと石材店などにも無料で相談できます。

これらの相談をご希望の方は、予約時にご要望をお伝えください。









■ご利用の流れ

事前の予約が必要です。

全3回まとめてのご予約も可能です。

各回定員は6名となっておりますが、好評により第2回と第3回は定員を8名といたします。先着順です。





予約は下記まで、

行政書士奥村オフィス(TEL：06-4400-1790)

または開催会場の

海泉寺(TEL：06-6631-4393)

までお電話ください。または海泉寺公式LINEからもご予約できます。









■「お寺で」終活入門講座 概要

主催： 行政書士奥村オフィス

大阪市天王寺区小橋町14-71-904

TEL ： 06-4400-1790

講師： 行政書士 奥村多恵子

： https://okumura-legaloffice.com/

： カイゴクエスト(介護の疑似体験プログラム)認定ファシリテーター 野木健佑

： 株式会社3mind家じまいアドバイザー代表取締役 屋宜明彦

： T-Fami税理士事務所 税理士 長尾一平

： ファイナンシャルプランナー相続診断士 小原徳子





開催会場名： 宗教法人 海泉寺

代表者 ： 代表役員 松山昌司(第六十代住職)

所在地 ： 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15

設立 ： 1234年頃 (1952年12月18日 宗教法人設立)

事業内容 ： 寺院

URL ： https://kaisenji.com/

アクセス ： 南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分～

各線「天王寺」駅 徒歩25分





終活入門講座2





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

行政書士奥村オフィス

所在地： 大阪市天王寺区小橋町14-71-904

TEL ： 06-4400-1790

担当 ： 行政書士 奥村多恵子

URL ： https://okumura-legaloffice.com/









海泉寺

TEL： 06-6631-4393

URL： https://kaisenji.com/