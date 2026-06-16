【広済堂グループ】ベトナム国立ヴィン大学とインターンシッププログラムを今夏始動 ～国立大学公認「単位付与」プログラムとして質の高い海外人材の育成・採用を支援～

株式会社広済堂ホールディングス

株式会社広済堂ビジネスサポート（東京都千代田区、代表取締役社長 鉢呂 耕一）および Kosaido HR Vietnam Co., Ltd.（ベトナム社会主義共和国・ホーチミン市、代表取締役 小澤研太郎）は、広済堂グループの人材サービス事業の一環として、ベトナム北中部の国立ヴィン大学（ゲアン省ヴィン市、副学長：チャン・バ・ティエン）との戦略的パートナーシップ協定に基づき、日本企業で最大18ヶ月就業できるインターンシッププログラムを今夏より本格的に開始いたします。

本取り組みは、広済堂グループの人材サービス事業における重点施策の一つであり、海外人材の育成・供給力強化の一環として位置付けられます。

広済堂グループとベトナム国立ヴィン大学による、戦略的パートナーシップ協定締結式の様子多くの学生が参加し、熱気に包まれたインターンシッププログラム説明会の全景

本プログラムは、ヴィン大学側から大学認可の正式なプログラムとして承認され、参加するインターン生に対して大学から「単位」が付与されることが決定しています。

国立大学による単位付与を伴う本取り組みは、日越間の教育・文化交流の架け橋となるだけでなく、日本国内の企業様にとって信頼性の高い優秀な海外人材を採用できる新たなモデルとなります。

■ 国立名門校「ヴィン大学」と地域ポテンシャル

1959年に設立されたヴィン大学は、約4万人の学生を擁し、5つのキャンパスを展開する、ベトナム北中部を代表する教育・科学研究拠点です。

同大学はベトナム政府から重点大学の一つとして認定されているほか、英国の教育評価機関であるQS（Quacquarelli Symonds）が公表した「QS University Ranking 2025」において、国際基準の4つ星評価を獲得し、SCImagoの2025年大学ランキングでも、科学研究およびイノベーションの観点からベトナム国内トップ10に選出されるなど、国際的な評価を急速に高めています。

ベトナム北中部における教育・科学研究の主要拠点である国立ヴィン大学のキャンパスヴィン大学の様子

同大学が位置するゲアン省ヴィン市周辺は、古くから「学問を重んじ、逆境に強い土地柄」として知られています。

こうした地域で育まれる若者たちの強い向上心と、「世界へ飛び出し、自らの力で未来を切り拓きたい」という意欲に着目し、広済堂グループは同大学との提携を決定しました。

■ 最大の特長：国立大学公認による「単位付与」と高い信頼性

本取り組みの最大の特長は、ヴィン大学が広済堂グループのインターンシップを正式な教育プログラムとして認定し、参加学生に「単位」を付与する点です。

国立大学による強力な支援は、このプログラムの質の高さを示すものであり、日本での就業を希望する学生やその保護者にとって大きな安心材料となります。

また、受け入れ先となる日本の企業様にとっても、大学の看板を背負った意欲的で優秀な学生を安定して受け入れることができる、将来性の高い人材確保につながります。

■ 協定に基づくプロジェクトの始動と、熱気に満ちた教室の風景

ヴィン大学と広済堂グループの間で締結された戦略的パートナーシップ協定に基づき、現地ではすでにプロジェクトが始動しています。

先日開催されたプログラム説明会は学生たちの熱気に包まれました。

現在、選抜された第1期生20名は、2名の講師のもと、毎晩開催される無料の日本語クラスで勉学に励んでいます。

大学の講義を終えた後の夜間クラスという環境にもかかわらず、教室は常に活気に満ち、「日本語を学び、将来日本で働く」という高いモチベーションにあふれています。

■ 今後の展望

日本でのインターンシップに向けて、夜間の日本語クラスで熱心に学ぶ第1期生の学生たち広済堂グループの代表者が日本語クラスの学生と交流している様子

株式会社広済堂ビジネスサポートおよび Kosaido HR Vietnam Co., Ltd.は、今後も学生に対する日本語教育や、日本の職場文化・ビジネスマナーなどのソフトスキル指導を行い、日本での就労に向けて最適な学生の紹介・派遣に取り組んでまいります。現在進めている卒業後の進路やキャリアに関するアンケート調査のデータも活用し、ベトナム中部の志高い若者たちが、今回以降の日本でのインターンシッププログラムを経て、将来的に長く安心して活躍できる育成・サポート体制の構築を目指します。

株式会社広済堂ビジネスサポート 会社概要

株式会社広済堂ビジネスサポートは、東証プライムに上場する株式会社広済堂ホールディングスのグループ企業です。グループとして創業以来40年以上にわたり、人と企業をつなぐ人材サービスを提供してまいりました。今後も労働人口の減少や多様な雇用ニーズに対応し、人材派遣・人材紹介・グローバル人材サービス・IT人材サービスを通じて、企業の成長と社会課題の解決を支援するトータル人材サービスを提供してまいります。

■ 所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館13階

■代表者：代表取締役 鉢呂耕一

■ URL：https://www.kosaido-biz.co.jp/ (https://www.kosaido-biz.co.jp/)

Kosaido HR Vietnam Co., Ltd. 会社概要

Kosaido HR Vietnam Co., Ltd. (広済堂HRベトナム)は、2013年に創設された、東証プライムに上場する株式会社広済堂ホールディングスのグループ企業です。在ベトナムの日系企業に向けて、人材紹介サービス、人材教育研修、福利厚生コンサルティングなどをワンストップで提供し、総合的な人材サービスを展開しています。

■ 所在地：Suite L.06, Floor 9, Diamond Plaza, 34 Le Duan Street, Phuong Sai Gon,Thanh pho Ho Chi Minh City

■代表者：代表取締役 小澤 研太郎

■ URL：https://www.kosaidovn.com/jp/ (https://www.kosaidovn.com/jp/)