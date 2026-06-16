Insta360、Leica共同開発の次世代ジンバルカメラ「Luna Ultra」を発表

Insta360 Japan株式会社

Insta360は、Leicaと共同開発したフラッグシップジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra(https://store.insta360.com/jp/product/luna-series?gad_campaignid=23938776914&gad_source=1&gbraid=0AAAAA_0eyeZDRS0VfhgQu0cmpzbI6UvcX&gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdBhpmKIR4FtdAzeheG0r80u7b1HVHeea6iWJE9KOd3T4BiZe-nNcjBoCMmoQAvD_BwE&utm_campaign=Consideration_LUNAseries_Traffic_ProductLaunch_LunaUltra_NA_TopIS_JP_Search_Product_Sherry&utm_content=product_broad_match&utm_medium=traffic&utm_source=google&utm_term=)」を発表しました。

Luna Ultraは、プロ仕様のイメージング性能、3軸手ブレ補正、柔軟なクリエイティブツールを、コンパクトなポータブルデバイスに統合した次世代ジンバルカメラです。プロ仕様の望遠レンズを備えたデュアルレンズ設計により、日常の記録から本格的な映像制作まで、幅広いクリエイターのニーズに応えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_Tonb9iLeEE ]

1インチ8Kイメージング、Leica Summicronレンズ、取り外し式OLEDタッチスクリーン、高度なAIトラッキングを搭載したLuna Ultraは、Insta360のイメージング技術を新たなカテゴリーへと展開する製品です。どこでも滑らかで高品質な動画や写真を撮影したいクリエイターに向け、直感的で自由度の高い撮影体験を提供します。

高度なイメージングと光学性能

Luna Ultraは、高解像度の動画・写真撮影に対応する1インチ8KセンサーとLeica Summicronレンズを搭載しています。さらに、1/1.3インチセンサーとF2.0絞りを備えたセカンダリ望遠レンズシステムにより、5つの焦点距離で自然なボケ表現を実現します。

最大12倍ズームに対応し、そのうち最大6倍はロスレスズームに対応。日常のスナップから遠くの被写体を捉える撮影まで、幅広いシーンで高い表現力を発揮します。

「Luna Ultraは、Insta360がジンバルカメラ分野へ本格的に参入することを示す製品であり、当社のイメージング技術の総力に支えられています。このカテゴリーは、よりスマートなテクノロジー、より高い性能、そしてより直感的なユーザー体験によって定義される、新たなスタンダードを迎える準備が整っていると考えています。Lunaは、ジンバルイメージングの未来に対する私たちのビジョンを反映した製品です。人々が大切な瞬間を、より簡単に、自信を持って、そして本物らしく記録できるように設計されています。」

- Insta360 共同創業者 兼 マーケティング担当VP Max Richter

動画性能では、Dolby Vision対応の8K30fps撮影に加え、ポストプロダクションで豊富な色情報と柔軟な編集を可能にする10-bit I-Log撮影に対応しています。最大14ストップのダイナミックレンジにより、ハイライトからシャドウまで豊かなディテールを保持します。

写真撮影では、37MP UltraPhotosと200MP Scenic Panorama写真に対応。高精細な静止画撮影にも対応します。

また、低照度環境ではPureVideoモードにより、最大4K60fpsでノイズを低減し、明るさとディテールを向上させます。画像処理と全体的なパフォーマンスを支えるトリプルAIチップも搭載し、さまざまな撮影シーンで安定した映像品質を実現します。

コンパクトなデザインと強力な手ブレ補正

Luna Ultraは、約200gのコンパクトで軽量なデザインを採用。スマートフォンのように気軽に持ち運べるサイズ感でありながら、本格的な映像制作に対応する性能を備えています。

業界初の取り外し式2インチOLEDタッチスクリーンを搭載し、最大20mのHD伝送によるリモートモニタリングと操作が可能です。これにより、ローアングルやハイアングル、ソロ撮影など、より自由な撮影スタイルを実現します。

1550mAhバッテリーを搭載し、最大4時間の使用が可能。さらに、約23分で80%まで充電できる急速充電にも対応しています。内蔵ストレージは47GBの使用可能容量を備え、microSDカードにより最大1TBまで拡張できます。

3軸手ブレ補正システムと電子式手ブレ補正を組み合わせることで、動きのあるシーンでも滑らかな映像を撮影できます。さらに、Deep Track 5.0により、精密な被写体トラッキングを実現。自動トラッキング、アクティブズームトラッキング、グループトラッキング、スマートフレーミングなどの機能により、被写体をフレーム内に捉え続け、安定した構図を保ちます。

クリエイティブツールとプロフェッショナルワークフロー

Luna Ultraは、Leica Natural、Leica Vivid、Leica ChromeなどのLeicaカラープロファイルに加え、カメラ内で多彩なルックを楽しめるシネマティックフィルターを搭載しています。ACES（Academy Color Encoding System）を含むプロフェッショナルなカラーワークフローにも対応し、本格的な映像制作にも活用できます。

内蔵タイムコードにより、複数カメラの同期にも対応。Final Cut ProやAdobe Premiere Proなどの編集ソフトウェアを使用したワークフローにも適しています。

さらに、デバイス間でカラー設定を共有できるQRカラーシェアや、Insta360アプリ内のAIアシスト編集にも対応。AIアシスト編集では、重要な瞬間を自動で検出し、すぐにシェアできる編集済み動画を生成します。

音声面では、屋外録音をよりクリアにする内蔵ウインドガードを搭載。さらに、シングルまたはデュアル送信機構成のInsta360マイクシステムにも直接対応します。

専用アクセサリーも充実しています。ハンズフリー撮影を可能にするPOVヘッドトラッカー、シネマティックな拡散効果を生み出すブラックミストフィルター、視野角を108°まで広げる広角レンズ、露出制御やモーションブラー表現に役立つNDフィルターなどを用意し、クリエイターの表現の幅をさらに広げます。

イメージング革新における6年間のパートナーシップ

Insta360とLeicaのパートナーシップは6年間にわたり、5つの共同開発製品を通じて、Leicaの光学技術と象徴的なカラーサイエンス、Insta360のエミー賞受賞イメージング技術を融合してきました。

Luna Ultraでは、両社のコラボレーションを新たなカテゴリーへと拡大。プロ仕様の光学性能と、コンパクトなAI搭載ジンバルカメラ設計を組み合わせることで、次世代のモバイル映像制作に向けた新しい選択肢を提案します。

Luna Ultraは、Leica本社のあるドイツ・ウェッツラーで発表されました。これは、Insta360初のLeica共同開発ジンバルカメラの背景にある、両社の緊密なパートナーシップを象徴するものです。

「今回の発表は、単なる新製品発表にとどまりません。Insta360とLeicaの共通ビジョンと長期的な協業を反映したものであり、光学技術の伝統と新世代のインテリジェントイメージング技術を融合しています。」

- Leica Camera AG モバイル事業部 VP Marius Eschweiler氏

販売情報・価格

Insta360 Luna Ultraは、コスミックブラックとステラホワイトの2色展開

標準版：119,800円

クリエイターキット：159,800円（税込）

詳細を見る :https://store.insta360.com/jp/product/luna-series?gad_campaignid=23938776914&gad_source=1&gbraid=0AAAAA_0eyeZDRS0VfhgQu0cmpzbI6UvcX&gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdBhpmKIR4FtdAzeheG0r80u7b1HVHeea6iWJE9KOd3T4BiZe-nNcjBoCMmoQAvD_BwE&utm_campaign=Consideration_LUNAseries_Traffic_ProductLaunch_LunaUltra_NA_TopIS_JP_Search_Product_Sherry&utm_content=product_broad_match&utm_medium=traffic&utm_source=google&utm_term=