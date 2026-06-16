夏ドラマ視聴者249人に聞いた「2026年夏ドラマ期待度ランキング」1位は『VIVANT』続編、わずか7票差の2位に大河『豊臣兄弟！』が肉薄

株式会社WonderSpaceテレビドラマ情報メディア「TVマガ」（https://saru.co.jp/tvmaga/）は、2026年夏ドラマを視聴している全国249名を対象に「期待度に関する独自アンケート」を実施しました。「絶対に最後まで見たい」と最も強く感じる作品を1人1作品で選んでもらった結果、1位は『VIVANT』続編（58票／23.3%）、2位にNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（51票／20.5%）がわずか7票差で続き、民放の話題作とNHKの王道ドラマが拮抗する接戦となりました。

■調査結果サマリー

・期待度1位は『VIVANT』続編（23.3%）。「映画級のスケール」「考察が楽しい」の声が突出

・2位は大河『豊臣兄弟！』（20.5%）。1位とわずか7票差の接戦

・民放の話題作とNHKの王道ドラマが拮抗。来期（秋）への期待が「高まった」人は約58.7%



■2026年夏ドラマ 期待度ランキング TOP5

1位 VIVANT（続編／TBS系） 58票（23.3%）

2位 NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」 51票（20.5%）

3位 NHK連続テレビ小説「風、薫る」 31票（12.4%）

4位 GTO（フジテレビ系） 27票（10.8%）

5位 ムショラン三ツ星 24票（9.6%）

■視聴者の声（抜粋）

＜VIVANT（続編）＞

「シーズン1は地上波とは思えない迫力で、まるで映画のよう。続編もかなり期待」

＜豊臣兄弟！＞

「秀吉を支えた弟・秀長にスポットを当てた画期的なドラマ。思わず涙が出るほど引き込まれる」

＜ムショラン三ツ星＞

「刑務所の食事にフォーカスした珍しい設定が新鮮。5話で終わるのがもったいない」

■編集部考察

本調査は放送開始前（2026年6月）に実施した、視聴前の「期待度（見たい意向）」調査です。民放の話題作『VIVANT』続編と、NHK大河の王道『豊臣兄弟！』が僅差で拮抗し、"続編への信頼"と"王道の人間ドラマ"がそれぞれ強い期待を集める結果となりました。

■調査概要

調査名 ：2026年夏ドラマ 期待度に関するアンケート

調査対象：2026年夏ドラマを視聴中（または1話以上視聴）と回答した全国249名

調査方法：クラウドソーシングによるインターネットアンケート

調査期間：2026年6月

調査主体：TVマガ編集部

※本調査結果を引用される際は、出典として下記記事URLの明記をお願いいたします。

記事URL：https://saru.co.jp/tvmaga/2026-summer-drama-kitaido/

■メディア概要

媒体名：TVマガ（テレビマガジン）

URL ：https://saru.co.jp/tvmaga/

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